Plzeň se po pohárovém postupu představí ve fotbalové lize v Liberci

Praha - Čtyři zápasy dnes završí program 4. kola první fotbalové ligy. Plzeň po postupu do závěrečného předkola Evropské konferenční ligy hraje v Liberci, další pohárový zástupce Jablonec se utká s Teplicemi, které jako jediné v sezoně ještě nebodovaly.

Plzeň ve čtvrtek otočila dramatickou odvetu s The New Saints a po penaltovém rozstřelu oslavila postup. Ve všech třech ligových zápasech sezony Viktoria zvítězila 2:1 a další výhra by ji vynesla do čela tabulky. Liberci ale Západočeši v nejvyšší soutěži dvakrát po sobě podlehli. Slovan v úvodních třech kolech uhrál pouze bod.

Slovácko přivítá nováčka z Hradce Králové, s nímž prohrálo poslední čtyři vzájemné ligové duely. "Votroci" ve všech třech zápasech sezony nejvyšší soutěže remizovali 1:1. Ostrava hostí Pardubice. Baník doma v lize od ledna neprohrál devětkrát po sobě, naopak Pardubice v nejvyšší soutěži nezvítězily čtyřikrát za sebou.

Dnešní program:

16:00 Teplice - Jablonec, Ostrava - Pardubice, Slovácko - Hradec Králové,

19:00 Liberec - Plzeň.

Tabulka:

1. Sparta 4 3 1 0 11:3 10 2. Slavia 3 3 0 0 6:1 9 3. Plzeň 3 3 0 0 6:3 9 4. Ostrava 3 2 0 1 8:3 6 5. Slovácko 3 2 0 1 3:2 6 6. Zlín 4 2 0 2 7:8 6 7. Olomouc 3 1 1 1 8:8 4 8. Mladá Boleslav 4 1 1 2 5:5 4 9. České Budějovice 4 1 1 2 5:7 4 10. Jablonec nad Nisou 3 1 1 1 3:5 4 11. Hradec Králové 3 0 3 0 3:3 3 12. Bohemians 1905 4 0 3 1 5:6 3 13. Pardubice 3 0 2 1 5:6 2 14. Karviná 4 0 2 2 5:8 2 15. Liberec 3 0 1 2 1:7 1 16. Teplice 3 0 0 3 1:7 0