Plzeň se v Izraeli utká s Beer Ševou o postup do skupiny EL

Petah Tikva (Izrael) - Fotbalisté Plzně se ve čtvrtečním utkání čtvrtého předkola Evropské ligy v Izraeli utkají s Beer Ševou o postup do základní skupiny. Západočeši už před třemi lety dokázali Hapoel dvakrát porazit v hlavní fázi soutěže, když doma zvítězili 3:1 a venku 2:0.

"Určitě to bude důležitý zápas pro nás všechny, ale já se na to snažím dívat tak, že při našich ambicích je důležitý každý zápas, obzvlášť ten nejbližší," uvedl plzeňský kouč Adrian Guľa.

Pro Viktorii je duel s Beer Ševou druhou částí pomyslného reparátu za vyřazení ve druhém předkole Ligy mistrů v Alkmaaru. Minulý týden Plzeňští ve třetím předkole EL doma porazili dánský celek Sönderjyske 3:0. Guľovi svěřenci budou ve čtvrtek odvracet hrozbu vyřazení, které by znamenalo druhou sezonu po sobě bez účasti ve skupině pohárů.

"Pro klub, město i fanoušky je důležité být v Evropské lize. Plzeň je klub, který potřebuje každý rok hrát evropské poháry. Dáme do toho všechno. Musíme se vrátit s vítězstvím a postupem," prohlásil útočník Jean-David Beauguel.

Utkání hostí stadion Ha Mošava ve městě Petah Tikva. Domácí aréna Turner Stadium v Beer Ševě, kde Plzeň hrála v prosinci 2017, totiž byla v srpnu uzavřena jako nebezpečná stavba. Inspekce odhalila také praskliny v nosné konstrukci či uvolněné šrouby. Turner Stadium přitom byl slavnostně otevřen teprve před pěti lety.

Beer Ševa prochází letošní kvalifikací Evropské ligy už od prvního předkola. Hapoel postupně zdolal gruzínské Dinamo Batumi 3:0, albánský Laci 2:1 a naposledy skotský Motherwell 3:0.

Plzeňští v nedělní ligové generálce doma porazili Brno 4:1 a vyhráli čtvrtý soutěžní duel za sebou. Kvůli bolavému kotníku v závěru odstoupil stoper a kapitán Viktorie Jakub Brabec, ale podle Guľy by jeho start v Izraeli neměl být ohrožen. "Věřím, že bude fit a k dispozici a zvládneme i tuto situaci," podotkl Guľa.

"Když budeme týmoví a pracovití jako proti Zbrojovce, tak mužstvo má kvalitu na to, aby zvládlo nejbližší zápas," dodal slovenský kouč, který může poprvé v kariéře dovést tým do hlavní fáze pohárů. V minulosti se mu to nepovedlo se Žilinou.

Také čtvrté předkolo Evropské ligy se kvůli koronavirové pandemii hraje na jedno vítězné utkání bez diváků. Hlavním rozhodčím bude Srb Srdjan Jovanovič.

Statistické údaje před utkáním Hapoel Beer Ševa - Viktoria Plzeň: -------- Výkop: čtvrtek 1. října, 19:30 (Petah Tikva). Rozhodčí: Jovanovič - Stojkovič, Mihajlovič (všichni Srb.). Předpokládané sestavy: Beer Ševa: Levita - Dadia, Taha, Miguel Vítor, Goldberg - Kabha, Bareiro - Sallalich, Josué, Acolatse - Agudelo. Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Limberský - Káčer, Kalvach - Ba Loua, Čermák, Kopic - Ondrášek. Absence: Bitton, Levi (oba zranění) - Alvir, Hořava, Hybš (všichni chybí v nominaci), Brabec (nejistý start). Bilance (klubová): Izrael - ČR (Československo) 15 2-3-10 12:28. 2006/07 UEFA: Hapoel Tel Aviv - Mladá Boleslav 1:1, 2009/10 EL: Teplice - Hapoel Tel Aviv 1:2, 1:1, 2012/13 EL: Hapoel Tel Aviv - Plzeň 1:2, 0:4, 2012/13 EL: Sparta - Kirjat Šmona 3:1, 1:1, 2015/16 LM: Maccabi Tel Aviv - Plzeň 1:2, 2:0, 2015/16 EL: Liberec - Kirjat Šmona 2:1, 3:0, 2016/17 EL: Sparta - Beer Ševa 1:0, 2:0. 2017/18 EL: Plzeň - Beer Ševa 3:1, 2:0. Beer Ševa v Evropě: LM/PMEZ 16 9-3-4 27:24 PVP 4 1-1-2 3:15 EL/UEFA 34 8-9-17 22:58 Celkem 54 18-13-23 52:97 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 41 17-8-16 64:77 PVP 2 0-0-2 1:7 EL/UEFA 57 27-12-18 90:68 Celkem 100 44-20-36 155:152 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Zajímavosti: - Plzeň porazila Beer Ševu v obou zápasech skupiny EL před třemi lety, doma zvítězila 3:1 a v Izraeli 2:0 - Plzeň zdolala izraelské soupeře v 5 z dosavadních 6 pohárových duelů - Plzeň ve 2. předkole Ligy mistrů vypadla s Alkmaarem, kterému v Nizozemsku podlehla 1:3 po prodloužení, ve 3. předkole EL doma porazila Sönderjyske 3:0 - Beer Ševa letos hraje kvalifikaci EL už od 1. předkola, Hapoel postupně porazil gruzínské Dinamo Batumi 3:0, albánský Laci 2:1 a naposledy skotský Motherwell 3:0 - Plzeň může popáté v historii postoupit do skupiny EL - Plzeň v případě porážky čeká druhá sezona po sobě bez účasti ve skupině evropských pohárů, loni Viktoria ve 3. předkole EL vypadla s Antverpami - Plzeň venku v pohárech vyhrála jen 2 z posledních 22 utkání - Plzeň v ligové generálce v neděli porazila Brno 4:1 a vyhrála čtvrtý soutěžní zápas po sobě - Plzeň v této sezoně udržela čisté konto v jediném ze 7 soutěžních utkání, ale ve všech vstřelila aspoň jeden gól - zápas se uskuteční na stadionu Ha Mošava ve městě Petah Tikva, aréna Turner Stadium v Beer Ševě byla v srpnu uzavřena kvůli konstrukčním problémům - kvůli koronavirové pandemii se letos hraje kvalifikace pohárů bez diváků a s výjimkou 4. předkola Ligy mistrů jen na jeden zápas - plzeňský kouč Guľa může tým poprvé dovést do skupiny evropských pohárů, v minulosti se mu to nepovedlo se Žilinou - za Beer Ševu v minulosti hráli Češi Pergl a Pekhart