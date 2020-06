Plzeň porazila Zlín 3:0 a přiblížila se první Slavii na šest bodů

Plzeň - Fotbalisté Plzně v 29. kole první ligy doma porazili Zlín 3:0 a na druhém místě tabulky stáhli náskok vedoucí Slavie na šest bodů. Předposlední utkání základní části v prvním poločase rozhodli Jan Kopic a Jean-David Beauguel, v závěru se ještě trefil Milan Havel. Západočeši vyhráli v devátém z deseti soutěžních utkání pod trenérem Adrianem Guľou. "Ševci" zůstali na třinácté pozici.

Plzeň nastoupila s čtyřmi změnami v základní sestavě oproti nedělnímu šlágru na Slavii (0:0). Od začátku hráli Havel, Pernica, Hořava a Kopic, chyběli disciplinárně potrestaný Hejda, Limberský, Řezník a Bucha. V pozměněném složení nastoupili i hosté.

Po pondělním navýšení limitu při sportovních akcích na 500 lidí se Viktorii na stadion vešlo asi 150 fanoušků z řad sponzorů a partnerů. Z reproduktorů i tak vytrvale zněly chorály skalních plzeňských příznivců.

Domácí od začátku podle očekávání převzali aktivitu. Beauguelovu hlavičku vyrazil gólman Rakovan a zlínskou branku pak z dálky těsně minul Kovařík. Jeho spoluhráč Čermák zase hlavičkoval jen do boční sítě.

Ještě větší šanci zahodil v 21. minutě Beauguel, který z malého vápna překopl branku. Za čtyři minuty už se ale Plzeňští radovali. Kopic dostal od zlínské obrany hodně prostoru a povedený průnik zakončil křížnou střelou.

Západočeši kontrolovali hru a v 36. minutě navýšili vedení. Kovařík vyslal do úniku Kopice, ten našel volného Beauguela, francouzský útočník už tentokrát z dobré pozice nezaváhal a prosadil se proti bývalému týmu.

Krátce před pauzou Kovařík potřetí dostal míč do zlínské branky, ale rozhodčí Rejžek nakonec gól po zhlédnutí videa odvolal kvůli ruce domácího záložníka.

Druhý poločas neměl takové tempo jako první a "Ševci" se víc dostávali do hry. Kopic v nadějné pozici trefil obránce, na druhé straně slibný brejk zakončil Matejov do rukavic připraveného Hrušky. Jeho branku pak v 82. minutě těsně minul Hlinka.

Závěr ale patřil Viktorii. Střídající Chorý ještě Rakovana nepřekonal, ale v 89. minutě přece jenom uzavřel skóre Havel, který si naběhl na Kalvachovu střílenou přihrávku a zakončil do odkryté branky.

Hlasy po utkání:

Adrian Guľa (trenér Plzně): "Velmi solidní vstup do zápasu, respektive celý první poločas. Umíme hrát ještě rychleji, ale terén nám trochu brzdil kombinaci. Přesto jsme se dostali do dvougólového vedení a ještě vstřelili třetí gól, který nebyl uznán. To nás trochu vykolejilo z rytmu, i když chlapci o poločase sami věděli, co je třeba udělat. Ale z mého pohledu to souviselo i s týmem soupeřem, který trochu změnil rozestavení a stále byl trpělivý i za stavu 2:0 a vytrvale pracoval v úzkém bloku. My sice drželi míč, ale v prostorech, které nebyly nebezpečné pro soupeřovu bránu. Tím jsme je otupili, ale chybělo mi tam víc kolmosti. Důležité bylo, že jsme se i v závěru tlačili do gólu, chlapci byli odměněni, udrželi čisté konto, přestože se soupeř dostal do nějakých střeleckých možností. Velmi si cením tohoto vítězství. Jsem rád za chlapce, že to zvládli. Změnili jsme prakticky celou obranu mimo Kuby Brabce, udrželi čisté konto, chlapci to odpracovali. Gratuluju jim."

Bohumil Páník (trenér Zlína): "V první půli jsme byli bázliví a když už jsme měli míč, tak jsme byli nekvalitní a nakopávali balony při centrech do autu. To je otázka kvality hry a toho, abych byl v mysli pevný, nebál se a šel do balonu pořádně tak, jak mám. Soupeř vás může jako nás dorazit třetím gólem, který v první půli nakonec neplatil. Při rychlých protiútocích Plzně nám to na pravé straně utíkalo. Ve druhé půli jsme tam několikrát zdrhli i tou pravou stranou, ale bohužel jsme nedokázali dohrát ani jeden dobrý protiútok, abychom to utkání trochu zdramatizovali. Na konci jsme dostali zbytečný gól na 3:0. Je vždycky rozdíl 2:0 a 3:0. Když prohrajete 2:0 s dobrým soupeřem a už nějakým způsobem uznáte jeho kvalitu, tak je to slušné, ale 3:0 už je rozdíl třídy. Takže třetí gól, to je špatně."

Viktoria Plzeň - Fastav Zlín 3:0 (2:0)

Branky: 25. Kopic, 36. Beauguel, 89. Havel. Rozhodčí: Rejžek - Vlasjuk, Kotalík - Pechanec (video). ŽK: Chorý - Hlinka, Páník (trenér), Bačo. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Brabec, Kovařík - Hořava, Čermák (46. Bucha), Kalvach - Kayamba (61. Mihálik), Beauguel (61. Chorý), Kopic (86. Hloušek). Trenér: Guľa.

Zlín: Rakovan - Matejov, Bačo, Simerský, Azackij (46. Buchta) - Džafič, Conde, Hlinka, Bartošák (83. Fantiš) - Nečas (46. Janetzký), Jawo (62. Poznar). Trenér: Páník.