Praha - Hokejisté Plzně porazili ve 42. kole Spartu 5:4 po samostatných nájezdech, přestože ve 32. minutě vedli už 4:1. Sparta ale využila tři přesilové hry a dotáhla utkání do rozstřelu. V něm jako jediný uspěl obránce Peter Čerešňák. Škoda navázala na páteční výhru nad Kometou 5:2. Duelu přihlížela nejvyšší návštěva v sezoně 15.578 diváků.

Zápasem, kterému předcházel slavnostní ceremoniál, vyvrcholil desátý ročník tradiční akce Sparta vzdává hold věnovaný integrovanému záchrannému sboru (IZS) a Armádě České republiky (AČR). Pražané nastoupili ve speciálních dresech, na kterých bylo uvedeno 191 jmen příslušníků IZS a AČR, kteří od roku 1993 do konce roku 2018 zemřeli při výkonu služby.

Počet diváků překonal dosud nejvyšší návštěvu ročníku 15.471 fanoušků, kteří zavítali 21. října také do O2 areny na duel s Kometou. Po reprezentační přestávce se Sparta s Plzní utká v dohrávce 16. kola v pondělí 11. února opět v O2 areně.

Plzeň vstoupila do souboje aktivně a brankáře Sedláčka pravidelně zaměstnávala. Ve čtvrté minutě se před ním zjevil úplně sám útočník Kantner, jenže přestřelil. V největší příležitosti domácích se ocitl Klíma, který nedokázal poskakující puk zkrotit a Frodla neohrozil.

Hosté přetavili herní aktivitu v první gól ve 12. minutě. Nikým nehlídaný útočník Kodýtek si najel až do levého kruhu a prostřelil Sedláčka. Vzápětí byli hosté blízko dalšímu zásahu, ale obránce Allen ani kapitán Gulaš na sparťanského brankáře nevyzráli.

Pražané v závěru úvodního dějství z nenápadné akce srovnali. Kapitán Piskáček nahodil od modré bekhendem puk, jenž skončil za Frodlem. Kvůli Rouskově zdánlivě vysoké hokejce uznal rozhodčí gól až po zhlédnutí videozáznamu.

V prostřední části se strhla gólová přestřelka. Plzeň do 32. minuty odskočila do vedení 4:1. Nejprve hosté využili dvě přesilovky zásluhou Kracíka s Pourem, na něž navázal další útočník Kantner, kterému se puk odrazil od těla za Sedláčka. Také tuto akci musela rozlousknout videotechnika.

Zdánlivě ztracený zápas ale Sparta nevypustila. Roli spasitele na sebe vzal Rousek, který Frodla dvakrát pokořil v početní výhodě a natáhl osobní bodovou bilanci na pět utkání. Při prvním gólu ho zadák Košťálek vyslal do samostatného úniku. Devatenáctiletý útočník si pohrál s pukem, položil si Frodla na led a přízemní střelou skóroval. Kontaktní branka padla o 98 sekund později po skvělé kombinaci Klímy, Blaina a zakončujícího Rouska.

Plzeň si kvůli nepovedené pasáži vyžádala oddechový čas. Vyrovnat mohl Kudrna, jehož střela Frodlovi propadla, k dorážce se ale sparťané nedostali včas.

Začátek třetí třetiny patřil domácím, kteří se hnali za vyrovnáním a na plzeňskou branku se valil jeden útok za druhým. A Pražané byli za aktivitu odměněni. Bek Kalina vystřelil v další přesilovce od modré a propálil Frodla. Škoda měla posléze k dispozici v krátkém časovém rozmezí čtyři minuty při hře o jednoho muže navíc, jenže Sedláček pátý gól nepustil.

V nastaveném čase jel na Frodla zcela osamocený Bukarts, jenž vůbec netrefil branku. Sparta si vypracovala i další šance, ale utkání nakonec dospělo k rozstřelu. V něm se prosadil pouze Čerešňák.

Hlasy trenérů po utkání:

Uwe Krupp (Sparta): "Gratuluji Plzni k bodu navíc. Nepovedl se nám začátek, prvních dvacet minut se mi naše hra nezamlouvala. Plzeň nás donutila ztrácet puky a téměř v každém ohledu byla rychlejší. Měli jsme štěstí, že to po první třetině bylo 1:1. Ve druhé třetině hrály roli přesilovky. Stejně jako ve druhém zápase v Plzni. Napoprvé se soupeři šťastně odrazil puk od našeho hráče, podruhé se prosadili po velmi hezké kombinaci. Zdálo se, že to bude další těžké utkání, ale pak kluci našli energii a v početní výhodě jsme vstřelili dvě důležité branky. Rozjely se nám nohy a začali jsme si vytvářet šance. Ve třetí třetině jsme hráli dobře. Proti Plzni musíte hrát organizovaně a musíte mít dobrého brankáře. Tyhle prvky jsme měli. V prodloužení jsme také měli dobré šance. V nájezdech vždycky hraje roli štěstí. Celkově vzato nemám radost z první třetiny, ale po zbytek duelu jsme bojovali. Mám radost z bodu, protože každý bod je teď důležitý, obzvlášť proti asi nejlepšímu týmu současnosti, vezmete-li v potaz posledních devět zápasů, z nichž osm vyhráli."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Vstoupili jsme dobře do utkání, měli jsme dobrý pohyb. První třetina skončila 1:1, ale osobně se domnívám, že jsme měli trochu více ze hry. Soupeř velmi dobře bránil, snažili jsme se hrát aktivně. Ve druhé třetině jsme si řekli, že musíme být trpěliví, že šance přijdou a že v nich musíme být razantnější a trestat je. To se nám podařilo, využili jsme přesilové hry. Bohužel ve třetí třetině soupeř vyrovnal, už v té druhé se dotáhl. Udělali jsme tam dvě chyby a soupeř je potrestal a dostali se do hry. I v prodloužení měli velkou šanci. Pro nás trochu smolný zápas. Musíme ale respektovat sílu soupeře, byla senzační divácká kulisa. Jsem rád, že jsme našim fanouškům, kteří nás přijeli podpořit, mohli dát vítězství. Dvou bodů si odsud hodně ceníme."

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 4:5 po sam. nájezdech (1:1, 2:3, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 19. Piskáček (Smejkal), 35. Rousek (Košťálek, Blain), 37. Rousek (Blain, Kevin Klíma), 46. Kalina (Roberts Bukarts) - 12. Kodýtek (Eberle, P. Straka), 22. Kracík (Gulaš, Vráblík), 29. Pour (Gulaš, Vráblík), 32. Kantner, rozhodující sam. nájezd Čerešňák. Rozhodčí: Pražák, Pešina - Zíka, Lhotský. Vyloučení: 7:7. Využití: 3:2. Diváci: 15.578.

Sestavy:

Sparta: J. Sedláček - Delisle, Piskáček, Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, De la Rose - A. Kudrna, Klimek, Buchtele - Roberts Bukarts, Pech, Forman - Rousek, Smejkal, Kevin Klíma - Kumstát, Černoch, M. Beran. Trenéři: Krupp a J. Nedvěd.

Plzeň: D. Frodl - Čerešňák, Pulpán, Allen, Moravčík, Vráblík, Kvasnička, L. Kaňák - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Eberle, Kodýtek, P. Straka - D. Kindl, Kracík, Kantner - Indrák, Preisinger. Trenéři: Čihák a Jiří Hanzlík.