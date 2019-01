Odvetné utkání semifinále play off hokejové Ligy mistrů: Škoda Plzeň - Frölunda Indians, 15. ledna 2019 v Plzni. Závar před brankou Plzně.

Odvetné utkání semifinále play off hokejové Ligy mistrů: Škoda Plzeň - Frölunda Indians, 15. ledna 2019 v Plzni. Závar před brankou Plzně. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Hokejisté Plzně v Lize mistrů končí v semifinále. Po porážce v Göteborgu z minulého týdne 3:6 podlehli Frölundě i v domácí odvetě, tentokrát 1:3. Švédský tým si v pátém ročníku soutěže zahraje počtvrté finále. Hostům zařídili vedení 3:0 Ryan Lasch, Simon Hjalmarsson, Joel Mustonen, za Indiány zkorigoval výsledek v 51. minutě Denis Kindl.

Frölundu, která ovládla Ligu mistrů v letech 2016 a 2017, čeká v boji o další triumf vítěz středečního duelu mezi Salcburkem a Mnichovem, jejichž úvodní souboj skončil bez branek.

"Narazili jsem na špičkový tým, který to má samozřejmě postavené na individuálních dovednostech, bruslení a přesnosti. Mrzí nás to hodně, protože jsme opravdu chtěli jít do finále, ale musíme být pokorní a smeknout před sílou soupeře," řekl trenér Plzně Ladislav Čihák.

Plzni se v úvodu nedařilo a místo útoku na smazání tříbrankové ztráty z prvního duelu nabrala ještě větší manko. Lundqvist a Carlsson ještě v šancích neuspěli, ale ve čtvrté minutě otevřel skóre Lasch. Americký útočník ujížděl po pravé straně, oklamal Frodla, objel branku a zasunul puk u tyčky, kde gólmana nestihl zastoupit obránce Allen.

Za Indiány se dostal do první šance až v osmé minutě Pulpán, ale Gustafssona nadvakrát nepřekonal. Frölunda se ubránila i při Moverareově trestu a potom kryl Gustafsson i Strakovu teč. Frodl si poradil s Westerlundovou příležitostí a na druhé straně neuspěl s tvrdou ránou Jones.

V úvodu druhé části zahrozil opět kapitán Frölundy Lundqvist. Za Plzeň nebezpečně pálil Vráblík. Ve 28. minutě měl dvě možnosti v rychlém sledu Carlsson. Za domácí neuspěli Gulaš, který trefil tyč, Kratěna ani Preisinger.

Ve 32. minutě mohla zvýšit Frölunda. Frodl ale při přečíslení soupeře vyrazil Fagemův pokus a puk nedotlačil do branky přes obránce Kvasničku Ponthus Westerholm. Plzeň se neprosadila při Lindströmově vyloučení, při kterém měl největší šanci Němec.

Na přelomu druhé a třetí třetiny se Plzeň bránila při Kodýtkově čtyřminutovém trestu a po 119 sekundách po pauze přesilovku využil Hjalmarsson, který doklepl puk do prázdné branky. Hned za 42 sekund se Frölunda radovala znovu. Allenovi vypíchl puk Rosseli Olsen a Mustonen sám před Frodlem uspěl bekhendovým zakončením.

Při Pulpánově trestu měl další možnost Lundqvist, v pokračujícím oslabení byl blízko gólu Allen, který v prvním duelu vstřelil hattrick. Čisté konto sebral Gustafssonovi v 51. minutě střelou zápěstím Denis Kindl.

"Udrželi jsme se tam díky Milanu Gulašovi s Honzou Kovářem na puku. Já jsem se snažil na kruhu odstoupit a přes hodně hráčů to prostřelit na branku. To se povedlo a zaplaťpánbůh za ten gól pro mě," prohlásil Kindl. Indiáni zkoušeli vylepšit výsledek i při Pourově trestu, ale Jones minul. Přesnou mušku pak neměl ani Kantner.

Plzeň i přes vyřazení při své druhé účasti v Lize mistrů dosáhla na nejlepší výsledek poté, co v sezoně 2016/17 vypadla v první kole play off. Tým proto sklidil v závěru od pěti tisíc diváků aplaus.

"Nevyhráli jsme, nepostoupili jsme, ale fanoušci ocenili to, že jsme se dostali do semifinále. Oba zápasy jsme určitě byli minimálně vyrovnaným soupeřem. Dali jsme snad čtyři tyčky. Oni to zlomili na začátku třetí třetiny, kdy dali dva góly," prohlásil gólman Dominik Frodl. "Všichni ale museli vidět, že jsme bojovali a hráli jsme suprově. Velký dík patří fanouškům, že nám tak zatleskali. Na konci mexická vlna, fakt skvělí byli," dodal Frodl.

Škoda Plzeň - Frölunda Indians 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 51. D. Kindl - 4. Lasch (P. Carlsson, Moverare), 42. S. Hjalmarsson (Lindström, Pathrik Westerholm), 43. Mustonen. Rozhodčí: Piechaczek, Rohatsch (oba Něm.) - Hynek, Lhotský (oba ČR). Vyloučení: 5:4. Využití: 0:1. Diváci: 5105. První zápas: 3:6, postoupila Frölunda.

Plzeň: D. Frodl - Pulpán, Čerešňák, Allen, N. Jones, Vráblík, Kaňák, Kvasnička - Gulaš, Jan Kovář, D. Kindl - Eberle, Kodýtek, P. Straka - V. Němec, Kratěna, Indrák - Kantner, Preisinger, Pour. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar.

Frölunda: J. Gustafsson - G. Lindström, Sigalet, Grönlund, Genoway, Moverare, Ekbom, Westerlund - Rakhshani, J. Lundqvist, Friberg - S. Hjalmarsson, P. Carlsson, Lasch - Fagemo, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm - Rosseli Olsen, Mustonen, Stalberg. Trenéři: R. Rönnberg, Lundskog a K. Näslund.