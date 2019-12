Plzeň přetlačila Mladou Boleslav na nájezdy, rozhodl Němec

Plzeň - Hokejisté Plzně zdolali ve 32. kole extraligy Mladou Boleslav 3:2 po samostatných nájezdech a po dvou porážkách znovu uspěli. Domácí sice během první třetiny dvakrát vedli, ale hosté stačili vždy gólově odpovědět. Zbytek hrací doby branku nepřinesl a o bonusovém bodu rozhodl vítězným nájezdem v sedmé sérii Vojtěch Němec. Mladá Boleslav tak prohrála již šesté z posledních osmi utkání.

Už ve druhé minutě zaváhali hosté při střídání a rozjetý Straka přesnou ranou z mezikruží otevřel skóre. Následný plzeňský nápor otupil Krošelj. Slovinský gólman vyrazil tvrdou střelu volného Pulpána a zlikvidoval i Koldovu šanci. Ve 14. minutě Středočeši vyrovnali, když se po vyhraném vhazování prosadil z dorážky Skalický.

Domácí stihli rychle odpovědět během přesilové hry, poté co od zadního mantinelu odražený puk vrátil do sítě Indrák. O 50 vteřin později sice Skalického bombu ještě stačil gólman Frodl vyrazit, ale střelou do odkryté branky vyrovnal na 2:2 Pláněk. V závěru třetiny měli početní výhodu i hosté, Hrbas však trefil jen levou tyčku a Jegličovu dorážku zastavil vleže Frodl.

Prostřední část začala z obou stran o poznání opatrněji. Ve 25. minutě v dobré pozici neuspěl Hrbas a za chvíli na druhé straně z rychlého brejku nestačil bekhendem přesně zakončit Moravčík. Po polovině utkání při vyloučení Klepiše už domácí slavili třetí gól, Robova trefa ovšem nemohla být uznána pro Fillmanovo předchozí nepotrestané posunutí branky. Zbytek druhé třetiny nabídl pouze osobní souboje a boj ve středním pásmu.

Taktická bitva pokračovala také v závěrečné dvacetiminutovce. Až při druhém Mertlově trestu zápasu zabránil Frodl na brankovišti zakončujícímu Stránskému překlopit vedení na stranu Mladé Boleslavi. Jinak se gólové příležitosti rodily těžce, v 53. minutě po dobré práci Eberleho za brankou volný Vráblík z pravého kruhu vypálil nad. Poté Indiáni nedotáhli dvě slibná přečíslení a utkání se muselo prodlužovat.

V nastavení nejprve Kantner po Gulašově přihrávce trefil levou tyč a při následném vyloučení Šťastného orazítkoval brankovou konstrukci bombou od modré čáry také Moravčík. Druhý bod nakonec zajistil Indiánům vítěznou penaltou Němec, který uspěl povedeným forhendovým blafákem.

Hlasy trenérů po utkání: Ladislav Čihák (Plzeň): "V první třetině jsme byli o trochu aktivnější. Boleslav se potom zvedla a odpověděla na naše góly. Bylo to hodně atraktivní utkání, hrálo se aktivně na obou dvou stranách. Přelévalo se to. Nakonec pro oba zasloužený bod. Ceníme si toho, že jsme konečně dokázali prolomit boj o bod navíc." Pavel Patera (Mladá Boleslav): "Myslím si, že to byl hezký a vyrovnaný hokej. Podle mě zasloužený bod pro oba týmy. Nájezdy jsou loterie a my jsme bohužel nevyhráli. Situaci před plzeňským neuznaným třetím gólem jsem měl daleko. Na pokyn gólmana jsme si vzali challenge."

HC Škoda Plzeň - BK Mladá Boleslav 3:2 po sam. nájezdech (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. P. Straka (Eberle, Kodýtek), 16. Indrák (Rob, Kracík), rozhodující sam. nájezd V. Němec - 14. Skalický (Dlapa, Klepiš), 17. Pláněk (Skalický, Klepiš). Rozhodčí: Bejček, Hradil - Gerát, Jelínek. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 5826.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Budík, Moravčík, Pulpán, L. Kaňák, Jank, Vráblík - Gulaš, Mertl, Kantner - Pour, Kracík, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Indrák, Kolda, Rob. Trenér: Čihák.

Mladá Boleslav: Krošelj - Kurka, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Hrbas, od 35. navíc Hrdinka - Klepiš, A. Zbořil, Skalický - D. Šťastný, Jeglič, R. Zohorna - J. Stránský, Bičevskis, Lunter - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.