Praha - Program 12. kola první fotbalové ligy po reprezentační přestávce odstartuje páteční duel mezi Bohemians Praha 1905 a Plzní. Poslední vzájemný zápas v Ďolíčku skončil senzační výhrou Klokanů 5:2, Plzeň tak má soupeři co oplácet. Poslední výsledky obou týmů ale nahrávají spíše tomu, že zápas rozhodne jediný gól.

Plzeň z dosavadních 11 kol vyhrála devět zápasů, z toho sedmkrát jen výsledkem 1:0. Poslední čtyři zápasy Bohemians zas přinesly dohromady pouze tři góly. Střetnou se tak týmy, v jejichž zápasech padá nejméně branek. U Bohemians jsou to v průměru dva góly, u Plzně 2,3 gólu.

"Samozřejmě pro nás je důležité, abychom na Bohemce bodovali a doufám, že se nám to podaří. Bohemka je mužstvo, které je trpělivé, zodpovědné a dobře organizované. Čeká na chybu soupeře a chce ji potrestat. Proto bude těžké soupeře dobývat," řekl trenér Plzně Pavel Vrba.

Doufá, že se jeho svěřenci vyvarují výpadku, jaký předvedli v minulé sezoně, kdy v Ďolíčku pouštěli soupeře do brejků a Bohemians vyhráli 5:2. "Očekávám, že soupeř na nás bude opět nabuzený a stejně tak i fanoušci. Jenom doufám, že výsledek nebude takový jako v minulé sezoně. Ten výsledek byl špatný. Bohemka tehdy zaslouženě zvítězila 5:2, doufám, že se z toho ponaučíme," věří Vrba.

"Minule jsme s Plzní sehráli doma zápas, na který asi nikdo z nás do konce života nezapomene. Ale tohle se nestává každý den a nemůžeme čekat, že budeme Plzeň porážet pravidelně 5:2," připustil obránce Bohemians Martin Dostál. "Poslední zápas s Plzní byl nejlepší, co jsem tu zažil. Všechno nám sedlo a bylo to skvělé," vzpomínal Dominik Mašek, který tehdy dvakrát skóroval.

Oba věří, že Bohemians mají na to, aby obhájce titulu opět zaskočili. "Plzeň teď sice vyhrává často jen 1:0, ale pořád jsou na špici a mají svou kvalitu. My jsme se na ně teď přes pauzu dlouho připravovali a věříme, že máme na dobrý výsledek. Do zápasu jdeme s pokorou, ale určitě se jich nezalekneme," dodal Mašek.

Bohemians však doma v lize čtyřikrát za sebou nevyhráli a dali jediný gól. "Teď nám to shodou náhod doma nepadá. Je škoda, že doma nevyhráváme, ale doufám, že se nám to už v pátek povede protrhnout. Fanoušci by si to zasloužili," řekl Dostál.

Utkání začne v pátek v 18:00. Přímý přenos vysílá O2 TV Sport.

Statistické údaje před předehrávkou: -------- Bohemians Praha 1905 (8.) - Viktoria Plzeň (2.) Výkop: pátek 19. října, 18:00 (O2 TV sport). Rozhodčí: Pechanec - Kříž, Koval. Bilance: 26 7-6-13 30:44. Poslední zápas: 5:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Bederka, Schumacher - Reiter, Martin Hašek ml., Švec, Záviška - Mašek - Hilál. Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Kovařík - Krmenčík. Absence: Vondra, Jindřišek, Bartek, Vaníček, Nečas (všichni zranění), F. Hašek (4 ŽK) - Kopic (zranění). Disciplinární ohrožení: Hilál (3 ŽK) - Limberský (3 ŽK). Nejlepší střelci: Hilál, Nečas (oba 2) - Krmenčík (7). Zajímavosti: - Plzeň při posledním ligovém zápase s Bohemians v Ďolíčku v dubnu utrpěla debakl 2:5 a byla to pro ni jediná porážka z posledních 6 vzájemných soubojů - Bohemians doma bodovali v 5 z posledních 7 ligových zápasů s Plzní, 2 z posledních 3 ale prohráli - Bohemians doma v lize 4x za sebou nevyhráli a dali jediný gól - Bohemians doma získali jen 5 z celkových 15 bodů - Bohemians v lize poslední 2 utkání neprohráli a neinkasovali 233 minut - v posledních 4 ligových zápasech Bohemians padly celkem jen 3 góly - Plzeň vysoko prohrála poslední 2 venkovní ligové zápasy (na Slavii 0:4, v Jablonci 0:3) - Plzeň z 11 kol vyhrála 7x výsledkem 1:0, stejným poměrem zvítězila i v posledních 2 ligových zápasech - Plzeň dala v posledních 5 kolech jen 3 góly (všechny doma) - Plzeň jen ve 2 z 11 kol skórovala v prvním poločase - Petržela (Plzeň) může odehrát 350. zápas v české lize - Šmíd (Bohemians) slaví den po utkání 32. narozeniny