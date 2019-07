Plzeň prohrála na hřišti Olympiakosu 0:4 a v kvalifikaci LM končí

Pireus (Řecko) - Fotbalisté Plzně v bojích o Ligu mistrů vypadli už ve druhém předkole. Svěřenci Pavla Vrby v odvetě na stadionu Olympiakosu Pireus utrpěli debakl 0:4 a po úvodní remíze 0:0 postoupil řecký favorit. Viktorii nyní čeká třetí předkolo Evropské ligy s Antverpami, už příští čtvrtek se bude hrát v Belgii.

Západočeši nenavážou na minulý rok, kdy si potřetí v historii zahráli skupinu elitní soutěže, a v kvalifikaci LM ztroskotali počtvrté za sebou. Všechna předkola Champions League dokázala Plzeň přejít pouze v letech 2011 a 2013.

Domácí rozhodli zápas na stadionu Karaiskakis až ve druhém poločase, kdy se trefili Guilherme, Miguel Ángel Guerrero, vlastním gólem Jakub Brabec a Rubén Semedo. Plzeňští inkasovali tři branky z rohových kopů a v kvalifikaci Champions League nevyhráli podeváté za sebou.

Vrba do základní sestavy vybral na levý kraj obrany opět Hlouška místo Limberského. Ten první zápas nemohl hrát kvůli disciplinárnímu trestu a dnes začal na lavičce. Pozici ofenzivního záložníka zaujala další letní posila Mihálik, který zastoupil zraněného Čermáka.

Olympiakos v bouřlivé atmosféře začal očekávaným náporem a už ve druhé minutě málem otevřel skóre, ale míč se z rohu odrazil od Guilhermeho do tyče. Domácí sevřeli Plzeň v pokutovém území a Hruška vyrazil Guerrerovu hlavičku i Podenceovu ránu z úhlu.

Hosté přežili úvodní tlak a začali se víc dostávat do hry. Ve 24. minutě se v první větší šanci ocitl Hrošovský, ale jeho tečovaná střela skončila vedle. Krátce před pauzou aktivní Podence zamířil do boční sítě a Masurasův pokus zlikvidoval Hruška.

Řecký tým začal lépe i druhý poločas. Masurasovu střelu Hruška ještě vyrazil na roh, ale z něho Valbuena v 51. minutě našel nepokrytého Guilhermeho, který otevřel skóre umístěnou hlavičkou.

O chvíli později po Guerrerově přihrávce vypálil těsně vedle Masuras. V 69. minutě už Olympiakos přidal pojistku. Guerrero si pohrál s Pernicou a přízemní ranou překonal nejistého Hrušku. Už za čtyři minuty zvýšil vlastním gólem stoper Brabec, od něhož se míč po rohu nešťastně odrazil do branky.

Viktoria v 82. minutě opět inkasovala z rohového kopu. Masurasovu pohotovou střelu vyrazil Hruška jen před sebe a volný Semedo měl dost času i prostoru na snadnou dorážku.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Soupeř byl lepší ve všech řadách i v jednotlivcích. Upřímně ten rozdíl byl obrovský, soupeř zaslouženě vyhrál 4:0. Postoupilo mužstvo, které bylo výrazně lepší a víc si to zasloužilo. Olympiakos dává góly ze standardních situací hodně. Má jak hráče, kteří je dokážou výborně kopnout, tak důrazné hráče ve vápně. Ale dostat tři ze čtyř gólů ze standardek je chybou mužstva a možná i chybou nás, že jsme na to hráče líp nepřipravili. Nedůraz v pokutovém území byl dnes hodně špatný."

Lukáš Kalvach (záložník Plzně): "Olympiakos na nás zezačátku vlétl. Po 20 minutách, které jsme přežili, jsme si mohli ještě do přestávky vytvořit šanci a vstřelit branku. Druhý poločas jsme absolutně nezvládli. Dostali jsme góly ze standardek. Věděli jsme, že je mají silné, nepohlídali jsme si to. Tam jsme ztratili postup. Bohužel jsme to nezvládli. Teď jdeme do Evropské ligy a popereme se o další předkolo."

Ondřej Mihálik (záložník Plzně): "Zápas jsme nezvládli. Olympiakos nám ukázal, jak se hraje fotbal. Byl ve všech ohledech lepší, postoupil zcela zaslouženě. Pro nás nepochopitelné, abychom dostali tři ze čtyř gólů ze standardek. Bohužel u dvou standardek to byl asi můj hráč, který byl ten stěžejní. Guilherme byl zrovna můj hráč, byla to v tu chvíli moje chyba. Klukům jsem moc nepomohl. Dopředu jsme neměli ze hry prakticky vůbec nic. Bohužel teď musíme myslet na Evropskou ligu a pokusit se postoupit tam."

Jakub Brabec (obránce Plzně): "Musíme si říct, že kromě fotbalovosti, což bylo očividné, nás přehráli i v důrazu. To bylo vidět u těch standardek. To se nám nesmí stávat. Když to nejde fotbalově, musíme to uhrát důrazem, taktikou. V tom jsme dnes určitě nebyli lepší, proto je ten výsledek takovýhle."

Olympiakos Pireus - Viktoria Plzeň 4:0 (0:0)

Branky: 51. Guilherme, 69. Guerrero, 73. vlastní Brabec, 82. Semedo. Rozhodčí: Martínez - Barbero Sevilla, Noval Font (všichni Šp.). ŽK: Tsimikas - Brabec, Chorý. Diváci: 32.050. První zápas: 0:0, postoupil Olympiakos.

Olympiakos: Sá - Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas - Guilherme, Buchalakis - Podence (85. Randelovič), Valbuena (66. Camara), Masuras - Guerrero (80. El Arábí.). Trenér: Martins.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Hloušek - Hrošovský, Kalvach (79. Janošek) - Kayamba (55. Kovařík), Mihálik (74. Chorý), Kopic - Krmenčík. Trenér: Vrba.