Plzeň - Fotbalisté Plzně v 15. ligovém kole doma senzačně jen remizovali s Příbramí 1:1. Nováček na západě Čech vedl od 19. minuty po trefě Antonína Fantiše, ve 32. minutě vyrovnal Milan Petržela, ale další gól už favorit nedal. Obhájce titulu poprvé v ligové sezoně doma nevyhrál a Slavia mu v případě vítězství může na čele tabulky odskočit na dva body. Příbram bodovala po čtyřech kolech a zůstala třináctá.

Plzeňský trenér Vrba udělal čtyři změny v základní sestavě oproti utkání s Realem. Zraněné Kopice s Havlem nahradili Ekpai s Petrželou, kvůli kartám chyběl Limberský, místo něhož se vrátil po zranění Kovařík, a místo kapitána Hubníka začal Pernica.

Plzeň v úvodních minutách podle očekávání dominovala, vedení ale z úvodního náporu nevytěžila. V sedmé minutě pálil Petržela těsně vedle a pak Chorý v dobré pozici těsně nedosáhl na míč.

V 19. minutě nečekaně udeřili hosté. Na Rezkův centr si naběhl Fantiš a zblízka nedal Hruškovi šanci. Příbram v lize dala Plzni gól po dlouhých 430 minutách.

Odpovědět mohl Čermák, ale trefil jen Kočího. Vyrovnat se Viktorii povedlo až v 32. minutě, kdy si na Procházkův centr naběhl za obránce Nového Petržela a zblízka poslal míč do odkryté branky. Domácí křídelník se trefil poprvé od května.

Příbram sice většinu času bránila, ale když se dostala do útoku, byla nebezpečná. V 37. minutě si na další Rezkův centr naběhl Průcha a hlavičkoval jen těsně vedle.

Deset minut po pauze si naskočil na centr domácí Čermák, ale v mírném záklonu hlavou přestřelil. Domácí pak přece jen vystupňovali tlak a v 70. minutě měl na noze vedoucí gól Chorý, jenže přestřelil. O sedm minut později pak bývalého příbramského útočníka Řezníčka vychytal Kočí.

Hosté, kteří v předchozích čtyřech kolech dostali 18 gólů a mají nejhorší ligovou obranu, se na hřišti obhájce trofeje nečekaně drželi a cennou remízu už uhájili. Řezníček totiž v 90. minutě hlavičkoval vedle.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Je chyba, že jsme dostali první gól, což hodně ovlivnilo utkání. Měli jsme několik šancí, kdy jsme mohli dát druhou branku. Jestliže ze tří čtyř situací, kdy zakončujeme z hranice malého vápna, nedáme gól, je to špatně. Ve vápně jsme byli málo důrazní, ve finální fázi jsme zklamali. Na můj vkus jsme ale měli víc dominovat, mít lepší mezihru, převaha měla být výraznější. Na druhou stranu nejlepší hráč Příbrami byl brankář. Sešlo se víc věcí, které nehrály v náš prospěch. Samozřejmě je rozdíl, když hrajete proti Realu Madrid nebo proti Příbrami. To už se nám několikrát stalo v minulosti, že zápasy po takových utkáních jsou trošku složitější. To ale není omluva. Ti hráči, kteří třeba předtím tolik nehrávali, by měli takové zápasy rozhodnout a dostat mužstvo do varu. Máme dostatečně široký kádr, dostali prostor jiní. Bohužel pro ně jsme nebodovali na 100 procent, takže vládne nespokojenost. Dnes jsme ztratili dva body. Tady ve Viktorce je to tak, že když nevyhrajete, vždy hrajete špatně."

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Remíza je šťastná, zasloužená, odběhaná. Gól jsme dali, dva góly jsme dát mohli. Ještě v první půli jsme měli šanci. Plzeň si vytvořila tlak, který si tady vytvoří asi s každým. Je to o štěstí, o tom, že jsme v řadě věcí udělali, co jsme udělat měli. Gól, který jsme dostali, byl zase laciný. I když z tlaku tam měli jiné možnosti. Plzeň hrála dobře, pracovala, běhala, měla spoustu centrů, zakončení. Chyběla jí kvalita, ale nepřišlo mi, že by to podcenila. My jsme schopni vyhrát všude i prohrát všude. Že bych měl nějaké obavy, že jedeme do Plzně a dostaneme sedm gólů, to vůbec. Samozřejmě je to příjemné remizovat v Plzni, ten tým tohle asi potřeboval, ale my nejsme dole. Přijeli jsme do Plzně a já tu neviděl nějaký odepsaný mančaft. Viděl jsem 11 odhodlaných kluků. Bylo to podobné utkání jako na Spartě. Tam hrála miliarda proti 30 milionům, dnes hrálo půl miliardy proti 30 milionů. Měli jsme štěstí, které jsme neměli třeba před týdnem se Slováckem."

Viktoria Plzeň - 1. FK Příbram 1:1 (1:1)

Branky: 32. Petržela - 19. Fantiš. Rozhodčí: Ginzel - Vlček, Kotalík. ŽK: Soldát, Antwi, Katidis (všichni Příbram). Diváci: 7849.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Pernica, Kovařík - Hrošovský, Procházka - Ekpai (60. Zeman), Čermák (70. Řezníček), Petržela (81. Hořava) - Chorý. Trenér: Vrba.

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Nitrianský, Antwi - Průcha, Soldát - Hlúpik (90. Pejša), Katidis (72. Keita), Rezek - Fantiš (90. Skácel). Trenér: Csaplár.