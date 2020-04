Plzeň posílí od nové sezony obránce Hybš

Plzeň - Fotbalisty Plzně od nové sezony posílí Matěj Hybš. Sedmadvacetiletý krajní obránce Slovanu Liberec podepsal se Západočechy tříletou smlouvu. Kluby o tom informovaly na svých webech.

"Přestup do Plzně vnímám jako velký posun vpřed, další krok v plnění mých snů. V Liberci jsem byl od prvního dne spokojený a vděčím mu za strašně moc, teď je to ale další etapa," citovaly Hybše plzeňské stránky.

"Plzeň je velký a perspektivní klub se skvělým zázemím. Co jsem mohl poznat, tak všichni jsou nastavení, jak bych chtěl - s touhou se zlepšovat a chtít vyhrávat," uvedl bývalý hráč Sparty, Jihlavy a Jablonce.

"Jdu do klubu, který má nejvyšší ambice, chce vyhrávat tituly a hrát evropské poháry. Přesně to chci i já. Chci si zasloužit místo v sestavě, vyhrát další titul a chci slyšet před zápasem na hřišti znělku Ligy mistrů. Jsou to velké sny, ale ty člověk musí mít, aby byl úspěšný," prohlásil ligový mistr se Spartou z roku 2014.

Jeho příchod potěšil generálního manažera Západočechů Adolfa Šádka. "Matěj je velmi zajímavým a rychlostním typem hráče, který nás zaujal. Po vzájemné debatě a shodě se sportovním ředitelem i trenérem jsme se rozhodli jej oslovit a jsme rádi, že ho v nové sezoně budeme moci vídat ve viktoriánském dresu. Přejeme mu, aby se mu v Plzni líbilo a hlavně dařilo," konstatoval Šádek.

Kouč Viktorie Adrián Guľa je přesvědčený o užitku nové posily pro mužstvo. "Jsem rád, že můžeme v týmu na novou sezonu přivítat dalšího kvalitního hráče. Nejen z pohledu toho, co má za sebou, ale i z pohledu jeho parametrů a zkušeností věříme, že bude pro celou Viktorku přínosem," řekl čtyřiačtyřicetiletý slovenský trenér.

O Hybše, který v české lize nastoupil ke 143 zápasům a vstřelil šest branek, se zajímaly i zahraniční kluby. "O Matěje jsme registrovali i zájem ze zahraničí, nicméně zájem z Viktorky byl ze všech největší, jednání velmi konkrétní a rychlá a hráče určitě přesvědčila i komunikace s vedením klubu a hlavním trenérem," uvedl Daniel Smejkal z agentury IFM-M, která hráče zastupuje.