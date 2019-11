Plzeň prohrála v úvodním osmifinále LM doma s Lausanne 1:2

Praha - Hokejisté Plzně podlehli v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů na svém ledě Lausanne 1:2 a do play off nevstoupili šťastně. Po bezbrankové úvodní třetině sice Západočechy poslal do vedení Jakub Pour, hosté ale rychle vyrovnali a ve třetí třetině rozhodl o jejich výhře přesilovkovou trefou Joel Genazzi v čase 56:41. Odveta se hraje ve Švýcarsku za týden.

Bronzový tým extraligy z minulého ročníku začal bez mnoha zraněných opor opatrně, přesto musel brzy zasahovat gólman Švýcarů. Stephan si v sedmé minutě poradil se svižnou Gulašovou střelou z mezikruží. Hosté spoléhali na brejky, po jednom z nich zblízka neprostřelil brankáře Frodla Keninš.

Poté promarnil přečíslení dva na jednoho Gulaš a postupně převzali iniciativu hráči Lausanne. V největší šanci krátce před první přestávkou po Keninšově přihrávce zpoza branky v dobré pozici minul Bertschy.

Na začátku prostřední prostřední části se znovu směrem dopředu připomněli domácí. Po spolupráci s Kracíkem ale nekrytý Gulaš tvrdou ranou z mezikruží přestřelil. Na druhé straně na brankovišti zapomenutý Almond neobešel klečícího Frodla. V polovině utkání se zaskvěl také jeho protějšek Stephan, který pravým betonem znemožnil skórovat nebezpečně zakončujícímu Kantnerovi.

Mladý plzeňský útočník si vše vynahradil v 35. minutě, kdy přihrál do jízdy Pourovi, jenž přesnou střelou z levého kruhu zajistil Indiánům vedení. Hosté dokázali o necelé čtyři minuty později odpovědět, když Vermin ozdobil průjezd do útočného pásma přesnou střelou k levé tyčce a vyrovnal na 1:1. Další příležitosti švýcarského týmu ze závěru druhé třetiny plzeňská obrana i díky Frodlovi přečkala.

Po pauze si první přesilovou hru zápasu sice vynutili domácí, ale naopak ve vlastním oslabení zahrozil při akci dvou na jednoho Bertschy. Jinak se hrálo oboustranně s větším důrazem na defenzivu a střelecky aktivnější domácí se marně tlačili do gólových příležitostí.

Naopak při vyloučení Eberleho rozhodl o výhře Lausanne Genazzi, jenž uspěl přesnou bekhendovou střelou. Domácí dvě minuty před koncem zkusili power play, hosté však odolali i ráně aktivního Gulaše a uhájili cenné venkovní vítězství.

"Byl to zápas proti kvalitnímu, bruslivému a zkušenému soupeři. Odehráli jsme slušné utkání. Snažili jsme se hrát hodně s pukem a soupeř také. Rozdíl byl v tom, že my jsme nevyužili přesilovou hru a oni ji proměnili. Jak se ten zápas vyvíjel, vypadalo to, že to bude o jednom gólu, a ten rozhodl. Potom v závěru, přestože jsme věděli, že se to hraje pohárově, tak jsme to chtěli zkusit bez brankáře, ale bohužel nám to nevyšlo," zhodnotil zápas trenér Škody Ladislav Čihák, jemuž chybělo šest zraněných hráčů včetně prvního centra Tomáše Mertla.

"Prostě je to hokej. Nechci se na zranění vymlouvat a komentovat to. Máme tady jiné hráče, kteří zaskočí a musí hrát. To se nedá nic dělat. Měli jsme hodně mladý mančaft, ale je to pro naše kluky na druhou stranu velká zkušenost. Musíme to brát sportovně a stát nohama na zemi. Pokud je někdo lepší a zkušenější, tak to musíme uznat. To neznamená, že se o to ve Švýcarsku neporveme. Určitě budeme chtít postoupit. Máme čas se připravit na odvetu," dodal Čihák.

HC Škoda Plzeň - HC Lausanne 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 35. Pour (Kantner) - 38. Vermin (P. Lindbohm, Frick), 57. Genazzi (Almond). Rozhodčí: Rencz (Maď.), Nikolič (Rak.) - Ondráček, Špůr (oba ČR). Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 5360.

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík - Gulaš, Kracík, Malát - Pour, Roman Vlach, Kantner - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Kolda, V. Němec. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Lausanne: Stephan - P. Lindbohm, Frick, Oejdemark, Genazzi, Heldner, Junland, Nodari - Keninš, Ch. Bertschy, Emmerton - Vermin, Jeffrey, Herren - Almond, Jooris, Moy - Froidevaux, Antonietti, Leone. Trenéři: Peltonen, T. Hämäläinen a Huet.