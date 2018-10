Madrid - Fotbalisté Plzně ve třetím kole Ligy mistrů v Madridu potrápili favorizovaný Real a obhájci trofeje podlehli těsně 1:2. "Bílý balet" uspěl po sérii pěti soutěžních zápasů bez vítězství, během níž dal jediný gól. V 11. minutě na Santiago Bernabéu otevřel skóre Karim Benzema, na začátku druhého poločasu přidal druhý gól Marcelo. V 79. minutě snížil Slovák Patrik Hrošovský.

Real vede skupinu G, šest bodů má i druhý AS Řím po domácím triumfu 3:0 nad CSKA. Moskevský celek má čtyři body a Plzeň je poslední s jedním bodem. Čeští šampioni se za 14 dní s madridským týmem utkají doma.

"Nebylo to špatné a byli jsme blízko historickému úspěchu, ale bohužel se to nepovedlo. Překvapilo mě, kolik jsme měli šancí. Byli jsme trpěliví, odvážní a nebezpeční v brejcích," těšilo trenéra Pavla Vrbu. "Škoda těch šancí v první půli, ale výsledek je to krásný a Plzeň na to dlouho nezapomene. Oni jsou dopředu výborní, ale dozadu se jim moc nechtělo. Škoda, že jsme to víc nevyužili," řekl obránce David Limberský.

V základní sestavě Plzně nastoupili i brankář Hruška a obránce Havel, kteří si odbyli premiéru v elitní soutěži. Havel nečekaně dostal šanci na pravé straně zálohy. "Čekal jsem na svou šanci a přišlo to na Realu Madrid, tak ze mě měli kluci trochu srandu. Chtěl jsem si to užít a byl to dobrý zápas. Měl jsem se stahovat s Marcelem, který hraje hodně nahoře," uvedl Havel.

Domácí začali očekávaným tlakem. V páté minutě nehlídaný kapitán Ramos z rohu hlavičkoval do tyče. V 11. minutě utekl po levé straně Petržela, ale jeho střelu z úhlu vyrazil brankář Navas a z dorážky pětatřicetiletý záložník zamířil do boční sítě.

O několik vteřin později domácí otevřeli skóre. Vázquez nacentroval do šestnáctky, Benzema se dostal před Hejdu a hlavičkou o zem překonal Hrušku.

Francouzský útočník se stal třetím hráčem historie, který skóroval ve čtrnácti ročnících Ligy mistrů po sobě. Před Benzemou se to povedlo jen Messimu z Barcelony a bývalému kanonýrovi Realu Raúlovi.

Hosté hráli po většinu času bez míče, ve 30. minutě však také zahrozili. Petržela ve vápně přistrčil míč Limberskému, jenž přehodil branku. "Jsem kopyto, že jsem šanci nedal. Byl jsme blízko, chtěl jsme to dloubnout, ale šlo to vedle," litoval Limberský. Vzápětí Benzema střelou z úhlu nepřekvapil Hrušku.

Ten o chvíli později při rozehrávce přihrál přímo Iscovi, který však chybu plzeňského gólmana nepotrestal a obloučkem minul. Následnou Iscovu ránu zase Hruška zneškodnil.

V poslední minutě prvního poločasu zahodil obrovskou šanci na vyrovnání Hrošovský, který se po Řezníkově centru dostal sám před Navase, jenže překopl branku. Domácí fotbalisty po prvním poločase doprovázel do šatny pískot z tribun.

Krátce po změně stran po Krmenčíkově centru ve skluzu přestřelil Havel. V 55. minutě španělský tým zvýšil na 2:0. Bale v pokutovém území patičkou vybídl Marcela a levý bek "dloubáčkem" překonal Hrušku, který poté zlikvidoval Modričův pokus.

Real stupňoval tlak. Bale minul branku hlavou i střelou z dálky a v 68. minutě velšský útočník nevyzrál na Hrušku, který jeho ránu reflexivně vyrazil. Mezi tyče se nevešla ani Vázquezova hlavička.

Západočeši v době velkého náporu Realu nečekaně snížili. V 79. minutě Čermák přistrčil míč Hrošovskému, který si našel místo mezi obránci a přízemní ránu poslal přesně k tyči. Na senzační bod už však Plzeň nedosáhla a ve Španělsku prohrála i čtvrtý pohárový duel.

"Já gólů moc nedávám, takže tento řadím hodně vysoko. Zahrát si na tomhle stadionu bylo mé přání a ještě tu dát gól, to je skvělé," radoval se Hrošovský. "S výkonem můžeme být spokojení. V první půli jsme měli tři tutovky, které si kolikrát nevytvoříme ani v lize," dodal.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Nebylo to špatné a byli jsme blízko historickému úspěchu, ale bohužel se to nepovedlo. Překvapilo mě, kolik jsme měli šancí. Byli jsme trpěliví, odvážní a nebezpeční v brejcích. Samozřejmě je jednodušší chodit do brejků proti Realu než proti soupeřům v lize, kteří hlavně brání. Byli jsme vlastně v opačné roli než v lize. Pro mě to byla dobrá zkušenost a snad ještě větší pro hráče, kteří mohou hrát s kýmkoli, když předvedou maximum."

Patrik Hrošovský (záložník Plzně): "S výkonem můžeme být spokojení. V první půli jsme měli tři tutovky, které si kolikrát nevytvoříme ani v lize. Tu svou šanci v první půli jsem měl proměnit. Radim Řezník mi to skvěle nahrál, ale já to nezvládl. Podruhé už to vyšlo. Já gólů moc nedávám, takže tento řadím hodně vysoko. Zahrát si na tomhle stadionu bylo mé přání a ještě tu dát gól, to je skvělé."

David Limberský (obránce Plzně): "Jsem kopyto, že jsem šanci nedal. Byl jsem blízko, chtěl jsem to dloubnout, ale šlo to vedle. Ale mít tři šance za poločas na Realu je skvělé. Určitě to bylo z naší strany lepší než v Římě. Real nebyl v pohodě. Škoda těch šancí v první půli, ale výsledek je to krásný a Plzeň na to dlouho nezapomene. Oni jsou dopředu výborní, ale dozadu se jim moc nechtělo. Škoda, že jsme to víc nevyužili."

Milan Havel (záložník Plzně): "Čekal jsem na svou šanci a přišlo to na Realu Madrid, tak ze mě měli kluci trochu srandu. Chtěl jsem si to užít a byl to dobrý zápas. Vůbec jsem nebyl nervózní, hrozně jsem se na to od rána těšil. Měl jsme se stahovat s Marcelem, který hraje hodně nahoře. A když to šlo, tak se zapojit do útočné fáze. Před zápasem bychom tenhle výsledek brali, ale teď to mrzí, protože jsme měli šance."

Zdroj: O2TV Sport.

Real Madrid - Viktoria Plzeň 2:1 (1:0)

Branky: 11. Benzema, 55. Marcelo - 79. Hrošovský. Rozhodčí: Grinfeld - Šimon, Hassan (všichni Izr.). ŽK: Isco, Kroos, Ramos - Limberský. Diváci: 67.356.

Sestavy:

Real: Navas - Vázquez, Ramos, Nacho, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos - Bale (75. Asensio), Benzema (89. Mariano), Isco (54. Valverde). Trenér: Lopetegui.

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Hrošovský, Procházka (65. Hořava) - Havel (76. Ekpai), Čermák, Petržela (86. Řezníček) - Krmenčík. Trenér: Vrba.