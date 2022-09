Plzeň se v generálce na LM představí v Liberci, Slavia na Slovácku

Praha - Obhájce titulu Plzeň se v generálce na úvodní středeční duel skupiny Ligy mistrů v Barceloně představí ve víkendovém sedmém kole první ligy v Liberci. Vedoucí tým neúplné tabulky Slavia se v souboji dvou účastníků Evropské konferenční ligy utká se Slováckem na jeho hřišti. Sparta hostí Zlín.

Plzeň, která má k dobru odložený zápas s Brnem, v posledních čtyřech kolech zvítězila a v lize neprohrála 27 utkání po sobě, což je klubový rekord. Navíc jako jediná v ligové sezoně neprohrála. Od říjnové porážky na Slavii nenašla přemožitele dokonce 33 soutěžních duelů v řadě. Liberec prohrál jediné z dosavadních šesti kol.

"Liberec ze dvou venkovních zápasů z Moravy přivezl čtyři body, což je velmi úspěšné. Hrajou trošku jinak než v minulé sezoně. Daří se jim, mají zajímavé hráče. Zápasů teď máme opravdu hodně, takže ještě v tuhle chvíli ani sami nevíme, kdo bude hrát," řekl asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth.

Slavia vyhrála pět kol po sobě a s 24 vstřelenými góly má nejlepší útok v lize a se čtyřmi inkasovanými brankami spolu s Plzní i nejlepší obranu. Pražané zdolali Slovácko v nejvyšší soutěži pětkrát za sebou. Tým z Uherského Hradiště v posledních dvou kolech prohrál.

"Čeká nás jeden z nejtěžších zápasů v lize, který během sezony přijde. Slovácko má kádr dlouho pohromadě, má nejzkušenější mužstvo, výborného trenéra, nepříjemné prostředí," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Sparta neprohrála pět kol za sebou, v posledních dvou ale remizovala 1:1. V lize nepodlehla Zlínu sedmkrát v řadě. "Ševci" venku v lize od loňského srpna v 17 utkáních za sebou nezvítězili.

"Proti Zlínu čekáme podobný obrázek jako v minulých kolech, tedy že budeme hrát proti zataženému bloku. Možná budou hrát s pěti hráči vzadu," uvedl asistent trenéra Sparty Thomas Nörgaard.

Hradec Králové hostí v azylu v Mladé Boleslavi Ostravu. "Votroci" zvítězili tři kola po sobě a jsou třetí. Baník v posledních třech kolech nevyhrál a venku v lize osmkrát po sobě naplno nebodoval.

Nováček z Brna vyzve doma Bohemians. Zbrojovka vyhrála tři z posledních čtyř kol, ale "Klokany" nezdolala v lize šestkrát po sobě. Pražané nezvítězili už tři kola, venku v ligové sezoně ale ve třech zápasech pokaždé bodovali.

České Budějovice hostí Mladou Boleslav. Oba trenéři Jozef Weber i Pavel Hoftych dříve vedli tým soupeře. Navíc může dojít na bratrský souboj Michala (České Budějovice) a Milana (Mladá Boleslav) Škodových.

Jablonec jako poslední mužstvo v ligové sezoně čeká na první výhru a v severočeském derby se představí v Teplicích. "Skláři" doma v lize šestkrát po sobě nevyhráli (bez baráže).

Poslední Pardubice se v azylu v pražském Ďolíčku utkají se čtrnáctou Olomoucí. Východočeši prohráli tři kola za sebou a pět z úvodních šesti, minule je poprvé vedl dočasný trenér Pavel Němeček. Sigma nezvítězila pět kol po sobě, naposledy bodovala po čtyřech prohrách.

Hlasy před zápasy 7. kola:

Slovan Liberec (v tabulce 4.) - Viktoria Plzeň (2.)

