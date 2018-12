Odveta čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Škoda Plzeň - Skelleftea AIK, 11. prosince 2018 v Plzni. Miroslav Indrák z Plzně (uprostřed) před švédským brankářem Gustafem Lindvallem.

Odveta čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů: HC Škoda Plzeň - Skelleftea AIK, 11. prosince 2018 v Plzni. Miroslav Indrák z Plzně (uprostřed) před švédským brankářem Gustafem Lindvallem. ČTK/Chaloupka Miroslav

Praha - Hokejisté Plzně porazili v odvetě čtvrtfinále play off Ligy mistrů Skellefteu 2:1 po samostatných nájezdech a po remíze 3:3 v úvodním utkání ve Švédsku postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. V boji o finále se Škoda utká s dalším švédským sokem Frölundou, která vyřadila Brno. První gól dal až v čase 57:32 při přesilovce Robin Alvarez, ale během plzeňské power play vyrovnal 36 vteřin před koncem základní hrací doby obránce Jakub Kindl. Postupový gól dal Jan Kovář.

"Zápas byl ve znamení gólmanů. Nechci se nějak přehnaně chválit, ale něco mě trefilo a podobně na tom byl i švédský kolega. Šancí bylo dost, ale dnes to tam hráčům nepadalo. Je to jeden z mých top zápasů. Užil jsme si ho hrozně moc a postup do finále je velký úspěch," okomentovala průběh zápasu plzeňská brankářská jednička Dominik Frodl.

Domácí tým vstoupil do utkání aktivněji, nově složený první útok Západočechů ale přes tlak v útočné třetině dlouho narážel na pevnou švédskou defenzivu. Poprvé Lindvalla vážněji prověřil až ve 14. minutě Indrák z mezikruží. Za chvíli měl gólman Skelleftey štěstí, když tečující Gulaš před odkrytou brankou minul. Plzeňský kapitán vzápětí neuspěl ani střelou z bezprostřední blízkosti.

Poté se směrem dopředu probudil také úřadující švédský vicemistr a závěr první třetiny patřil jemu. V 18. minutě Hollowayovi při přečíslení ideálně přihrál Alvarez, Frodl ale stačil rychlé zakončení vykopnout pravým betonem. O chvíli později byl již plzeňský gólman překonán, jenže dorážející Aaltonen netrefil branku. Před první sirénou ještě Frodl zlikvidoval šanci Petterssona.

Švédský útočník zahrozil i krátce po pauze, akci dvou na jednoho ale zakončil nepřesně. Na druhé straně selhal v dobré pozici i nekrytý Kovář. Ve 24. minutě během přesilové hry Joakim Lindström po střílené přihrávce usměrnil kotouč těsně nad a chvíli na to sám putoval na trestnou lavici. Jeho vyloučení nepotrestal střelou bez přípravy Kratěna.

Po polovině utkání se zaskvěl Frodl, který si poradil s ranou nejproduktivnějšího hráče Skelleftey Möllera z pravého kruhu. Konec prostřední části ovládli domácí. Neujala se ovšem bomba Jakuba Kindla a hosté se štěstím přečkali i téměř půl druhé minuty trvají oslabení ve třech proti čtyřem.

Ve 44. minutě už hosté slavili: trefu Joakima Lindströma ale sudí po poradě s kolegou u videa pro postavení hráče v brankovišti neuznali. "Moc sporné to nebylo. Byl tam jasný kontakt, nechal mi tam nohu. Věděl jsem, že není důvod gól uznat," popsal situaci Frodl.

Jinak se třetí třetina nesla v opatrnějším duchu. Ve 49. minutě po závaru kolem brankoviště Indiánů zblízka neprostřelil Frodla agilní Möller. Následně při přesilovce Indiánů Indrákův pokus z ideální střelecké pozice vyrazil skvěle Lindvall. Další nedisciplinovanost hostů nevyužil v 55. minutě nikým neatakovaný Denis Kindl.

To vyloučení Kracíka v 58. minutě už trestal svižnou střelou nad Frodlovu lapačku Alvarez. Indiáni ve snaze vyrovnat zkusili hru bez brankáře a Jakub Kindl ranou od modré čáry 36 vteřin před třetí sirénou poslal zápas do prodloužení. "Závěr byl neskutečný. Dostali jsme sice gól, ale myslím, že jsme si vyrovnat zasloužili. I díky fanouškům jsme to dnes zvládli," radoval se Frodl. "Spadl mi kámen ze srdce, protože si trochu vyčítám ten inkasovaný gól, tam jsem moc brzo padnul na kolena," dodal.

V prodloužení hosté přečkali šanci Kracíka i přesilovkovou ránu Gulaše. Udržení neporazitelnosti a postup Indiánům do semifinále zajistily až zvládnuté samostatné nájezdy, v nichž Skelleftea uspěla jen jednou, domácí naopak třikrát, když vítězný proměnil střelou k levé tyči Jan Kovář.

"Nikdo mi na ně neradil, jejich hráče tolik přečtené nikdo z nás nemá. Dostal jsme první gól mezi nohy, ale pak mě to naštěstí třikrát trefilo. A kluci dali tři góly, což bylo parádní," řekl dvaadvacetiletý Frodl.

Brno se s LM rozloučilo debaklem na ledě Frölundy 1:6

Hokejisté Komety Brno prohráli v odvetě čtvrtfinále Ligy mistrů na ledě dvojnásobného vítěze této soutěže Frölundy 1:6. Domácí Indians tak potvrdili postup do semifinále po úvodní výhře na ledě českého šampiona 4:1. Jedinou branku Brna dnes vstřelil hned v úvodu zápasu mladík Erik Meluzín, od druhé třetiny už se ale hrálo podle švédských not.

