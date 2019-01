Praha - Poslední překážka stojí před hokejisty Plzně, aby napodobili předloňský úspěch Sparty a dosáhli na finálovou účast v Lize mistrů. Škoda bude mít paradoxně stejného soupeře jako tehdy v boji o celkový triumf Pražané, neboť změří síly s Frölundou. Úvodní duel semifinále play off v Göteborgu na ledě lídra tabulky švédské ligy začne v úterý v 18 hodin. Odveta je na programu za týden.

Západočeši jako jediný účastník soutěže ještě nenašli v této sezoně LM přemožitele. "V soutěži jsme deset zápasů od jejího začátku neprohráli a myslím, že to není náhoda. Věřím, že i kluci si to užívají a budou užívat i dál. Když už se nám podařilo ujít takhle dlouhou cestu, byla by velká škoda pro klub i celé město, kdybychom skončili teď v semifinále. Chceme vyhrát už ve Švédsku. Uspět jakýmkoliv výsledkem, ale vyhrát," prohlásil plzeňský kouč Ladislav Čihák.

Domácí Indians vyřadili v předchozím kole přesvědčivě Brno po výsledcích 4:1 a 6:1. "Ve švédské lize se jim daří a jsou první. Poradili si s Kometou a víme, jak je Kometa silná. Stoprocentně to nebude nic jednoduchého. Myslím, že to bude tým zhruba jako Skelleftea a určitě budou hrát dobře s pukem. Na Skellefteu jsme měli nějaký plán, teď s Frölundou bude podobný. My musíme obstát hlavně v bruslení," uvedl Čihák.

Bohaté zkušenosti se švédským hokejem má útočník Milan Gulaš. Jeden z lídrů plzeňské ofenzivy strávil do roku 2017 před návratem na západ Čech tři a půl sezony ve Färjestadu. "Ke Švédsku mám velice pozitivní vztah, protože mi to angažmá dalo hodně zkušeností do života jak po životní, tak po sportovní stránce. Pro mě je to speciální, protože jsem tam několik let působil, moc se tam těším," uvedl Gulaš.

"Frölunda je výborný klub se skvělým mančaftem, který je plný zkušených hráčů. Znám starší kluky, jako jsou Joel Lundqvist nebo Ryan Lasch, tedy tahouny, na nichž tým Indians stojí. Zápasy proti švédským klubům nám dávají ohromně moc zkušeností. Jednak se potkáváme s top mančafty a navíc už jde o důležité semifinále," doplnil Gulaš.

Frölunda byla v úvodním ročníku LM poraženým finalistou. Ve finále proti Spartě obhájila díky gólu v prodloužení prvenství z roku 2016, na cestě za vítězným hattrickem ji loni už v osmifinále vyřadil Liberec. Bílí Tygři po domácí porážce 2:3 vyhráli venku 6:4 v prodloužení.

"Bude to pro nás opravdová výzva, protože nastoupíme proti velice dobrému týmu, který Plzeň má. K jejich síle máme pochopitelně respekt, nicméně nejdůležitější bude hra, kterou budeme předvádět my. Pokaždé chceme vyhrát. A když si vzpomeneme na naše dva předchozí tituly v LM, jsou pro nás inspirací. O to víc, když jsme znovu tak blízko finále," podotkl útočník švédského celku Joel Lundqvist.

Ke druhému semifinálovému utkání vyjedou hokejisté Mnichova a Salcburku. Úterní zápas na ledě úřadujícího německého šampiona z předchozích tří sezon začne v 19:30.