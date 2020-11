Plzeň remizovala 0:0 v Českých Budějovicích a je dál čtvrtá

České Budějovice - Fotbalisté Plzně v 9. kole první ligy remizovali v Českých Budějovicích bez branek, podruhé za sebou nezvítězili a nedali gól. Západočeši na čtvrtém místě neúplné tabulky ztrácejí pět bodů na vedoucí mistrovskou Slavii, která má k dobru nedělní zápas s Brnem. Dynamo po předchozích dvou výhrách završilo nečekaným bodem proti favoritovi povedený týden a patří mu 12. místo.

Plzeň nastoupila v totožné sestavě jako v minulém kole při porážce 0:1 ve Zlíně. Za Budějovice při svém prvoligovém debutu chytal brankář Vorel, zatímco zkušená jednička Drobný zůstala na lavičce.

Hosté se už v první minutě dostali do velké šance po standardní situaci, ale kapitán Brabec zblízka přestřelil. Na druhé straně gólman Hruška zlikvidoval samostatný únik Van Burena a Javorek z dorážky těsně minul prázdnou branku.

Jinak byli v úvodu aktivnější Západočeši. Vorel první těžší zákrok předvedl ve 12. minutě, kdy vyrazil Kalvachovu střelu, Ondrášek později hlavičkoval nepřesně. Domácí ve zbytku poločasu vyrovnali hru a Plzni už víc nedovolili.

I po změně stran si víc šancí a náznaků vytvářela Viktoria. Limberský v 53. minutě tvrdou ranou minul branku a Ondráškův pokus chytil Vorel, ve slibné pozici si pak neporadil ani Bucha.

Západočeši měli tlak a hodně rohů, ale minimum velkých brankových příležitostí. V jedné z nich v 85. minutě selhal Řezník, kterému v šestnáctce nevyšel krok a vůbec netrefil míč.

Plzeňští v nejvyšší soutěži neprohráli s Budějovicemi už 18 utkání a popáté za sebou od Dynama neinkasovali. Viktoria ale potvrdila trápení na hřištích soupeřů, kde naplno bodovala v jediném z posledních sedmi ligových utkání.

Hlasy po utkání:

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "Jsem rád, že jsme ten náročný týden zakončili výkonem, který jsme předvedli. Plzeň začala lépe, ale my jsme se po šanci Javorka dostali do zápasu. Soupeř byl nepříjemný ve standardních situacích, v nichž je skvělý. Bylo vidět, že si naši hráči po těch dvou výhrách věří. Bod bereme a výkon z naší strany byl hodně dobrý. Nechci vyzvedávat žádný individuální výkon, celý tým vypadal skvěle. Brankáře Vojtu Vorla, který zažil ligovou premiéru, jsme postavili po dohodě celého realizačního týmu. Dělali jsme ho sem s tím, že jednou by měl na pozici jedničky nahradit Jardu Drobného. Dnes dostal šanci také proto, že náš program v posledních dnech byl náročný, a předvedl skvělý výkon."

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Podobně jako ve Zlíně jsme měli dobrý vstup do zápasu, ale chyběla nám produktivita a efektivita v koncovce. Potom soupeř hru vyrovnal, protože je v euforii a hraje solidní fotbal v tomto období. Ztratili jsme dominanci z první části zápasu, ale věděli jsme, že to bude o pracovitosti. Opět jsme se ve druhé části nasazením a nastavením dostali do dvou šancí. Dnes to bylo o dvou třech velkých šancích z naší strany, ale už ani z pěti metrů to tam nedokážeme dotlačit. Opět se to odrazilo do jiných prostorů, než jsme potřebovali. Doplatili jsme na produktivitu, hráli jsme s kvalitním soupeřem. Odvážíme si jenom bod, což je při našich ambicích při respektu k soupeři málo. Naše poslední dva zápasy neodpovídaly tomu, na jaký level jsme to dostali v utkání se Spartou. Potřebujeme stabilizovat výkonnost."

Dynamo České Budějovice - Viktoria Plzeň 0:0

Rozhodčí: Berka - Paták, Horák - Ginzel (video). ŽK: Novák - Brabec. Bez diváků.

Č. Budějovice: Vorel - Novák, Králik, Talověrov, Skovajsa - Čavoš, Havelka (89. L. Havel) - Van Buren (85. Jánošík), Javorek, Mészáros (78. Mršič) - Brandner. Trenér: Horejš.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha (74. Káčer), Kalvach, Čermák - Ba Loua (74. Alvir), Ondrášek (79. Beauguel), Kopic. Trenér: Guľa.