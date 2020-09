Plzeň potvrdila Ondráškův příchod, čeká ho zdravotní prohlídka

Plzeň - Fotbalová Plzeň potvrdila na svém webu příchod útočníka Zdeňka Ondráška z Dallasu. Jednatřicetiletý český reprezentant podstoupí v úterý zdravotní prohlídku a poté se oficiálně stane hráčem Viktorie.

Ondrášek působil v Dallasu, který hraje zámořskou MLS, od přelomu let 2018 a 2019. Texaský celek jeho odchod do Plzně potvrdil v neděli, Západočeši ale až dnes. Ondrášek, kterému se přezdívá "Kobra", se podle prohlášení, zveřejněného na webu Dallasu, rozhodl vrátit do rodné země kvůli rodině.

Poslední start v české lize si připsal za České Budějovice v únoru 2012. Celkem má v nejvyšší české soutěži na kontě 81 startů a 22 gólů. Poté hrával za norské Tromsö, Wislu Krakov a Dallas. V plzeňském útoku doplní dvojici Jean-David Beauguel a Tomáš Chorý.

Díky dobrým výkonům si Ondrášek loni vysloužil premiérovou pozvánku do české reprezentace a hned při prvním startu coby střídající hráč zajistil vítězným gólem nečekanou domácí výhru 2:1 nad Anglií v evropské kvalifikaci. Za národní tým má na kontě čtyři zápasy.