Plzeň rozehraje skupinu Ligy mistrů, po 11 letech se představí v Barceloně

Barcelona - Fotbalisté Plzně se počtvrté představí v hlavní fázi Ligy mistrů. Úřadující čeští šampioni středečním zápasem v Barceloně vstoupí do mimořádně atraktivní a silné skupiny C, v níž jsou i další giganti Bayern Mnichov a Inter Milán. Duel na slavném stadionu Camp Nou, kde Viktoria v říjnu 2011 prohrála 0:2, má výkop ve 21:00.

Plzeň narazila na favorizovanou Barcelonu už při své premiérové účasti v nejprestižnější klubové soutěži. Venku prohrála "jen" o dvě branky, ale v tehdejším domácím azylu v pražském Edenu utrpěla debakl 0:4.

"Věřím, že kluci budou úspěšnější, než jsme byli my. To znamená, že si víc zahrajou fotbal, a mohli by být i lepší, co se týká zisku bodů," řekl před odletem novinářům asistent plzeňského trenéra Pavel Horváth, který proti Barceloně vedl Viktorii jako kapitán.

"Myslím, že to, jak bráníme, nemusí Barceloně úplně vonět. Věřím, že jejich nebezpečné a individuálně skvělé hráče dokážeme dostat do situací, které pro ně nebudou komfortní, a dokážeme tam překvapit," doplnil Horváth.

Oba zápasy s Barcelonou ze současného kádru pamatuje také záložník Václav Pilař. "Jsou to úplně ty nejkrásnější vzpomínky. Pamatuju si doteď, jak jsem to prožíval v tu dobu. Nechci říct, že Barcelona je teď slabší. Je jiná. Není tam (Lionel) Messi, ale přišel (Robert) Lewandowski a udělali skvělé posily. Barcelona je Barcelona. Strašně se tam těšíme," uvedl Pilař.

Z českých týmů poslední konfrontaci s katalánským obrem zažila Slavia ve skupině v roce 2019, kdy s pětinásobným vítězem Ligy mistrů nečekaně držela krok. Pražané doma prohráli 1:2 a na Camp Nou i díky skvělému výkonu brankáře Ondřeje Koláře vybojovali senzační bezbrankovou remízu.

Trenérovi Michalu Bílkovi budou ve středu chybět zranění útočník Jan Kliment, záložník Jan Kopic a krajní bek Radim Řezník. Ten se nevešel na soupisku stejně jako další obránce Filip Kaša, záložník Cadu a útočník René Dedič.

Přestože Barcelonu trápí velké finanční problémy, v létě hodně posilovala. Kanonýra Lewandowského koupila z Bayernu Mnichov, křídelníka Raphinhu z Leedsu a obránce Julese Koundého z FC Sevilla dohromady za zhruba 150 milionů eur.

Čtyřiatřicetiletý Polák Lewandowski do nového mužstva okamžitě zapadl a ve čtyřech ligových utkáních zaznamenal pět branek. Naposledy pomohl Kataláncům gólem k sobotnímu vítězství 3:0 v Seville. V nejvyšší soutěži o víkendu uspěla také Plzeň, která vyhrála 1:0 v Liberci a protáhla sérii bez porážky na 34 soutěžních duelů.

"Není to jenom o Lewandowském. Jejich kvalita dopředu je obrovská. Teď hrajou (Ousmane) Dembélé, Raphinha a Lewandowski, ale je tam i (Memphis) Depay, (Ferran) Torres, (Ansu) Fati. Neskutečná světová top kvalita. Bude to zkouška," uvedl obránce Milan Havel.

Západočeši se v hlavní fázi Ligy mistrů představí počtvrté v historii a poprvé pod vedením kouče Bílka. V letech 2011, 2013 i 2018 pokaždé s trenérem Pavlem Vrbou obsadili třetí místo ve skupině a prošli do jarní části Evropské ligy.

Před plzeňským "áčkem" si ve středu v Barceloně od 14 hodin zahraje také výběr Viktorie do 19 let na úvod mládežnické UEFA Youth League.

