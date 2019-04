Praha - Ve stínu nedělního pražského derby mezi Slavií a Spartou se o víkendu odehraje dalších pět utkání 28. kola první fotbalové ligy. Čtyři zápasy jsou na programu v sobotu, kdy obhájce titulu Plzeň přivítá Ostravu. V neděli před derby se poslední tým tabulky Dukla Praha představí v Jablonci.

Plzeň po dvou venkovních prohrách zabrala a v posledních dvou zápasech zvítězila. Viktoria tak tři kola před koncem základní části soutěže ztrácí z druhého místa sedm bodů na vedoucí Slavii a na červenobílé může v případě vítězství vytvořit před derby tlak. Na třetí Spartu mají Západočeši osmibodový náskok.

Plzeň přivítá oblíbeného soupeře, s Baníkem totiž v nejvyšší soutěži už šestnáctkrát za sebou neprohrála a v lize od něj v posledních sedmi utkáních neinkasovala ani gól. Západočeši jsou navíc v této sezoně nejlepším domácím týmem.

"Jsme v situaci, kdy potřebujeme získat tři body, abychom ještě mysleli na ty nejvyšší příčky a udrželi i náskok před Spartou. Baník má teď období, že se možná nastartoval do větší pohody, protože v poháru i v lize vyhrál. Takže o to to pro nás bude určitě složitější," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba, který v Baníku dříve působil.

Ostrava minule porazila Teplice a zvítězila po pěti kolech. Slezané mají na pátém místě tabulky čtyřbodový náskok na šestou Mladou Boleslav. "Říkal jsem hráčům, že si teď dvakrát po sobě dokázali, že dovedou hrát tím správným způsobem, a že v tom musí pokračovat. Mohou proti kvalitnímu a silnému soupeři opět ukázat, co v nich je. Zápasy s Plzní jsou vždy plné napětí a výborného fotbalu, očekávám to i teď. Jedeme tam hrát o tři body," uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

Jablonec si chce s blížící se nadstavbou pojistit čtvrté místo. Severočeši, kteří čtyřikrát po sobě bodovali, přivítají poslední Duklu, jejich kouč Petr Rada ale před soupeřem varuje. "Dukla je sice na posledním místě, ale má šikovné hráče. Musíme se připravit na kombinační hru a hodně pohybu. Dukla hraje v podstatě o všechno, bude hodně těžký soupeř," řekl Rada.

"Přestože jsme teď se Slavií prohráli 1:5, viděl jsem tam pozitivní věci. Chtěli bychom v Jablonci bodovat a zvednout si sebevědomí před závěrem soutěže a nadstavbou," dodal trenér Dukly Roman Skuhravý, který v minulosti působil v Jablonci, zatímco kouč Rada hrával za Pražany.

Jen o bod víc než Dukla má předposlední Karviná, která přivítá trápící se Zlín. Slezané chtějí dosáhnout na druhou výhru pod novým koučem Františkem Strakou, aby aspoň trochu stáhli ztrátu na týmy před sebou.

"Chceme hrát v podobném trendu jako naposledy doma s Baníkem. Víme, že nás čeká nepříjemný soupeř, který je stejně jako my pod tlakem. Pro nás je ovšem utkání moc důležité, potřebujeme získat tři body," uvedl Straka.

Sedmá Olomouc se představí na stadionu jedenácté Opavy a chce pokračovat v jarním vítězném tažení a útoku na první šestku, která si zahraje nejlepší skupinu nadstavby. Hanáci vyhráli v šesti z posledních sedmi kol a ztrácejí už jen bod na Mladou Boleslav.

V Uherském Hradišti se utkají sousedé v tabulce, dvanácté Slovácko s třináctou Příbramí. Domácí čekají na výhru už šest kol. Program 28. kola uzavře pondělní dohrávka mezi Mladou Boleslaví a Libercem.