Příbram - Fotbalisté Plzně ve 29. kole první ligy remizovali na hřišti nováčka Příbrami 1:1 a zopakovali výsledek z podzimního vzájemného zápasu. Obhájci titulu nedokázali plně využit prohry Slavie 0:1 ve Zlíně a na pražského lídra tabulky z druhého místa ztrácejí čtyři body. Středočeši zůstali čtrnáctí. U Litavky se jako první prosadil hostující Erik Pačinda, ještě do přestávky srovnal Jan Matoušek.

Příbram jako jediná v této ligové sezoně Viktorii doma obrala o body a také na svém hřišti s favoritem držela krok. Hosté se do první šance dostali v 15. minutě. Řezník po standardní situaci vrátil míč na Chorého, který však v dobré pozici promáchnul. Na druhé straně po Matouškově průniku Květovu ránu zblokovala plzeňská obrana.

Po půlhodině hry Viktoria otevřela skóre. Brankář Kočí vyrazil Limberského střelu jen před sebe a dorážející Pačinda snadno dal svůj první gól v české lize. Videorozhodčí pak ještě potvrdil, že na začátku akce Chorý nefauloval Chaluše, jenž dlouho zůstal ležet na hřišti.

Příbramští ve 37. minutě z protiútoku vyrovnali. Mingazov v šestnáctce vybídnul Matouška a ten z úhlu překonal gólmana Hrušku. Pro mladého útočníka hostujícího ze Slavie to byl šestý gól v ligovém ročníku .

Středočeši vstoupili výborně do druhé půle a ve 47. minutě málem vstřelili druhou branku, ale Soldát razantní hlavičkou z rohu těsně minul. Zatímco Matoušek sebevědomými průniky zlobil hostující obranu, plzeňské mužstvo se po změně stran vůbec nedostávalo do hry. Viktoria první náznak šance ukázala až v 70. minutě, kdy nepřesně vypálil Kovařík.

Střídající záložník mohl trápící se Plzni v závěru přece jenom zajistit vítězství, ale tváří v tváří nepřekonal vyběhnutého Kočího. Západočeši tak zaváhali po sérii tří ligových výher.

Hlasy po utkání:

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Myslím, že jsme vstoupili dobře do zápasu, měli jsme tam tři velice dobré brejkové situace, které jsme měli vyřešit, chyběla finální přihrávka a už bychom byli sami před brankářem. To nás trošičku zabrzdilo. Jsem rád, že po tom, co jsme obdrželi gól, jsme nepřestali hrát a hráli jsme dál vysoký presink. Snažili jsme se narušovat rozehrávku Plzně, nepustit je do hry, což nás stálo hodně sil. Měli jsme tam hodně sprintových náběhů. Druhý poločas, kromě posledních deseti minut, jsme mohli také jít do vedení, nakonec asi remíza byla spravedlivá pro oba mančafty. Svému mužstvu musím jenom poděkovat. Odpracovali to, dneska se vydali. Ale měli jsme tam i mezihru, nebyla to jenom nakopávaná a dostali jsme se do hry. Pro nás je to důležitý bod."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Zápas byl víc bojovný než kvalitní. My do toho zápasu vstoupili tak, jak jsme chtěli, to znamená, že jsme dali gól a vedli 1:0. Pak po hrubé chybě při zakládání útoku Příbram z brejkové situace vyrovnala na 1:1. Od té doby byl zápas nahoru dolů. Dá se říct, že žádné mužstvo nemělo nějakou stoprocentní gólovou příležitost, kromě Kovaříka v posledních minutách. Pro mě není malou útěchou, jak hraje Slavia nebo Sparta, mně je to celkem jedno. Ve mně to momentálně spíš vře, že jsme tady nevyhráli, protože jsme měli vyhrát. Je to určitě o schopnostech ofenzivních hráčů se víc prosazovat. Z mého pohledu v tomhle zaostáváme, nedokážeme se víc prosazovat v situacích jeden na jednoho. Bohužel jeden hráč soupeře (Matoušek) byl v tom lepší než všichni naši hráči. Je to ztráta, na druhou stranu dneska musíme ten bod brát, i když jsme všichni zklamaní."

1. FK Příbram - Viktoria Plzeň 1:1 (1:1)

Branky: 37. Matoušek - 31. Pačinda. Rozhodčí: Pechanec - Kubr, Myška - Lerch (video). ŽK: Kayamba, Řezník (oba Plzeň).

Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Soldát, Květ - Mingazov (85. Keita), Rezek, Matoušek (82. Voltr) - Polidar (72. Jablonský). Trenér: Nádvorník.

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kayamba (60. Kovařík), Pačinda (81. Ekpai), Kopic - Chorý (67. Bakoš). Trenér: Vrba.