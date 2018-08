Monako - Fotbalisté Plzně se ve čtvrtek dozví jména tří soupeřů v základní skupině Ligy mistrů. Čeští šampioni si podzimní fázi prestižní soutěže zahrají po pěti letech a celkově potřetí. Losování v Monaku začne v 18 hodin.

"Pro nás je neskutečný svátek a zážitek se do té skupiny dostat, což se nám stalo poprvé rovnou, předtím jsme museli dvakrát postupovat," řekl pro klubový web obránce Radim Řezník. "Liga mistrů je úplně o něčem jiném. Všichni se na to těšíme a doufejme, že dostaneme nějaké zvučné jméno," dodal pamětník obou předchozích vystoupení Plzně v Champions League.

Viktoria má s koeficientem 33.000 stále naději, že se při losu objeví ve třetím koši. Potřebuje k tomu, aby po dnešních odvetách čtvrtého předkola vypadly alespoň dva celky z trojice Benfica Lisabon, PSV Eindhoven, Salcburk. Jinak bude tým trenéra Pavla Vrby v posledním čtvrtém koši.

Kompletní je zatím pouze složení elitního prvního koše. V něm jsou vítěz posledních tří ročníků Real Madrid, úřadující šampion Evropské ligy Atlético Madrid, tři bývalí soupeři Viktorie z Ligy mistrů Barcelona, Bayern Mnichov a Manchester City, dále Paris. St. Germain, Juventus Turín s hvězdnou letní posilou Cristianem Ronaldem a asi nejméně atraktivní protivník Lokomotiv Moskva, kterého si před sezonou přál dostat kouč Vrba.

"Pokud budeme ve čtvrtém koši, tak v každém bych si našel svého oblíbence. První koš to je samozřejmě Real Madrid, ze druhého bych to viděl na Dortmund nebo Manchester United. A kdybychom chtěli úplnou skupinu, tak určitě Liverpool," uvedl stoper Luděk Pernica.

"Z mého pohledu je asi jedno, jestli budeme ve třetím nebo ve čtvrtém koši. Ty kluby jsou vesměs vyrovnané, i když je tam pár mančaftů, které jsou jinde. Já bych chtěl atraktivní los, takže bych to poskládal z Barcelony, Dortmundu a Liverpoolu," přidal brankář Aleš Hruška.

Plzeňští v roce 2011 ve skupině Ligy mistrů s Barcelonou, AC Milán a Borisovem uhráli třetí místo a postoupili do jarní fáze Evropské ligy. To samé se jim povedlo o dva roky později, kdy narazili na Bayern, Manchester City a CSKA Moskva.

"Minule se mi splnil Bayern Mnichov, kterému hodně fandím. Teď by se mi líbil třeba Manchester United, který má krásný stadion a všechno. Zase by to bylo něco jiného než ty předchozí mančafty. A rád bych si zahrál proti Neymarovi (z Paris St. Germain)," konstatoval Řezník.

Součástí losovacího ceremoniálu bude i udílení cen UEFA za minulou sezonu. Nejlepším hráčem roku se stane jeden z trojice Luka Modrič, Cristiano Ronaldo, Muhammad Salah.