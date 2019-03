Plzeň - Fotbalová Viktoria Plzeň se omluvila za chování několika fanoušků v "kotli", kteří v sobotním šlágru 24. kola první ligy na Spartě pyrotechnikou zranili diváky ve vedlejším sektoru. Západočeský klub chce těmto jednotlivcům zamezit ve vstupu na stadion a bude po nich vymáhat škody způsobené incidentem. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) svolal kvůli výtržnostem na zápase mezi Spartou a Plzní na příští týden expertní skupinu.

Pyrotechnika házená ze sektoru hostujících fanoušků zranila podle policie v druhém poločase na Letné několik diváků. Muži, který hodil mezi diváky pyrotechniku a zranil tím ženu, hrozí až deset let vězení kvůli pokusu o těžké ublížení na zdraví. Celkem zaznamenali policisté 21 přestupků a dva trestné činy. V druhém případě šlo o výtržnictví.

Těžkooděnci po incidentu začali v 82. minutě zápasu za stavu 3:0 pro Spartu vyklízet sektor příznivců Plzně a utkání bylo na více než deset minut přerušeno. Podle mluvčího Jana Daňka k tomuto kroku policie sáhla proto, že hostující fanoušci nereagovali na policejní výzvy a bylo vážně ohroženo zdraví lidí. Pražané nakonec šlágr ligy vyhráli 4:0.

"Klub Viktoria Plzeň na základě získaných informací vyjadřuje rozhořčení a zároveň politování nad chováním jednotlivců, kteří mají na svědomí zranění diváků na stadionu při utkání mezi Spartou Praha a Plzní. Za tento bezohledný akt se jako klub chceme omluvit," uvedl plzeňský klub v prohlášení.

"Zároveň chceme deklarovat, že takové osoby nepovažujeme za své fanoušky a podnikneme v rámci dostupných možných opatření všechny kroky k zamezení jejich vstupu na veškerá utkání Viktorie Plzeň. Podporujeme a vážíme si všech slušných diváků a fanoušků, kteří jsou nedílnou součástí klubu, a tento krok učiníme i s ohledem na jejich bezpečí a komfort na stadionu," dodala Viktoria.

Podle informací z plzeňského tábora fanoušků létaly petardy i směrem do hostujícího sektoru. "To, co se stalo, je smutné. V první řadě neschvaluju házení světlic mezi diváky a na hřiště. Nemůžu říct, odkud a kdy vyletěla první, paní z našeho sektoru říkala, že odvedle. Na záběrech je vidět, že k nám těsně před zásahem světlicí z toho sektoru přiletěl stroboskop. Také u nás dostala světlicí zhruba šestnáctiletá slečna do hlavy, dvě řady pode mnou," citoval iSport.cz plzeňského fanouška Koviho.

Událostí se bude ve čtvrtek zabývat disciplinární komise Ligové fotbalové asociace a dá se očekávat vysoká pokuta pro Plzeň. "Na vinících budeme vymáhat vzniklé škody v souvislosti s tímto incidentem. Především však pevně věříme, že zranění diváci budou v pořádku bez jakýchkoliv následků a podobný incident se již nebude na fotbalových utkáních opakovat," doplnil západočeský klub.

Hamáček svolal kvůli výtržnostem na zápase mezi Spartou a Plzní na příští týden expertní skupinu, která se násilím na stadionech dlouhodobě zabývá. Na řádění fotbalových chuligánů je třeba reagovat, napsal Hamáček na svém twitteru.

