Plzeň porazila v přípravě Domažlice, Č. Budějovice smetly Beroun

Plzeň/České Budějovice - Fotbalisté Plzně na úvod letní přípravy porazili třetiligové Domažlice 5:2. Po návratu po dlouhém zranění se za úřadujícího vicemistra jednou gólově prosadil útočník Michael Krmenčík a dvě asistence si při premiéře za Viktorii připsal záložník Ondřej Mihálik. Poprvé si za Západočechy zahrály také další letní posily Lukáš Kalvach s Adamem Hlouškem. České Budějovice rozdrtily v přípravě divizní Beroun 7:0.

"Posily se musí zapracovat do kádru a zvykat si. Ale jsou to talentovaní hráči a my věříme, že nám pomůžou," citoval klubový web asistenta trenéra Viktorie Zdeňka Bečku.

Skóre otevřel v osmé minutě po rohovém kopu Luděk Pernica a do poločasu se ještě po dvou Mihálikových přihrávkách prosadili Jean-David Beauguel a Krmenčík.

Do druhého poločasu prostřídal plzeňský trenér Pavel Vrba skoro celou sestavu a jeden z čerstvých hráčů Milan Petržela ve 48. minutě zvýšil. V 71. minutě se dočkala gólu i třetiligová farma Plzně, když před prázdnou brankou nezaváhal Petr Došlý. Za čtyři minuty se prosadil z penalty domácí Joel Kayamba a skóre pak uzavřel ukázkovou technickou střelou z dálky Došlý.

V dalším přípravném utkání přivítá Plzeň ve středu druholigový Sokolov. "Se začátkem přípravy jsme zatím moc spokojeni. Podařilo se nám vhodně doplnit kádr a zvýšit konkurenci v týmu. Všichni na tréninku i během zápasu makají naplno, protože vědí, že musí. Visí nad nimi nepříjemnost, že by mohli být z kádru vyřazeni. Postupem času se bude kádr zužovat," uvedl Bečka.

"Příprava je letos kratší, ani ta vedra moc nepomůžou, ale věřím tomu, že se s tím vypořádáme a na první kola ligy a předkola evropských pohárů budeme připraveni," dodal Bečka.

Fotbalisté Českých Budějovic si na úvod letní přípravy zastříleli a rozdrtili Beroun 7:0. Proti diviznímu soupeři se za nováčka nejvyšší soutěže prosadilo sedm různých střelců a mezi nimi i útočník Karsten Ayong, který je na jihu Čech na zkoušce z Příbrami.

Trefil si i nejlepší střelec minulé sezony druhé ligy David Ledecký. Vedle Ayonga si za Jihočechy zahrál také další testovaný hráč záložník Tomáš Froněk.

Přípravná fotbalové utkání:

Viktoria Plzeň - Domažlice 5:2 (3:0)

Branky: 8. Pernica, 19. Beauguel, 25. Krmenčík, 48. Petržela, 75. Kayamba z pen. - 71. a 77. Došlý.

Sestava Plzně:

I. poločas: Sváček - Havel, Hejda, Pernica, Hloušek - Mihálik, Hořava, Kalvach, Kovařík - Krmenčík, Beauguel.

II. poločas: Šiman - Řezník, Hejda, Pernica (62. Hloušek), Limberský - Štursa, Čermák, Pačinda, Petržela - Kayamba - Chorý. Trenér: Vrba.

Dynamo České Budějovice - Union Beroun 7:0 (3:0)

Branky: 3. Wermke, 14. Ayong, 39. Táborský, 52. Provod, 56. Ledecký, 72. Novák, 74. Šplíchal.

Sestava Budějovic:

I. poločas: Luksch - Kladrubský, Havel, Fišl, Talovierov - Mareček (15. Čavoš), Javorek - Wermke, Táborský, Froněk - Ayong.

II. poločas: Křížek - Martan, Talovierov, Novák, Řezáč - Šplíchal, Provod, Čavoš, Froněk - Ledecký, Ayong. Trenér: Horejš.