Marek Čech (trenér brankářů): "Plzeň přes evropský postup až do skupiny Ligy mistrů od začátku ligové sezony dokazuje svoji velkou kvalitu. Myslím, že nás čeká momentálně asi nejsilnější možný soupeř, kterého teď můžeme potkat. Plzeň má velkou individuální hráčskou kvalitu, ale hlavně hraje týmově. Není to tak, že buší do soupeře a má 20 šancí, ale hraje zkušeně dopředu i dozadu a zápasy většinou dokáže dotáhnout do vítězného konce. My jsme teď přivezli ze dvou zápasů na Moravě čtyři body. Věříme si, chceme Plzeň doma co nejvíc potrápit. Sezona se nám rozjela mnohem líp než ta minulá a rádi bychom to potvrdili."

Pavel Horváth (asistent trenéra Plzně): "Liberec ze dvou venkovních zápasů z Moravy přivezl čtyři body, což je velmi úspěšné. Daří se mu, má zajímavé hráče. Hraje trošku jinak než v minulé sezoně. My si z domácího vítězného utkání se Slováckem budeme chtít vzít produktivitu, velký důraz a kvalitu v zakončení a organizaci hry. Zápasů teď máme opravdu hodně, takže ještě v tuhle chvíli ani sami nevíme, kdo bude hrát. Uvidíme, jak bude základní jedenáctka vypadat. Určitě nebudou Kopic, Kliment a Kalvach."

Dynamo České Budějovice (8.) - FK Mladá Boleslav (11.)

Jozef Weber (trenér Č. Budějovic): "Vítězství na Bohemce si ceníme. Náročný týden teď zakončíme na domácím hřišti proti Boleslavi. Věřím, že po druhé venkovní výhře se nám konečně podaří naplno bodovat i před vlastními fanoušky."

Pavel Hoftych (trenér Ml. Boleslavi): "Budějovice na rozdíl od nás mají za sebou vyhraný zápas a o jeden den delší odpočinek, takže na jejich straně jsou rozdané lepší karty. Potřebujeme se rehabilitovat za zbytečnou porážku doma s Hradcem, dát do zápasu proti Budějovicím maximum a porvat se o body a vítězství."

FK Teplice (13.) - FK Jablonec (15.)

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Na zápase na Slavii (prohra 0:6) bych ve hře pozitiva těžko hledal, v individuálních výkonech také ne. Jediné plus je, že se nikdo nezranil a nedostali jsme žádnou červenou kartu. Prostřídali jsme i některé hráče, což jsme udělali směrem k utkání s Jabloncem. To bude pro Teplice mnohem důležitější."

David Horejš (trenér Jablonce): "Karetní tresty jsou pro nás obrovskou ztrátou a velkou komplikací. Budeme na to muset nějak reagovat. Věřím tomu, že se nám dá zdravotně do pořádku alespoň Polidar. Po úterním zápase se Spartou už musíme dokázat naše výkony opakovat, zatím jsme měli ve hře ohromné výkyvy."

Sparta Praha (5.) - Trinity Zlín (10.)

Thomas Nörgaard (asistent trenéra Sparty): "Pokud chceme dominovat nejen v držení míče, ale také v počtu výher, vytvořených šancích a vstřelených gólech, musíme se všichni zlepšit. Proti Zlínu čekáme podobný obrázek jako v minulých kolech, tedy že budeme hrát proti zataženému bloku. Soupeř možná bude hrát s pěti hráči vzadu. Ale není to o tom, v jakém rozestavení budou hrát. Je to o tom, abychom se zlepšili."

Jan Jelínek (trenér Zlína): "Máme za sebou tři zápasy bez porážky, nálada je dobrá, ale mohla by být i lepší. K větší spokojenosti mi chybí kvalitnější herní projev. Nyní na Spartě bude potřeba. Pražanům se nepovedly dva zápasy, v nichž pouze remizovali. Budou stát před jasným úkolem vyhrát a podle mě postaví to momentálně nejlepší, co mají k dispozici. My musíme vycházet z poctivé defenzivy. Rádi bychom si nějaký bod odvezli, ale povede k tomu jen optimální výkon."

FC Hradec Králové (3.) - Baník Ostrava (12.)

