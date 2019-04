Praha - Až sedmý semifinálový zápas v pondělí rozhodne o tom, zda se o titul v play off hokejové extraligy s Libercem utká Třinec, nebo Plzeň. Západočeši v sobotu dokázali doma odvrátit konec sezony a na ledě Ocelářů se budou snažit potvrdit, že v sedmých duelech se jim daří. Dosud jich Plzeň v play off odehrála sedm a vždy uspěla.

Sedmé utkání si Škoda zahrála i ve čtvrtfinále, ve kterém dokázala po skvělém začátku porazit doma Olomouc 3:2. "Každá série je jiná, play off se prostě hraje na čtyři vítězství. A přestože Třinec zvládl čtvrtfinále na menší počet zápasů, tak s tím zkušenosti má. Nemyslím si, že by to pro nás mohla být výhoda. Kdo vyhraje, prostě půjde dál," řekl trenér Plzně Ladislav Čihák.

Třinec podobnou situaci, jaká ho čeká v pondělí, zažil v loňském čtvrtfinále proti Pardubicím. Po prohře v šestém utkání na východě Čech následně Dynamo doma deklasoval 8:1 a postoupil do semifinále. Letos by mohlo být menší výhodou Slezanů, že v play off odehráli o tři utkání méně. "Já bych to nechal na hráčích, stejně oni na ledě rozhodnou. My trenéři je připravíme, ale kluci to budou mít ve svých rukách," uvedl kouč Třince Václav Varaďa.

V zápasech Třince a Plzně se v této sezoně dařilo hostům, oba týmy dokázaly na kluzišti soupeře vyhrát čtyřikrát. V pátém a šestém zápase semifinále ale uspěli domácí. "Nad tím nemá cenu přemýšlet, rozhodne se sportovně na ledě," podotkl Čihák. "Statistiky jsou ošemetné. Teď se vše přerušilo, takže na to tak koukat nemůžeme ani nebudeme," řekl plzeňský útočník Miroslav Indrák.

Hráči se na rozhodující duel těší. "Sedmé zápasy jsou trošku něco jiného, máte to v hlavách nastavené. Je to ale důvod, proč hokej hrajeme. Nemáme proč být nervózní nebo ustrašení. Je to semifinále extraligy a sedmý zápas. Co více si přát," řekl plzeňský Jan Kovář. "Pro hokejistu není nic víc než sedmý zápas play off doma. Myslím, že na ledě teď rozhoduje víc psychika než síla. Strašně si přeji, aby nám pomohlo domácí prostředí," uvedl třinecký Jiří Polanský. "Bude to bitva," dodal. Zápas začne v 17 hodin.