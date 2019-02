Praha - Středeční dohrávka mezi Plzní a Zlínem uzavře 46. kolo hokejové extraligy. Zatímco Škoda může přes pětibodové manko na vedoucí Liberec stále pomýšlet na obhajobu zisku Poháru prezidenta za vítězství v základní části, Berani podstupují tuhé boje na hraně postupu do předkola play off. Oba celky půjdou do utkání s velmi dobrou aktuální formou: Plzeň bodovala šestkrát v řadě, z toho pět zápasů vyhrála, Zlín nevyšel naprázdno pětkrát po sobě a dorazí na vlně čtyř vítězství.

Indiáni naposledy excelovali v Pardubicích, kde vyhráli 8:3. "Čím dříve v zápasech proti týmům z dolní poloviny tabulky ukážeme, kdo je favorit, tím lépe. Nesmíme je vůbec pustit do zápasu a ani do šancí. Ty si musíme vypracovat co nejdříve my, využít je a soupeře tak co nejdříve zlomit," prohlásil plzeňský útočník Jan Eberle.

Západočeši hrají dlouhodobě výborně a za předchozích 17 utkání se před soupeři museli sklonit jen třikrát. O všechny body je navíc v tomto období obral pouze vedoucí Liberec. "Máme určitě jinou pozici, než v jaké jsme byli před pár měsíci. Ono je to ale zrádné. Musíme makat dál a snažit se stále vyhrávat bez ohledu na nějaké série. Do každého utkání musíme jít s pokorou k soupeři a vnutit mu náš styl hokeje," zdůraznil Eberle.

Zlínští se čtyřmi vítězstvími a ziskem 11 bodů vrátili naplno do boje o předkolo. "Pro nás je dobré, že se tam tlačíme zespodu. Vyhrát se dá všude. A když jsme to dokázali v Liberci, proč by to nešlo v Plzni?" položil si před středečním duelem řečnickou otázku nejlepší střelec Beranů Tomáš Fořt.

Podobně smýšlí i trenér Robert Svoboda: "Jsme na vítězné vlně a rádi bychom na ní vydrželi. V první polovině soutěže jsme v Plzni vyhráli, ale domácí se nyní rozjeli, společně s Libercem mají nejlepší formu. Bude to pro nás extrémně těžký zápas," odtušil Svoboda.

Těžší o to více, že Zlínu budou chybět dvě velké opory. Kapitán týmu a obránce Tomáš Žižka sice dohrál duel s Vítkovicemi, ale následné lékařské vyšetření potvrdilo zlomeninu prstu na ruce. Nedělní zápas nedohrál kvůli potížím s ramenem nejproduktivnější hráč mužstva Jiří Ondráček. Oba budou chybět několik týdnů.

Do Plzně tak jako sedmý bek pojede Matyáš Hamrlík, syn asistenta trenéra Martina Hamrlíka. Možností je i posílení útoku hráčem na střídavý start z první ligy.

Statistické údaje před dohrávkou 46. kola Tipsport extraligy: HC Škoda Plzeň (2.) - PSG Berani Zlín (9). Začátek zápasu: 17:30 (O2 TV Sport). Vzájemné zápasy v této sezoně: 5:3, 1:2, 3:2 v prodl. Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 44 zápasů/51 bodů (22 branek + 29 asistencí) - Jiří Ondráček 45/35 (12+23). Statistiky brankářů: Dominik Frodl průměr 1,87 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,89 procenta a čtyřikrát udržel čisté konto, Dmitrij Milčakov 2,82 a 90,00 - Libor Kašík 2,50 a 91,12, Tomáš Štůrala 6,00 a 81,48. Zajímavosti: - Plzeň vyhrála tři z posledních čtyř vzájemných zápasů. - Škoda bodovala šestkrát za sebou a z toho pětkrát zvítězila. - Zlín po sérii čtyř porážek čtyřikrát v řadě vyhrál a ztratil při této šňůře jediný bod. - Obránce David Nosek ze Zlína dnes slaví 38. narozeniny, útočníkovi Jakubovi Hermanovi bude ve čtvrtek 27 let.