Praha - Fotbalisté Plzně se v páteční předehrávce 16. kola první ligy představí v Liberci, se kterým v nejvyšší soutěži neprohráli jedenáctkrát za sebou. Ve druhém utkání před víkendem poslední Dukla přivítá Teplice s cílem vrátit soupeři týden starou porážku 1:3 v osmifinále domácího poháru MOL Cupu.

Plzeň naposledy Liberci podlehla v květnu 2013, od té doby s ním v lize osmkrát vyhrála a třikrát remizovala. Obhájci titulu by rádi udrželi krok s vedoucí Slavií, na niž z druhého místa tabulky ztrácejí dva body.

"Liberec s námi vždycky chtěl hrát fotbal, což samozřejmě je dobře pro českou ligu, že jsou mužstva, která se snaží uspět fotbalově. Nám tohle vyhovuje, když s námi soupeři chtějí hrát fotbal," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Sedmý Liberec se momentálně pyšní výbornou defenzivou. Svěřenci Zsolta Hornyáka v posledních osmi soutěžních duelech inkasovali pouze jednou při domácí prohře se Slavií. Na začátku této sezony Slovan podlehl Viktorii 0:1.

"Bohužel jsme v Plzni nakonec prohráli, ale teď já i mužstvo budeme stoprocentně připraveni na to obrat soupeře o body. Chceme Plzni porážku vrátit," uvedl Hornyák. "Vše si celkově sedlo a hráči dostatečně pochopili, co po nich chceme. Právě z toho aktuálně těžíme," dodal slovenský kouč.

Tepličtí fotbalisté minulý týden Duklu na Julisce jasně přehráli a díky hattricku Martina Jindráčka vybojovali postup do pohárového čtvrtfinále. "Všichni silně vnímáme roztrpčení z pohárového zápasu, ale vše, co se děje, má své důvody. Náš cíl se nemění - tím cílem je zachránit ligu a za tím jdeme. V našich silách je Teplice porazit," konstatoval trenér Dukly Roman Skuhravý, jehož svěřenci jsou poslední o skóre za Karvinou.

Severočechům se proti Dukle daří i v nejvyšší soutěži, kde dejvické mužstvo porazili třikrát za sebou a naposledy v červencovém druhém kole doma zvítězili 5:2. "Bude to úplně jiná Dukla. My se budeme muset soustředit na sebe, abychom předvedli stejný, nebo lepší výkon, protože jen to nás posune k bodům," prohlásil teplický obránce Tomáš Vondrášek.

Oba páteční zápasy mají výkop v 18:00.

Statistické údaje před zápasy 16. kola první fotbalové ligy: Slovan Liberec (7.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: pátek 23. listopadu, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Orel - Blažej, Kubr. Bilance: 43 16-12-15 49:51. Poslední zápas: 0:1. Předpokládané sestavy: Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite - Potočný, Oscar, Ševčík, Pešek - Aarons. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý. Absence: Knejzlík, Mara, Malinský (všichni zranění), Ševčík (nejistý start) - Kolář, Krmenčík (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Potočný (7 ŽK), Koscelník, Ševčík, Mashike Sukisa (všichni 3 ŽK) - Petržela (3 ŽK). Nejlepší střelci: Potočný (4) - Krmenčík (7). Zajímavosti: - Plzeň v lize neprohrála s Libercem 11x za sebou (8 výher, 3 remízy) a z posledních 8 vzájemných duelů v nejvyšší soutěži 7x zvítězila - Liberec doma v lize neporazil Plzeň od září 2007 10x za sebou - Liberec prohrál jediné z posledních 6 kol - Liberec v posledních 8 soutěžních zápasech dostal jediný gól a už 4x za sebou neinkasoval - Liberec prohrál jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů - Liberec je s 5 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy - Plzeň v lize neprohrála 6x za sebou - Plzeň v lize vyhrála jediný z posledních 4 venkovních zápasů - Čermák (Plzeň) může odehrát 100. zápas v české lize - Hruška (Plzeň) slaví v den utkání 33. narozeniny Dukla Praha (16.) - FK Teplice (10.) Výkop: pátek 23. listopadu, 18:00. Rozhodčí: Ginzel - Fišer, Černý. Bilance: 15 5-3-7 23:22. Poslední zápas: 2:5. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Chlumecký, Souček - Bilovský, Doumbia, Tetour, Podaný - Djuranovič, Schranz. Teplice: Diviš - Vondrášek, Čmovš, Jeřábek, Hyčka - Hora, Král, Kučera, Žitný - Trubač - Jindráček. Absence: Ďurica (disc. trest), Bezpalec (4 ŽK), Hanousek, Holenda, Raspopovič (všichni zranění) - Ljevakovič (4 ŽK), Krob, Vaněček (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Tetour (7 ŽK), Djuranovič, Ďurica, Chlumecký, Podaný (všichni 3 ŽK) - Čmovš, Král, Vaněček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Schranz (4) - Vaněček (7). Zajímavosti: - soupeři se utkali minulý pátek v osmifinále domácího poháru, Teplice na Dukle zvítězily 3:1 díky hattricku Jindráčka - Teplice vyhrály poslední 3 vzájemné ligové zápasy při skóre 10:3 - Teplice v posledních 2 ligových zápasech na Dukle zvítězily bez inkasované branky, předtím však utrpěly na Julisce debakly 0:4, 1:5, 1:3 a 0:4 - Dukla z posledních 3 kol získala jediný bod - Dukla má s 13 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu ligy - Teplice prohrály jediné z posledních 4 kol - Teplice vyhrály poslední 2 ligové zápasy venku a daly v nich 5 branek - Teplice venku získaly 9 z celkových 16 bodů - asistent trenéra Teplic Drsek na začátku sezony vedl jako hlavní kouč Duklu - trenér Dukly Skuhravý odkoučuje 50. zápas v české lize 1. Slavia 15 12 1 2 37:11 37 2. Plzeň 15 11 2 2 22:13 35 3. Sparta 15 9 3 3 28:12 30 4. Jablonec 15 9 2 4 33:14 29 5. Ostrava 15 8 3 4 21:12 27 6. Zlín 15 8 3 4 22:14 27 7. Liberec 15 6 5 4 15:13 23 8. Mladá Boleslav 15 5 3 7 28:30 18 9. Opava 15 5 2 8 20:23 17 10. Teplice 15 4 4 7 17:23 16 11. Bohemians Praha 1905 15 4 4 7 16:23 16 12. Olomouc 15 4 3 8 16:26 15 13. Příbram 15 4 3 8 19:37 15 14. Slovácko 15 4 0 11 15:29 12 15. Karviná 15 3 2 10 19:30 11 16. Dukla 15 3 2 10 13:31 11