Stanislav Hejkal (asistent trenéra Hradce): "Po těžkém losu z úvodu sezony máme po šesti kolech 12 bodů a v tabulce pravdy plus tři, takže se na to samozřejmě kouká velmi pěkně. U Ostravy je to naopak, měla lehčí los a z šesti zápasů čtyři doma a dva venku. Výsledkově se jim zatím nedaří, myslím si, že hledají sestavu. Nad naším zápasem bych trošku zvednul varovný prst, protože Baník jede na hřiště soupeře. Právě venku na Bohemians a v Jablonci sehrál velmi dobré zápasy. Dvakrát remizoval, ale pokaždé měl vyhrát. Nevím, jestli jsou doma pod nějakým větším tlakem, ale ty dva zápasy venku sehráli velice dobře."

David Oulehla (asistent trenéra Ostravy): "Hradec je kvalitní a nepříjemný soupeř. Hraje v tříobráncovém systému, má vysoké hráče a dobře nakombinované mužstvo. Má i technické fotbalové hráče a dříče, je to opravdu vyvážené mužstvo. Bude to hodně o běhání a soubojích, v tom se soupeři musíme vyrovnat. To je jeden ze základních atributů, které v utkání budou rozhodovat."

Zbrojovka Brno (6.) - Bohemians Praha 1905 (7.)

Richard Dostálek (trenér Brna): "Zápasy s Bohemians jsou náročné. Pod trenérem Veselým se zvedl jejich fotbalový projev, mužstvo je postavené na zkušenosti, pracovitosti, náročnosti, má variabilní rozestavení v obraně. Co se týče sestavy, máme příjemné starosti. Snažíme se hráče držet v určitém napětí, aby všichni vnímali, že nemají nic jistého. Mužstvo ale pracuje velmi dobře jako kolektiv. Chceme duel zvládnout."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Je špatné, že jsme doma podruhé za sebou prohráli. Je třeba s tím něco dělat. Teď budeme hrát v Brně, které se veze na vlně nováčkovské euforie. Čeká nás bouřlivé prostředí."

FK Pardubice (16.) - Sigma Olomouc (14.)

Pavel Němeček (trenér Pardubic): "Věřím, že jsme se s týmem vzájemně seznámili zase o něco víc. Před utkáním ve Zlíně jsme na to měli minimum času. Od konce úterního utkání se již soustředíme na nedělní ligové kolo. Nepřipravujeme se speciálně na konkrétní olomoucké hráče, zaměřili jsme se na týmové pojetí soupeře. Pojmenovali jsme si jeho silné i slabé stránky, víme, v čem je Sigma nebezpečná. Zároveň se snažíme najít v její hře okénka, abychom ji mohli překvapit."

Milan Kerbr (asistent trenéra Olomouce): "Chceme navázat na první poločas zápasu s Libercem, který byl z naší strany velmi dobrý, jen chybělo lepší zakončení. Víme, že Pardubice mají kvalitu, ale taky teď nevyhrávají. Vyměnily trenéra, sledujeme, jestli se nějak projeví změny. Já osobně očekávám hodně bojovný zápas, musíme hráče nastavit na bitvu. Abychom od první minuty hráli stejně jako s Libercem a udrželi to celých 90 minut. To je alfa a omega."

1. FC Slovácko (9.) - Slavia Praha (1.)

Jan Palinek (asistent trenéra Slovácka): "Jsme v situaci, že máme za sebou dvě porážky a dalšího těžkého soupeře před námi. Zápas v Plzni nám mnohé ukázal. Viktorka je momentálně úplně někde jinde a totéž se dá říct o Slavii, která má oslňující produktivitu. Musíme ji nějak zastavit, to bude klíč k úspěchu. Bude potřeba stoprocentní defenziva bez jakýchkoliv chyb, jinak jsme bez šance."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Tým si na sebe zvyká a vypadá to dobře. Ale všechno se může změnit jedním nepovedeným zápasem. Teď nás čeká jeden z nejtěžších zápasů v lize, který během sezony přijde. Slovácko má kádr dlouho pohromadě, má nejzkušenější mužstvo, výborného trenéra, nepříjemné prostředí. Navíc zaslouženě postoupili přes kvalifikaci do skupiny evropských pohárů, což je pro ně historický úspěch. Zápasy na Slovácku jsou vždy složité, většinou je to o jednom gólu. Dvakrát za sebou jsme tam o gól vyhráli, předtím jsme tam ale jasně prohráli."