Plzeň přes výhru 2:0 v Liberci titul neobhájila

Liberec - Fotbalisté Plzně v předposledním čtvrtém kole prvoligové nadstavby zvítězili v Liberci 2:0, ale titul neobhájili. V souběžně hraném utkání totiž Slavia remizovala v Ostravě 0:0 a stala se novým mistrem. Viktoria, která v tabulce skončí na druhém místě, uzavře skupinu o titul za týden doma proti Baníku. Na stadionu Slovanu se gólově prosadili v sedmé minutě Tomáš Hořava a v poslední minutě další záložník Patrik Hrošovský z penalty.

Liberci kvůli dvěma žlutým kartám chyběl nejlepší útočník Kozák, kterého na hrotu útoku zastoupil Musa. Za Viktorii zase nemohl nastoupit disciplinárně potrestaný Hejda. Jeho pozici ve středu obranu zaujal Pernica.

Hosté hned z první velké šance otevřeli skóre. Kayamba v sedmé minutě posunul míč na Hořavu, který se z hranice šestnáctky trefil přesně do horního růžku. Plzeňský záložník navázal na středeční vedoucí gól proti Spartě.

Po nezáživné dvacetiminutovce převzali iniciativu Liberečtí. Musa nejprve hlavičkoval nepřesně a pak z ještě lepší pozice minul také nohou. Mezi tyče se nevyšla ani Potočného hlavička a domácí stoper Mara dalekonosným pokusem donutil brankáře Hrušku k prvnímu těžšímu zákroku. Hodně prostoru dál dostával Musa, kterému v závěru poločasu nevyšla ani rána z voleje.

Chorvatský útočník se premiérového gólu v české lize nedočkal ani krátce po změně stran a další hlavičku poslal mimo tyče. Plzeňští se vůbec nedostávali do hry a jejich útočné akce většinou končily už v zárodku.

Domácí si vytvářeli šance, ale v zakončení se nadále trápili. V 74. minutě se do pokutového území prodral střídající Micovčák, jehož střelu zblokovali domácí obránci a Hruška si poradil.

Až těsně před koncem domácí Oscar v šestnátce stáhnul unikajícího náhradníka Petrželu a nařízenou penaltu v 90. minutě proměnil Hrošovský.

Třetí gól Viktorie v nastavení málem vstřelil Řezník, který už přehodil brankáře Nguyena, ale obránce Fukala vykopl z brankové čáry. Plzeň potvrdila, že se ji na Liberec daří a v lize s ním neprohrála potřinácté za sebou.

Hlasy po utkání:

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Bohužel vstoupili jsme do těžkého zápasu velmi průměrně a bojácně. Z toho pramenila hrubá chyba při bránění a Plzeň z toho dala vedoucí gól. Potom jsme tvrdili muziku my, ale nemůžeme si dovolit takový výpadek jako prvních dvacet minut. Z mých hráčů šel strach, nevím, jestli strach o výsledek. Plzeň je kvalitní mužstvo, ale i někteří zkušení hráči ten úvod vůbec nezvládli, bylo tam dneska strašně moc podprůměrných výkonů. Přesto jsme dokázali dostat Plzeň pod tlak. Velmi nám chyběl ten úvodní tlak a pohyb po krajích, hlavně Pešek a Potočný. Když jsme se dostali do hry, byli jsme i nebezpeční. Bohužel efektivita je další věc, která nás celou sezonu trápí. Ten systém je v pořádku, hrajeme vysoký presink. Ale musíme mít kvalitu. Dneska bylo jasně vidět, co znamená Libor Kozák pro mužstvo. Největší problém Liberce jsou rozdíloví hráči."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "My jsme uhráli obrovský počet bodů, který jsme neuhráli ani v minulé sezoně. Z mého pohledu budu tu sezonu hodnotit jako úspěšnou. Prostě se stalo, že Slavia hrála výjimečnou sezonu. Samozřejmě nás to mrzí, ale na druhou stranu respektujme i to, že Slavia hrála výjimečně dobře, neztrácela body a uhrála titul, který ji právem patří. My musíme udělat všechno proto, abychom třeba v příští sezoně byli lepší my. Do dnešního zápasu jsme vstoupili velice dobře. Prvních 25 minut to byl fotbal, který jsme chtěli hrát. Měli jsme držení míče, dali jsme gól. Je pravda, že v závěru prvního poločasu Liberec převzal aktivitu a několikrát jsme možná měli i štěstí, když tam dvakrát hlavičkovali těsně vedle a mohli vyrovnat. Druhý poločas zase Liberec dobýval naši dobře organizovanou obranu, ale my si s tím poradili lépe než v závěru prvního poločasu, protože jsme Liberec pustili snad do jedné stoprocentní příležitosti. Ale my měli brejkové situace a mohli rozhodnout zápas dřív. Příležitost přišla a vyhráli jsme s velice dobrým soupeřem."

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 7. Hořava, 90. Hrošovský z pen. Rozhodčí: Franěk - Kříž, Kotalík - Adam (video). ŽK: Musa, Oscar - Pernica, Kopic, Řezník, Hořava, Chorý. Diváci: 4488.

Liberec: Ngyuen - Fukala, Kačaraba, Mara, Hybš - Breite, Oscar - Potočný (70. Micovčák), Sýkora, Pešek (46. Koscelník) - Musa (64. Pázler). Trenér: Hornyák.

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský (55. Pačinda) - Hořava, Hrošovský - Kopic (80. Petržela), Kayamba, Kovařík - Beauguel (72. Chorý). Trenér: Vrba.