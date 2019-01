Plzeň - Hokejisté Plzně rozstříleli ve 32. kole Pardubice 11:1 a dosáhli rekordního výsledku v této sezoně extraligy. Západočeši naplno bodovali na domácím ledě již počtvrté za sebou a pěti body za dvě branky a tři asistence se na kanonádě podílel útočník Denis Kindl.

Indiáni šli rychle do dvoubrankového vedení a postupně i díky čtyřem využitým přesilovkám svůj náskok zvýšili až na deset branek. Hráči Dynama i přes první start nových posil Briana Ihnacaka s Oscarem Eklundem celý zápas nestíhali tempo soupeře a utrpěli patnáctou porážku z posledních šestnácti kol.

Domácím pomohl k dokonalému vstupu do utkání brzkým vyloučením Holland a po 72 vteřinách využil početní výhodu po ideální přihrávce Gulaše do odkryté branky zakončující Kovář. V šesté minutě navíc po rychlé akci první formace zvýšil svižnou střelou z pravého kruhu na 2:0 opět Kovář.

Následně tempo hry opadlo a směrem dopředu se připomněli také hosté. Po Horkého nabídce ale Voženílek z dobré pozice neprostřelil gólmana Frodla. Na druhé straně se zaskvěl také jeho protějšek Kacetl, který během další plzeňské přesilovky zlikvidoval několik nebezpečných pokusů a v největší šanci mu pomohl Gulaš nepřesnou bekhendovou dorážkou.

Východočeši nezachytili ani začátek prostřední části a pomáhali si fauly. Od další pohromy Dynamo uchránil v oslabení jen skvělý Kacetl, když vleže nedovolil skórovat důraznému Kovářovi a poradil si i se zakončením na brankovišti nekrytého Němce.

V 27. minutě už však pardubická jednička nedosáhla na střelu Allena od modré čáry. Nápor Indiánů vrcholil v polovině utkání, kdy bránící hráči nestačili vystřídat a Denis Kindl díky statickým soupeřům zvýšil zblízka pohotově na 4:0. Do pardubické branky poté nastoupil Hamerlík a záhy úspěšně čelil samostatnému úniku Gulaše, za chvíli tváří v tvář uspěl i proti Kovářovi.

Hosté se dočasně probrali díky přesilové hře, vstřelit gól však nedokázali. Naopak v závěru druhé třetiny ještě dvakrát inkasovali: nejprve v 39. minutě skóroval přesilovkovou ranou z voleje Denis Kindl a 37 vteřin před druhou sirénou po spolupráci se Strakou zvýšil Eberle již na 6:0.

Pouhých 15 vteřin po zahájení závěrečné dvacetiminutovky nechali hosté na levém kruhu příliš prostoru Gulašovi, přesně mířícímu pod břevno. Ve 43. minutě sice Mandát po objetí branky při vyloučení Allena zaznamenal čestný gól Dynama, otěže zápasu však stále pevně drželi v exhibičním stylu hrající domácí.

Po Kracíkově individuální akci se tvrdou ranou prosadil Čerešňák, devátý gól vstřelil Kantner. Během 50 vteřin v závěru hrací doby navíc Kratěna během početní výhody a Preisinger po přečíslení čtyři na jednoho upravili na konečných 11:1.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Hodnotí se mi to dnes dobře. Úvod zápasu byl rozhodující pro celé utkání a my jsme ho po dlouhé době zvládli. První gól dá zápasu ráz a rychle jsme získali dvougólové vedení. I druhá třetina nám přes chvilkový výpadek vyšla a rozhodli třetí a čtvrtý gól. Pak už utkání bylo rozhodnuté. Doufám, že naší hru vysoká výhra pozitivně ovlivní. Musíme tu euforii hráčů před dalším zápasem ve Zlíně ale ukrotit. Měli jsme v první polovině soutěže problémy se střílením branek, tak jsme to teď snad zlomili. Pomohli jsme si čtyřmi góly v přesilovce. V těch se nám v sezoně moc nedařilo a pomohl nám až příchod Honzy Kováře. Byl to pro nás dar. Jeden takový hráč udělá hodně."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Do Plzně jsme jeli s tím, že víme, co nás čeká. Bohužel jsme katastrofálně začali, úplně jinak, než jsme chtěli. Vyhrajeme úvodní vhazování a po pár vteřinách jsme přesto vyloučení. To je opravdu katastrofa a hned inkasujeme z první přesilovky soupeře. Přitom jsme na ně byli připraveni a góly padaly přesně podle šablony. Jak jsme začali, tak jsme i pokračovali. Pak se nám to sesypalo jako kupička z karet a proti rozjetému soupeři jsme se těžko prosazovali. Plzeň nás předčila především v agresivitě bruslení a agresivitě před oběma brankami. Jako hráč jsem se do Plzně vždy těšil. Je tu dobrá atmosféra. Nepamatuji si, že bychom tady někdy dostali takový příděl."

HC Škoda Plzeň - HC Dynamo Pardubice 11:1 (2:0, 4:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 2. Jan Kovář (Gulaš, Kaňák), 6. Jan Kovář (Gulaš, Pulpán), 28. Allen (Gulaš, Jan Kovář), 30. D. Kindl (Preisinger, Vráblík), 39. D. Kindl (Čerešňák, V. Němec), 40. Eberle (P. Straka, Pulpán), 41. Gulaš (Pulpán, Indrák), 52. Čerešňák (Kracík, V. Němec), 55. Kantner (D. Kindl), 58. Kratěna (Čerešňák, D. Kindl), 58. Preisinger (Kantner, D. Kindl) - 43. Mandát (Budík, Perret). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Brejcha, Zíka. Vyloučení: 3:6. Využití: 4:1. Diváci: 6482.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, N. Jones, Allen, Kaňák, Vráblík - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Kratěna, Kracík, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka - D. Kindl, Preisinger, Kantner. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a J. Špaček.

Pardubice: Kacetl (30. Hamerlík) - Holland, J. Mikuš, Trončinský, Děrvuk, Eklund, Budík - Hovorka, Ihnacak, Skokan - Horký, Marosz, Daniel Voženílek - P. Sýkora, Bubela, Dušek - Mandát, Poulíček, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.