Úřadující český mistr přijel na sever Evropy bez řady opor, vedle jiných chyběli v jeho sestavě i zkušení forvardi Erat s Plekancem, čerstvé extraligové posily. Přesto se Kometě povedl úvod zápasu, když už ve třetí minutě se dostala do přečíslení čtvrtá formace Brna a Meluzín otevřel pohodlně skóre.

Branka ale domácím týmem nijak neotřásla. Frölunda měla více ze hry, vytvořila si řadu nebezpečných situací, jenže hosty držel nad vodou brankář Vejmelka, který dostal v Lize mistrů přednost před Kašíkem. Hosté tak měli na své straně těsné vedení až do první přestávky.

Vejmelkova neprůstřelnost ale vzala za své hned na začátku druhé třetiny, kdy jej už po 39 odehraných sekundách překonal z ideální střelecké pozice Genoway.

Tlak Frölundy pak ještě zesílil, domácí si vytvářeli řadu šancí a Carlsson s Genowayem obstarali další trefy domácích, po nichž bylo zřejmé, že na ryze český souboj v semifinále nedojde. Nebýt výborných zákroků Vejmelky, mohlo být v polovině zápasu skóre ještě výrazně vyšší.

Dvoubrankové vedení švédského týmu v součtu s komfortním náskokem z brněnského utkání daly jasný ráz závěrečnému dějství. Vše ještě umocnily dva rychlé góly v podání švédského celku v úvodu třetí třetiny. Brno ztratilo i teoretické naděje a jen s obtížemi čelilo nátlakové hře domácího týmu, který dovedl zápas do pohodového konce. Vysokou výhru završil na konci 54. minuty Ponthus Westerholm.

Kärpät nestačil ve čtvrtfinále na Salcburk

Semifinále Ligy mistrů bude bez finských klubů. Poslední finský zástupce Kärpät Oulu vypadl ve čtvrtfinále se Salcburkem, který po domácí výhře 3:2 remizoval v odvetě 1:1. O postup do finále se rakouský šampion v lednu utká s Mnichovem, který gólem v prodloužení vyřadil Malmö.

Salcburk se do semifinále Ligy mistrů probojoval poprvé, v roce 2011 ale dokázal vyhrát jejího předchůdce European Trophy. V Oulu mu k postupu stačila remíza, kterou 44 úspěšnými zákroky vychytal americký brankář Steven Michalek. Po loňském triumfu Jyväskylä tak bude tentokrát vítěz Ligy mistrů z jiné země.

Mnichov doma nad Malmö zvítězil o gól, odvetu stejným rozdílem prohrál. Za stavu 5:4 se tak hrálo prodloužení, které v páté minutě ukončila třetí branka Trevora Parkese v utkání.

Odvety čtvrtfinále play off hokejové Ligy mistrů:

--------

HC Škoda Plzeň - Skelleftea AIK 2:1 SN (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 60. J. Kindl (Gulaš, Jan Kovář), rozhodující sam. nájezd Jan Kovář - 58. Alvarez (Pudas, Aaltonen). Rozhodčí: Piechaczek, Rohatsch (oba Něm.) - Špůr, J. Svoboda (oba ČR). Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 4224. První zápas: 3:3.

Plzeň: D. Frodl - Jones, J. Kindl, Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Kratěna, Kracík, Stach - D. Kindl, Preisinger, V. Němec - Kantner, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar.

Skelleftea: Lindvall - Pudas, Djuse, Berglund, Lindgren, Granberg, Alm, Norén - Möller, M. Olimb, J. Lindström - Aaltonen, Wingreli, J. Ericsson - Holloway, Pettersson, Alvarez - L. Lindström, Sundsvik, Hedberg. Trenéři: Samuelsson, Klockare, Robertsson a Holm.

Frölunda Indians - Kometa Brno 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 21. Genoway (Carlsson, Stalberg), 27. Carlsson (Söderlund, Westerlund), 30. Genoway (Carlsson, Rakhshani), 42. Pathrik Westerholm (Sigalet, Friberg), 44. Rakhshani (Westerlund, Nörstebö), 54. Ponthus Westerholm (Fagemo, Pathrik Westerholm) - 3. Meluzín (Mlynář, Schaus). Rozhodčí: Wiegand, DiPietro (oba Švýc.) - Pihlblad, Nyqvist (oba Švéd.), Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. Diváci: 2058. První zápas: 4:1, postoupila Frölunda.

Frölunda: Gustafsson - Grönlund, Genoway, Westerlund, Sigalet, Moverare, Ekbom, Nörstebö - Rakhshani, J. Lundqvist, Lasch - S. Hjalmarsson, Carlsson, Stalberg - Rosseli Olsen, Mustonen, Friberg - Fagemo, Pathrik Westerholm, Ponthus Westerholm - Söderlund. Trenéři: Rönnberg, Lundskog a Näslund.

Brno: Vejmelka - Kučeřík, Schaus, Gulaši, Mlčák, Bartejs, Kowalczyk - Zaťovič, J. Hruška, Mallet - Dočekal, R. Zohorna, Köhler - Kusko, Süss, Horký - Mlynář, Král, Meluzín. Trenéři: L. Zábranský, Horáček, Oslizlo a Pokorný.

Kärpät Oulu - Red Bull Salcburk 1:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Branky: 22. Osala - 15. Rauchenwald. První zápas 2:3, postoupil Salcburk.

Malmö Redhawks - Red Bull Mnichov 5:5 P (2:1, 2:3, 1:0 - 0:1)

Branky: 3. Sylvegard, 12. Olofsson, 35. Janolhs, 39. Olsson, 54. Storm - 20., 22. a 65. Parkes, 25. Shugg, 40. Boyle. První zápas 1:2, postoupil Mnichov.