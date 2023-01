Plzeň si může proti Hradci Králové upevnit pozici v první čtyřce

Plzeň - Hokejisté Plzně si mohou ve čtvrteční předehrávce 35. kola extraligy upevnit pozici mezi nejlepším kvartetem. Na domácím ledě přivítají Hradec Králové. Východočeši mají naopak šanci oživit naděje na první čtyřku. Na Plzeň, která ji uzavírá, mají desetibodové manko, ale také dvě utkání k dobru.

Indiáni si v úterý v Kladně připsali třetí výhru z posledních čtyř utkání, jedinou ztrátou za toto období byla porážka 1:2 v prodloužení v Liberci. S Rytíři dosáhli na plný zisk i přesto, že ztratili náskok 3:0. "Ve třetí třetině jsme přestali hrát. Stále mi přijde, že každý zápas hrajeme jen čtyřicet minut. Až se naučíme hrát celý zápas, tak to bude dobré," řekl kapitán Jan Schleiss, jenž se stal hrdinou díky vítěznému gólu v končící 56. minutě.

Svěřenci kouče Petra Kořínka chtějí první čtyřku udržet, ale vědí, jak daleko to ještě do konce základní části mají. "Zbývá stále hodně zápasů. Momentálně je to krásné, že jsme na čtvrté příčce, ale musíme nadále tvrdě pracovat. Hrát poctivě zápas od zápasu. Ve vyrovnané tabulce stačí třikrát prohrát a jste rázem někde jinde," varoval Schleiss.

Královéhradečtí nevyšli za poslední tři kola ani jednou naprázdno, připsali si pět bodů, když pokaždé hráli za stavu 2:2 po 60 minutách prodloužení. V nich dvakrát uspěli a jednou nikoliv. Už čtyřikrát po sobě tak marně usilovali o plný zisk spojený s výhrou v základní hrací době.

Útočník Martin Štohanzl věří, že náprava přijde v Plzni. "Známe svou sílu, víme, že můžeme hrát s každým a že můžeme každého porazit. V Plzni už jsme v sezoně vyhráli a věřím, že tam znovu urveme tříbodové vítězství. Plzeň hraje podobný hokej jako my, tedy založený hodně na bruslení, soubojích a dobrém systému. My musíme být dotěrní, otravní, dostávat puky na bránu a clonit gólmanovi. Věřím, že to zvládneme, sezona se teď láme a leden je hodně důležitý," uvedl Štohanzl.

"Plzeň je bruslivým a hodně agresivním týmem, který nevypustí ani kousek ledu. Ten systém je tam dlouhodobě stejný a snaží se ho držet. Bude to zase nepříjemný soupeř a bude to o tom, kdo to bude chtít víc," doplnil obránce Bohumil Jank.

Zajímavou premiéru v hostujícím dresu by mohl prožít Jan Eberle. Zkušený útočník posílil Východočechy z Mladé Boleslavi po výměně za Kellyho Klímu, v Plzni ale sám v letech 2018 až 2021 hrával.

Statistické údaje před čtvrteční předehrávkou 35. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (4.) - Mountfield Hradec Králové (8.) Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:5, 4:1. Nejproduktivnější hráči: Petr Kodýtek 34/29 (13+16) - Jakub Lev 32/26 (10+16) . Statistiky brankářů: Dominik Pavlát průměr 2,16 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,48 procenta a dvakrát udržel čisté konto, Miroslav Svoboda 2,49, 92,35 a dvakrát udržel čisté konto - Henri Kiviaho 1,96, 91,61 a třikrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,98 a 88,08. Zajímavosti: - Plzeň bodovala ve čtyřech zápasech za sebou, tři z nich vyhrála. Po úterním vítězství (4:3) na ledě Kladna se posunula na 4. místo v tabulce, což je nejlepší umístění v sezoně. - Hradec Králové bodoval v sedmi z posledních osmi zápasů, v základní hrací době prohrál jen 26. prosince doma s Českými Budějovicemi (1:4). - Hradec Králové vyhrál venku čtyřikrát za sebou. - Plzeň doma vyhrála pět z posledních šesti zápasů, neuspěla pouze s Pardubicemi (0:2). Bodovala v 11 z 12 utkání. - Východočeši třikrát za sebou hráli prodloužení: nejprve po něm vyhráli 3:2 v Brně a v Litvínově, v úterý prohráli 2:3 doma s Třincem. - V aktuální sezoně vyhrál Hradec Králové v Plzni a poté Plzeň v Hradci Králové, Mountfield uspěl v posledních dvou duelech v LOGSPEED CZ Aréně. Tabulka: 1. Pardubice 32 16 8 4 4 93:62 68 2. Vítkovice 33 17 4 7 5 109:83 66 3. Třinec 33 16 3 5 9 99:68 59 4. Plzeň 34 14 3 7 10 90:86 55 5. Sparta Praha 32 15 4 1 12 83:74 54 6. Olomouc 34 15 4 1 14 85:77 54 7. Liberec 33 10 6 8 9 98:86 50 8. Hradec Králové 32 11 5 2 14 81:83 45 9. Brno 33 10 6 2 15 81:98 44 10. Karlovy Vary 33 11 3 2 17 76:100 41 11. Litvínov 34 10 2 6 16 92:101 40 12. Mladá Boleslav 33 9 4 5 15 63:79 40 13. České Budějovice 33 10 3 3 17 80:95 39 14. Kladno 33 9 3 5 16 76:114 38