Statistické údaje před utkáním FC Barcelona - Viktoria Plzeň Výkop: středa 7. září, 21:00. Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Van Driessche - Millot (video, všichni Belg.). Bilance (klubová): Španělsko - ČR (Československo) 87 50-20-17 161:85. 1960/61 PMEZ: FC Barcelona - Hradec Králové 4:0, 1:1, 1964/65 PMEZ: Real Madrid - Dukla Praha 4:0, 2:2, 1967/68 PMEZ: Real Madrid - Sparta Praha 3:0, 1:2, 1974/75 UEFA: San Sebastian - Ostrava 0:1, 0:4, 1980/81 UEFA: Bohemians Praha - Gijón 3:1, 1:2, 1980/81 UEFA: Brno - San Sebastian 1:1, 1:2, 1981/82 UEFA: Bohemians Praha - Valencie 0:1, 0:1, 1981/82 PVP: Dukla Praha - FC Barcelona 1:0, 0:4, 1982/83 UEFA: Valencie - Ostrava 1:0, 0:0, 1983/84 UEFA: Sparta Praha - Real Madrid 3:2, 1:1, 1985/86 PMEZ: Sparta Praha - FC Barcelona 1:2, 1:0, 1987/88 UEFA: Espaňol Barcelona - Vítkovice 2:0, 0:0, 1988/89 UEFA: San Sebastian - Dukla Praha 2:1, 2:3, 1991/92 PMEZ: FC Barcelona - Sparta Praha 3:2, 0:1, 1991/92 UEFA: Olomouc - Real Madrid 1:1, 0:1, 1996/97 UEFA: Slavia Praha - Valencie 0:1, 0:0, 1998/99 UEFA: Sparta Praha - San Sebastian 2:4, 0:1, 1999/00 LM: FC Barcelona - Sparta Praha 5:0, 2:1, 1999/00 UEFA: Olomouc - Mallorca 1:3, 0:0, 1999/00 UEFA: Teplice - Mallorca 1:2, 0:3, 2001/02 LM: Sparta Praha - Real Madrid 2:3, 0:3, 2001/02 UEFA: Vigo - Olomouc 4:0, 3:4, 2001/02 UEFA: Vigo - Liberec 3:1, 0:3, 2001/02 UEFA: Liberec - Mallorca 3:1, 2:1, 2002/03 UEFA: Žižkov - Betis Sevilla 0:1, 0:3, 2003/04 LM: Vigo - Slavia Praha 3:0, 0:2, 2004/05 UEFA: Zaragoza - Olomouc 1:0, 3:2, 2005/06 UEFA: Teplice - Espaňol Barcelona 1:1, 0:2, 2006/07 UEFA: Liberec - FC Sevilla 0:0, 2006/07 UEFA: Sparta Praha - Espaňol Barcelona 0:2, 2007/08 LM: FC Sevilla - Slavia Praha 4:2, 3:0, 2007/08 UEFA: Mladá Boleslav - Villarreal 1:2, 2009/10 EL: Valencie - Slavia Praha 1:1, 2:2, 2011/12 LM: FC Barcelona - Plzeň 2:0, 4:0, 2012/13 EL: Sparta Praha - Bilbao 3:1, 0:0, 2012/13 EL: Atlético Madrid - Plzeň 1:0, 0:1, 2013/14 EL: Jablonec - Betis Sevilla 1:2, 0:6, 2013/14 EL: Liberec - FC Sevilla 1:1, 1:1, 2015/16 EL: Villarreal - Plzeň 1:0, 3:3, 2015/16 EL: Villarreal - Sparta Praha 2:1, 4:2, 2017/18 EL: Villarreal - Slavia Praha 2:2, 2:0, 2018/19 EL: Olomouc - FC Sevilla 0:1, 0:3, 2018/19 LM: Real Madrid - Plzeň 2:1, 5:0, 2018/19 EL: FC Sevilla - Slavia Praha 2:2, 3:4 po prodl. 2019/20 LM: Slavia Praha - FC Barcelona 1:2, 0:0. Barcelona v Evropě: LM/PMEZ 333 195-75-63 655:331 EL/UEFA 84 42-20-22 159:83 PVP 85 50-18-17 178:87 Superpohár UEFA 14 6-4-4 17:17 Celkem 516 293-117-106 1009:518 Plzeň v Evropě: LM/PMEZ 47 20-16-11 59:40 EL/UEFA 80 27-18-35 85:108 EKL 12 7-4-1 17:10 PVP 4 0-1-3 1:12 Celkem 143 54-39-50 162:170 Pozn.: V přehledu nejsou zahrnuty zápasy Veletržního poháru a Poháru Intertoto. Předpokládané sestavy: Barcelona: Ter Stegen - Koundé, Christensen, Piqué, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Fati. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora, Vlkanova, Mosquera - Chorý. Absence: Eric García (nejistý start) - Kliment, Kopic (oba zranění), Řezník (zranění + chybí na soupisce), Dedič, Cadu, Kaša (všichni chybí na soupisce). Zajímavosti: - Plzeň se utkala s Barcelonou při své premiérové účasti ve skupině LM v roce 2011, venku prohrála 0:2 a v tehdejším domácím azylu v pražském Edenu podlehla 0:4 - za Plzeň tehdy v Barceloně nastoupili záložník Pilař a současní asistenti trenéra Horváth s Bakošem, za domácí hrál záložník Busquets a aktuální kouč Xavi - z českých týmů se s Barcelonu naposledy utkala Slavia ve skupině LM v roce 2019, Pražané doma prohráli 1:2 a na stadionu Camp Nou remizovali 0:0 - české celky se v pohárech představily v Barceloně 7x, neprohrála jen Sparta Praha, která 2. října 1985 v PMEZ zvítězila 1:0, a Slavia před 3 lety - Plzeň se v hlavní fázi LM představí počtvrté v historii a poprvé pod vedením kouče Bílka; v letech 2011, 2013 i 2018 s trenérem Vrbou obsadila vždy 3. místo ve skupině a prošla do jarní části Evropské ligy - Plzeň nejvíc bodů ve skupině LM (7) získala před čtyřmi lety v konkurenci Realu Madrid, AS Řím a CSKA Moskva, nejméně (3) v roce 2013 ve skupině s Bayernem Mnichov, Manchesterem City a CSKA Moskva - Plzeň ve 2. předkole LM vyřadila Helsinky po výhrách 2:1 venku a 5:0 doma, ve 3. předkole 2x porazila Tiraspol 2:1 a v závěrečném play off si poradila s Karabachem (venkovní remíza 0:0, domácí vítězství 2:1) - Plzeň ve skupině LM prohrála 7 z 9 venkovních zápasů - Barcelona vyhrála LM 5x (naposledy v roce 2015) - Plzeň v této sezoně v 12 soutěžních utkáních neprohrála (10 výher, 2 remízy) - Plzeň v sobotní ligové generálce vyhrála 1:0 v Liberci, Barcelona 3:0 na hřišti FC Sevilla - Barcelona vyhrála poslední 3 zápasy (všechny v lize) minimálně o 3 góly - Plzeň neprohrála v posledních 34 soutěžních zápasech od loňského října, kdy podlehla Slavii 0:2 - plzeňský trenér Bílek proti Barceloně nastoupil v lednu 1991 v dresu Betisu Sevilla, který na Camp Nou prohrál ligový zápas 2:4 - Lewandowski od letního předstupu do Barcelony dal 5 gólů ve 4 ligových zápasech