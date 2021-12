Plzeň porazila v západočeském derby hokejisty Karlových Varů 3:2

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v utkání 29. extraligového kola Karlovy Vary 3:2. Vítězný gól domácích dal Jan Schleiss, když ve 48. minutě při přesilovce čtyři na tři zvyšoval na 3:1. První bod za asistenci si v novém působišti připsal Jan Dufek. Škoda bodovala naplno potřetí v řadě a oplatila tak svému soupeři v západočeském derby porážku z úvodního souboje sezony.

Lépe vstoupili do utkání dobře bruslící hosté, Redlich však zblízka dorážkou neprostřelil vyjetého gólmana Svobodu. Domácí zareagovali průnikem Blomstranda, jemuž Novotný se štěstím odolal. Hráči Energie poté promarnili přesilovou hru a ve 14. minutě Černoch v dobré pozici trefil jen brankovou konstrukci.

Závěr úvodní části patřil Indiánům. Schleiss ještě svoji gólovou šanci neproměnil, ale 21 sekund před sirénou Jiříček po objetí branky s přispěním teče Havlína otevřel skóre.

Pouhých 36 sekund po zahájení prostřední třetiny navíc opakovanou dorážkou zvýšil po vyhraném vhazování na 2:0 Dzierkals. Záhy mohl ve vlastním oslabení odpovědět Kohout, svůj samostatný únik ale zakončil nad.

Hosté následně převzali iniciativu, přes častou střelbu si ale vyložené příležitosti dlouho nevypracovali. Až ve 33. minutě dokázal snížit Kulich, když rychlou akci korunoval přesnou ranou švihem. Domácí se poté probrali a díky zlepšenému pohybu se soupeřem znovu drželi krok.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky inkasoval Kodýtek pětiminutový trest, hosté však přesilovku nezvládli. Naopak po faulech Mikúše s Dlapou upravil ve 48. minutě Schleiss ranou bez přípravy při hře čtyři na tři stav na 3:1.

Vzápětí ve vlastním oslabení trefil nahozením od modré čáry Havlín pravou tyč a v 52. minutě vyloučení Budíka potrestal kontaktní trefou pohodlně dorážející Černoch. Domácí zareagovali aktivním pojetím a vedle nebezpečného pokusu Vondráčka z úhlu už Karlovarští nedokázali srovnat skóre ani během hry bez brankáře.

Hlasy trenérů po utkání:

Miloš Říha (Plzeň): "Bylo to vyrovnané a urputné utkání. Moc prostoru na přečíslení a podobné záležitosti tam nebylo, i když jsme pár chyb za stavu 2:0 udělali a soupeř nás za to potrestal kontaktní brankou. Rozhodujícím momentem bylo, že jsme z pětiminutového oslabení dali nakonec v přesilovce gól my. Jsme strašně rádi, že jsme získali tři body z derby. Závěr jsme doslova ubojovali."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to dnes bojovné a vyrovnané utkání z obou stran. Dobře jsme do něj vstoupili. Měli jsme několik příležitostí, které jsme bohužel nevyužili. Dostali jsme smolný gól do šatny a to trochu nakoplo domácí. Jak skončila ta první část, tak jsme začali druhou. Dva nešťastné góly daly domácím klid na hokejky a dostaly je na koně. Bojovali jsme celý zápas, tlačili jsme se do brány do organizované obrany, ale rozhodlo to, jak jsme dnes naložili s přesilovkami. Kdybychom jich využili více, tak bychom na nějaké body možná dosáhli. Nedokázali jsme si dát finální přihrávku, domácí to dobře bránili a pak už na nás byla znát frustrace, která vyvrcholila dvěma fauly při naší pětiminutové přesilovce."

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 20. Jiříček, 21. Dzierkals (Mertl, Dufek), 48. Schleiss (Čerešňák, Bulíř) - 33. Kulich (Flek), 52. Černoch (Immo, T. Rachůnek). Rozhodčí: Úlehla, Pražák – Brejcha, Votrubec. Vyloučení: 3:4, navíc Kodýtek (Plzeň) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 1000 (omezený počet).

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Kremláček, Budík, Kvasnička, Graňák - Dufek, Mertl, Dzierkals - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Schleiss, Kodýtek, F. Suchý – F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, Dlapa, L. Doudera, Pulpán, T. Havlín, Weinhold - Flek, Kulich, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Immo - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.