Plzeň prohrála na Slovácku 1:2 a na Slavii ztrácí 14 bodů

Uherské Hradiště - Fotbalisté Plzně v 19. kole první ligy prohráli na hřišti Slovácka 1:2 a týmu z Uherského Hradiště podlehli i ve druhém utkání sezony. Viktoria z druhého místa tabulky ztrácí už 14 bodů na vedoucí Slavii. Po úvodním gólu domácího Petra Reinberka z šesté minuty krátce před pauzou vyrovnal Michael Krmenčík, ale střídající Patrik Hellebrand v 83. minutě rozhodl o prvním triumfu Slovácka po čtyřech kolech. Svěřenci Martina Svědíka poskočili na sedmou příčku.

Slovácko začalo velmi aktivně a brzo bylo odměněno gólem. Havlík přenesl hru rychle na pravou stranu, kde se obránce Reinberk osamocen dostal k zakončení a střelou k tyči nedal Hruškovi šanci. Doma se trefil v druhém ligovém utkání po sobě.

Plzni trvalo přes deset minut, než se z branky vzpamatovala. Ve 20. minutě chyběly Krmenčíkovi jen centimetry, aby mohl po centru Řezníka přesně hlavičkovat, o minutu později rovněž hlavou mířil těsně vedle Hejda. Další centry obrana Slovácka bezpečně likvidovala.

V otevřené partii zbývající části první půle mohl ve 30. minutě navýšit vedení domácích bývalý plzeňský záložník Petržela, který po uvolnění přes Kovaříka pálil jen do Hrušky. Viktoria se dočkala vyrovnání dvě minuty před koncem poločasu, kdy Kopicův centr usměrnil za Trmalova záda Krmenčík. Desátým ligovým gólem ročníku v čele tabulky kanonýrů dotáhnul vedoucího Nikolaje Komličenka z Mladé Boleslavi.

Druhá půle začala velkým náporem Slovácka. V 53. minutě pálil z otočky Sadílek, pak se do dvou šancí po sobě dostal Zajíc, ale ani on Hrušku nepřekonal.

V dalším průběhu se útočné akce v divácky atraktivním duelu střídaly na obou stranách. Ke druhému gólu ale mělo blíže Slovácko, hodně problémů Hruškovi nadělal Divíškův centr, který plzeňský gólman vytáhnul na roh.

O výsledku zápasu rozhodl v 83. minutě střídající Hellebrand svým premiérovým ligovým gólem v kariéře, který mu připravil Sadílek. Slovácko pak přežilo závěrečný nápor Plzně a západočeského soupeře doma v nejvyšší soutěži porazilo poprvé od prosince 2005 a po 11 utkáních.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Vyšel nám úvod zápasu, kdy jsme po přenesení hry dali vedoucí gól. Pak se nám dařilo hrát to, co jsme chtěli, vysoko jsme presovali, měli jsme i další šance a střelecké příležitosti, ale mrzí mě, že jsme zase inkasovali po standardní situaci. Dnes to naštěstí na výsledek zásadní vliv nemělo. O přestávce jsme si něco řekli, zdařil se nám zase úvod druhé půle, pak šla Plzeň do tlaku, čemuž jsme ale čelili rychlými brejky a dalšími šancemi, z nichž se jedna ujala. Dnes proti nám stál velmi kvalitní tým, vítězství si hodně cením a musím za něj hráčům poděkovat. Stejně tak fanouškům za podporu po celý podzim."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "My jsme ten zápas bohužel nezvládli, příčiny jsou ty, že jsme nebyli ve dvou situacích důslední, čehož Slovácko využilo. My jsme sem přijeli hrát fotbal, chtěli jsme hrát ofenzívně, ne jen bránit. Domácí mají řadu šikovných hráčů, v tom byli nebezpeční a potrestali nás. Na druhou stranu musím říct, že to byl fotbal oboustranně zajímavý, oba týmy chtěly vyhrát, oba týmy se snažily hrát ofenzivně a Slovácko v tom bylo úspěšnější. Vyhrálo a porazilo nás podruhé v sezoně."