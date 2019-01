Estepona (Španělsko)/Algarve (Portugalsko) - Fotbalisté Plzně v předposledním přípravném utkání na jarní část sezony prohráli 1:2 s CSKA Sofie. O jediný gól českého mistra se postarala zimní posila Jean-David Beauguel, který proměnil pokutový kop. Bulharský celek ale zápas na španělském soustředění otočil. Slavie ve třetím zápase na soustředění v Portugalsku porazili juniorku Brentfordu hladce 4:0.

"Zápas bych rozdělil na dva poločasy. V prvním jsme byli dominantní, měli jsme šance a vypadalo to celkem zajímavě. Do druhé půle jsme vstoupili trošku nekoncentrovaně a kupili jsme chyby," řekl pro klubový web asistent trenéra Plzně Dušan Fitzel.

Viktoria zatím ve Španělsku nezvítězila a ve třech zápasech dala jen dva góly. Nejprve remizovala 1:1 s nováčkem čínské ligy Wu-chan Čuo-er a pak 0:0 s maďarským celkem Puskás Akadémia. Soustředění Plzeň uzavře v pátek proti americkému New England Revolution z MLS.

"Začínáme tu přípravu směřovat k prvním mistrovským zápasům, takže někteří hráči dostávají větší prostor. Po taktické stránce budeme dolaďovat některé věci, v nichž ještě máme malé problémy, a budeme se snažit v nich posunout," uvedl Fitzel.

Proti CSKA plzeňský kouč Pavel Vrba postavil většinu opor a ladil sestavu na únorový start domácí soutěže a vyřazovací fáze Evropské ligy. Ve 36. minutě vybojoval Beauguel pokutový kop a sám ho proměnil. Ale ještě do konce poločasu srovnal rovněž z penalty Edwin Gyasi a v 79. minutě rozhodl Henrique přesnou střelou.

"První poločas byl z naší strany velmi dobrý a mohli jsme dát více než jeden gól. Škoda, že jsme pak v závěru ještě inkasovali," litoval záložník Roman Procházka. "Ve druhé půli jsme nezačali úplně ideálně a tu iniciativu přebrali hráči CSKA," přidal slovenský fotbalista.

Zápas pro něj byl speciální, protože před loňským příchodem do Plzně působil v jiném sofijském týmu Levski. "Bylo tam hodně fotbalistů, které jsem si pamatoval. V Bulharsku je utkání Levski proti CSKA samozřejmě velké derby. Věděl jsem, co od nich můžeme očekávat, a také se to potvrdilo," uvedl Procházka.

Pražská Slavia ve třetím zápase na soustředění v Portugalsku porazila juniorku anglického Brentfordu hladce 4:0. Lídr české ligy dal v každém poločase dva góly, premiérové branky po zimním příchodu do Edenu si připsaly posily Lukáš Masopust s Alexem Králem.

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský nasadil odlišnou jedenáctku oproti nedělnímu utkání se Salcburkem, který Pražané prohráli 0:1. Červenobílí proti mladíkům Brentfordu, jehož A-tým hraje druhou anglickou ligu, od úvodu dominovali.

V 16. minutě po Králově přihrávce otevřel skóre Mick van Buren a ještě do přestávky zvýšil po chybě obrany a samostatném úniku Miroslav Stoch. Ve 49. minutě ranou pod břevno zvýšil Masopust a devět minut před koncem se trefil přesně k tyči Král, který tentokrát nastoupil na pozici defenzivního záložníka. Za Brentford si zahráli čeští mladíci Jan Žambůrek a Matěj Majka.

Slavia zakončí soustředění v Portugalsku pátečním zápasem s Rosenborgem Trondheim. Ze čtyř utkání v zimní přípravě červenobílí třikrát zvítězili, vedle juniorky Brentfordu porazili na úvod herního kempu Peking Čung-che Kuo-an rovněž 4:0 a v domácích podmínkách předtím deklasovali Ústí nad Labem 8:0.

Přípravná fotbalová utkání:

Estepona (Španělsko): Plzeň - CSKA Sofie 1:2 (1:1)

Branky: 37. Beauguel z pen. - 44. Gyasi z pen., 82. Henrique.

Sestava Plzně: Kozáčik - Havel (68. Ekpai), Hubník (68. Pernica), Hejda (68. Piroch), Limberský (80. Bucha) - Procházka (68. Hořava), Hrošovský - Kayamba (68. Petržela), Čermák (68. Bakoš), Kovařík - Beauguel (68. Chorý). Trenér: Vrba.

Algarve (Portugalsko): Slavia Praha - Brentford "23" 4:0 (2:0)

Branky: 16. Van Buren, 42. Stoch, 49. Masopust, 81. Král.

Sestava Slavie: Kovář - Frydrych, Ngadeu (65. Vlček), Deli, Zelený - Král, Hušbauer - Masopust, Stoch, Baluta (72. Van Buren) - Van Buren (50. Mešanovič. Trenér: Trpišovský.