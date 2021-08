Plzeň prohrála s nováčkem Hradcem a v lize poprvé zaváhala

Mladá Boleslav - Fotbalisté Plzně v 6. kole první ligy podlehli nováčkovi Hradci Králové 0:1, poprvé v sezoně ztratili body a v neúplné tabulce jsou druzí o bod za vedoucí Spartou. Svěřenci trenéra Michala Bílka si nespravili chuť po čtvrtečním vyřazení ve 4. předkole Evropské konferenční ligy s CSKA Sofia. "Votroci" v mladoboleslavském domácím azylu díky brance Jakuba Rady z 58. minuty po návratu do nejvyšší soutěže premiérově zvítězili a Viktorii zdolali po sérii 10 ligových porážek poprvé od února 1999.

Bílek od prohry 0:3 po prodloužení v Sofii udělal v základní sestavě šest změn. Od začátku dostal šanci i debutující záložník Sýkora, jehož příchod na hostování z Poznaně oznámila Plzeň teprve v pátek. Poprvé v ligovém ročníku nastoupili uzdravený brankář Staněk a další krajní záložník Kopic.

Poprvé zahrozil ve 20. minutě hostující Janošek z přímého kopu, který zlikvidoval Fendrich. Jeho branku o chvíli později těsně minul Šulc a po půlhodině hry hradecký gólman ve velké šanci vychytal i aktivního Sýkoru. Jinak však Hradec držel s Plzní krok, i když brankáře Staňka příliš nevyzkoušel.

Do druhé půle vstoupili lépe "Votroci". Rada nejprve Staňka nepřekvapil, ale v 58. minutě výstavní střelou z dálky i s pomocí břevna otevřel skóre. Rada si připsal první gól v ligové sezoně.

Hradečtí v závěru utkání dobře bránili a Západočechy nepustili do tlaku ani do větších příležitostí. Navíc si plzeňští Kaša s Řezníkem málem vstřelili vlastní gól.

Hlasy po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Hradce): "Pochopitelně Plzeň je top mužstvo naší ligy. Víme, že s těmito mužstvy nemůžeme uspět vždycky. Teď jsme cítili, že šance v kontextu různých událostí, které se staly, je celkem dobrá. Tak jsme za tím šli a podařilo se. Musíte mít také trochu štěstí. Hlavně jsme museli být dobře nastavení mentálně a hlavně jsme to museli ubojovat. Samozřejmě víme, že Plzeň má herní kulturu a práci na míči lepší. Bylo tam potřeba nějaké věci takticky zvládnout, to se podařilo. Po velmi solidních výkonech, kromě možná jednoho hloupého prvního poločasu na Slovácku, jsme to konečně dokázali prolomit a připsat si do kolonky vítězství první úspěch. Pokud je to proti mužstvu jako je Plzeň, o to to těší víc. Ale že bych pociťoval nějaký speciální satisfakční motiv, to v žádném případě."

Michal Bílek (trenér Plzně): "První půli jsme chytli dobře, tam jsme dobře kombinovali. Škoda, že jsme z toho nevytěžili nějaký gól. Ve druhé půli jsme prvních 20 minut zaspali, byli jsme pasivní a vyústilo to v nádhernou branku soupeře. Pak jsme ke konci měli tlak, ale z něho jsme se nedostali do nějaké kloudné střelecké příležitosti, takže to byl tlak bez efektu. Dvakrát za sebou jsme prohráli důležité mače, takže samozřejmě pocity nejenom u mě, ale u všech nejsou moc příjemné. Teď končí nějaké období, kdy jsme sehráli hodně utkání. Takže věřím tomu, že nám pauza prospěje, kluci si trošku odpočinou, něco natrénujeme a pak zase předvedeme naši sílu. Obě porážky byly zbytečné."