Plzeň remizovala v Ďolíčku a může přijít o část náskoku v čele ligy

Praha - Fotbalisté Plzně v 10. kole první ligy jen remizovali na půdě Bohemians 1905 1:1 a mohou přijít o část svého náskoku na čele tabulky. Západočeského obhájce titulu poslal ve 24. minutě do vedení bývalý hráč "Klokanů" Jhon Mosquera, ale v 52. minutě za Pražany srovnal střídající Václav Drchal.

Viktoria sice protáhla svou rekordní sérii bez porážky v lize na 31 utkání, ale po sedmi kolech nezvítězila. Západočeši vedou tabulku o čtyři body před Slavií, která hraje v neděli s Libercem. Plzeňští mají k dobru odložený duel s Brnem. Bohemians s Viktorií v lize poprvé po pěti utkáních neprohráli, bodovali potřetí z posledních čtyř kol a v neúplné tabulce jsou třetí.

Zraněného reprezentačního gólmana Staňka nahradil v plzeňské brance Tvrdoň, který si připsal třetí ligový start a první od května. V úvodu však příliš práce neměl. Bohemians sice v poli drželi s favoritem krok, ale k ohrožení branky se zpočátku moc nedostávali.

Viktoria ve 24. minutě z úvodní větší šance udeřila. Za vápnem napřáhl Mosquera a povedenou ranou do horního rohu "utišil" domácí fanoušky, kteří mu spílali za to, že se předloni s Bohemians oboustranně nerozešli v dobrém.

Kolumbijský křídelník skóroval popáté v ligové sezoně a navázal na branku z minulého kola před reprezentační pauzou proti Slavii (3:0). Brankáři Pražanů Valešovi při Mosquerově střele clonil Chorý, v ofsajdu však nestál.

Západočeský favorit se vedoucím gólem uklidnil a do přestávky mohl zvýšit. Pernica však po rohu hlavičkoval nad a střelu dalšího bývalého hráče "Klokanů" Havla ve 42. minutě vyrazil Valeš. Poté Kalvach z voleje zpoza vápna těsně přestřelil. Na opačné straně se ve 45. minutě dostal do brejku Hronek, zasekl si míč, ale Tvrdoň jeho přízemní pokus vykopl.

Hned po minutě druhé půle napřáhl z velké dálky za vápnem Mosquera a jeho rána jen těsně minula břevno. Domácímu kouči Veselému se povedlo střídání. Čerstvý Drchal nejprve v 52. minutě ještě po chybě v plzeňské rozehrávce a brejku z úhlu Tvrdoně nepropálil, ale z následného rohu po Květově prodloužení hlavou už na zadní tyči poslal balon do sítě. V lize skóroval po více než roce.

Na opačné straně po souboji upadl ve vápně Pilař, ale sudí Zelinka ani po konzultaci s videorozhodčím penaltu nenařídil. V 58. minutě po dalším brejku hosty výrazně podržel Tvrdoň. Nejprve vykopl Hejdův skluz na vlastní branku a pak zblízka reflexivně vyrazil i Drchalovu dorážku. Střídající bývalý hráč Viktorie Kovařík vzápětí zamířil nad.

Po hodině hry se dostal do hry uzdravený Kopic, který Viktorii scházel v posledních pěti zápasech. V 72. minutě si Kalvach narazil s Chorým, ale z dobré pozice minul. Jinak se Plzeňští nemohli dostat k závěrečnému náporu a naopak ještě málem inkasovali. Po signálu z přímého kopu v první minutě nastavení trefil Kovařík brankovou spojnici.

Bohemians jako domácí tým získali v této ligové sezoně teprve druhý bod, minule ale v Ďolíčku coby hosté porazili Pardubice. Plzeňští se nedokázali ideálně naladit na úterní utkání skupiny Ligy mistrů v Mnichově proti Bayernu.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "Do zápasu jsme nevstoupili tak, jak jsme chtěli. Bylo to od nás takové pasivní, moc opatrné. Inkasovali jsme branku, která ani nebyla šance. Mosquera to individuálně vyřešil a dobře trefil. Nehráli jsme úplně špatně, nebyl to průšvih, ale nebyli jsme se schopni dostat k vyložené šanci. Druhý poločas byl z naší strany diametrálně odlišný. Jednu chvíli jsme soupeře dostali pod tlak. Byli jsme určitě nebezpečnější, sahali jsme po třech bodech. Jestli je bod ztráta nebo ne? Musím to brát s pokorou, hráli jsme proti účastníkovi Ligy mistrů a týmu, který v lize letos neprohrál. Ale když trefíte v 90. minutě břevno a máte další dvě šance, přijde mi to neskromně škoda. Bod beru, jsem hrdý na výkon, ale jsem zklamaný. Chtěl bych po takovém výkonu vyhrát. Musím pochválit všechny střídající hráče. Venca Drchal čekal na šanci, teď přišla a chytil ji za pačesy."

Michal Bílek (trenér Plzně): "Hráče jsme v přípravě upozorňovali na to, že tu bude bouřlivá atmosféra, že soupeř bude hrát agresivně. To se potvrdilo. Chvílemi nám to dělalo problémy. V první půli jsme dobře kombinovali, vedli jsme 1:0. Možná jsme si mysleli, že to půjde jen fotbalovostí, poměrně snadno. Bohemka pak do toho více šlápla, hrála dlouhé balony dopředu. Zbytečně jsme v některých situacích ztráceli balony, soupeř pak šel do rychlého přečíslení. Ve druhé půli měl soupeř nějaké šance, v jedné situaci nám dvakrát během chvíle podržel Tvrdoň. My měli jen pár střel, pak tam byl možná i penaltový zákrok na Pilaře. Škoda, že jsme inkasovali po standardce, to vždy mrzí. Když vezmu celý průběh, tak jsme tu získali bod. Domácí byli nepříjemní. Nemůžeme si myslet, že budeme válcovat celou ligu. Porazili jsme Slavii, získali jsme velice cenné tři body. Tady jsme neprohráli, bod bereme. Ale musíme přidat."

Bohemians Praha 1905 - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)

Branky: 52. Drchal - 24. Mosquera. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Dohnálek - Kocourek (video). ŽK: Kovařík, Beran - Havel, Jemelka. Diváci: 5712.

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jánoš (82. Krch), Jindřišek, Prekop (72. Mužík) - Hronek (56. Kovařík), Květ (72. Beran) - Puškáč (46. Drchal). Trenér: Veselý.

Plzeň: Tvrdoň - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Pilař (59. Kopic), Vlkanova (76. Čermák), Mosquera (88. Jirka) - Chorý. Trenér: Bílek.