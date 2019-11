Plzeň prohrála v úvodním osmifinále LM doma s Lausanne 1:2

Úvodní utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Škoda Plzeň - Lausanne, 12. listopadu 2019 v Plzni. Joel Genazzi z Lausanne střílí vítěznou branku.

Praha - Hokejisté Plzně podlehli v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů na svém ledě Lausanne 1:2 a do play off nevstoupili šťastně. Po bezbrankové úvodní třetině sice Západočechy poslal do vedení Jakub Pour, hosté ale rychle vyrovnali a ve třetí třetině rozhodl o jejich výhře přesilovkovou trefou Joel Genazzi v čase 56:41. Odveta se hraje ve Švýcarsku za týden.

Bronzový tým extraligy z minulého ročníku začal bez mnoha zraněných opor opatrně, přesto musel brzy zasahovat gólman Švýcarů. Stephan si v sedmé minutě poradil se svižnou Gulašovou střelou z mezikruží. Hosté spoléhali na brejky, po jednom z nich zblízka neprostřelil brankáře Frodla Keninš.

Poté promarnil přečíslení dva na jednoho Gulaš a postupně převzali iniciativu hráči Lausanne. V největší šanci krátce před první přestávkou po Keninšově přihrávce zpoza branky v dobré pozici minul Bertschy.

Na začátku prostřední prostřední části se znovu směrem dopředu připomněli domácí. Po spolupráci s Kracíkem ale nekrytý Gulaš tvrdou ranou z mezikruží přestřelil. Na druhé straně na brankovišti zapomenutý Almond neobešel klečícího Frodla. V polovině utkání se zaskvěl také jeho protějšek Stephan, který pravým betonem znemožnil skórovat nebezpečně zakončujícímu Kantnerovi.

Mladý plzeňský útočník si vše vynahradil v 35. minutě, kdy přihrál do jízdy Pourovi, jenž přesnou střelou z levého kruhu zajistil Indiánům vedení. Hosté dokázali o necelé čtyři minuty později odpovědět, když Vermin ozdobil průjezd do útočného pásma přesnou střelou k levé tyčce a vyrovnal na 1:1. Další příležitosti švýcarského týmu ze závěru druhé třetiny plzeňská obrana i díky Frodlovi přečkala.

Po pauze si první přesilovou hru zápasu sice vynutili domácí, ale naopak ve vlastním oslabení zahrozil při akci dvou na jednoho Bertschy. Jinak se hrálo oboustranně s větším důrazem na defenzivu a střelecky aktivnější domácí se marně tlačili do gólových příležitostí.

Naopak při vyloučení Eberleho rozhodl o výhře Lausanne Genazzi, jenž uspěl přesnou bekhendovou střelou. Domácí dvě minuty před koncem zkusili power play, hosté však odolali i ráně aktivního Gulaše a uhájili cenné venkovní vítězství.

HC Škoda Plzeň - HC Lausanne 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Pour (Kantner) - 38. Vermin (P. Lindbohm, Frick), 57. Genazzi (Almond). Rozhodčí: Rencz (Maď.), Nikolič (Rak.) - Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 5360.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík - Gulaš, Kracík, Malát - Pour, Roman Vlach, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Kolda, V. Němec. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Lausanne: Stephan - P. Lindbohm, Frick, Oejdemark, Genazzi, Heldner, Junland, Nodari - Keninš, Ch. Bertschy, Emmerton - Vermin, Jeffrey, Herren - Almond, Jooris, Moy - Froidevaux, Antonietti, Leone. Trenéři: Peltonen, T. Hämäläinen a Huet.