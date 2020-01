Plzeň porazila Spartu 6:3 a předstihla ji na druhém místě

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 40. kole extraligy Spartu 6:3, připsali si šestou domácí výhru za sebou a posunuli se právě před Pražany na druhé místo tabulky. Sparťané sice měli střeleckou převahu, ale celé utkání pouze dotahovali plzeňské vedení a prohráli čtvrtý z posledních pěti zápasů. V dresu Indiánů se blýskl gólem a dvěma asistencemi Matyáš Kantner, dvě přihrávky si připsal nejproduktivnější muž soutěže Milan Gulaš.

Utkání začalo ve velkém tempu. Tomáškovo vyloučení v deváté minutě potrestal až po jeho návratu na led nikým neatakovaný Kracík, který v poklidu střelou pod břevno otevřel skóre. Za chvíli další zaváhání sparťanské obrany zachránil gólman Machovský, jenž rozklekem zastavil Gulašův táhlý pokus. Ve 13. minutě si vybral slabší moment jeho protějšek Frodl, jehož překonal střelou z levého kruhu Růžička.

Aktivnější však zůstali lépe se pohybující domácí. Pourovo zakončení překazil jen za cenu faulu Tomášek a v 15. minutě během následné početní výhody připravil Gulaš chytrou křížnou přihrávkou pro Kantnera trefu na 2:1.

Po pauze se na ledě přiostřilo. Při přesilové hře hostů nebyl uznán gól Košťálkovi za atak Frodla v brankovišti. Ve 22. minutě poslal Vráblík nedovoleným zákrokem domácí do tří, Koistinen z voleje trefil levou tyč a vzápětí vyrovnal dorážkou Pech na 2:2. Plzeňským poté nevyšly dvě přesilovky, naopak v oslabení zahrozil samostatným únikem Buchtele. Po polovině utkání Sukeľa při střele atakoval Budík, následné trestné střílení ale Řepík neproměnil.

Sparťanský nápor se stupňoval, Kudrna však mířil jen do břevna a Buchteleho šanci zlikvidoval Frodl. V 37. minutě z ojedinělého přečíslení Indiánů po Kaňákově přihrávce skóroval Pour a o minutu později šokoval hosty po Gulašově nabídce zblízka Zdráhal trefou na 4:2. Pouhých 24 vteřin před druhou pauzou Pech připravil gólové snížení pro Buchteleho, stojícího na brankovišti.

Hosté sahali na začátku závěrečné třetiny po vyrovnání, Po skončení přesilové hry ale Buchtele nestihl trefit skákající puk do odkryté branky. Naopak Piskáčkův faul potrestal přesnou ranou od modré čáry Čerešňák. Sparťané následně nezvládali emoce a v 57. minutě při dvojnásobné přesilovce upravil pohodlnou dorážkou na konečných 6:3 Němec.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Dobře jsme do zápasu vstoupili. První třetina byla nahoru dolů. Bylo plno emocí, přišlo hodně lidí. Druhou třetinu jsme zahájili tragicky, dostali jsme vyloučením soupeře na koně. Tahali jsme za kratší konec. Hráli jsme de facto bez puku, ubránili jsme to díky skvělému gólmanovi. Pomohli jsme si v přesilovkách. To nás uklidnilo. Ve třetí třetině jsme nechtěli soupeře dostat do přesilovek a vydařila se nám podle představ. Dnešní zápas byl hodně bojovný a jsem rád, že jsme proti tak silnému soupeři brali tři body. Je to druhá cenná výhra za víkend."

Uwe Krupp (Sparta Praha): "Utkání se hrálo v tempu jako v play off, byly tam velké emoce. Když se hrál hokej, tak se mi výkon týmu líbil. Hráli jsme energicky, dobře jsme bruslili a vytvářeli jsme si šance. Zápas rozhodly speciální týmy. Měli jsme dobrou především druhou třetinu. Vytvořili jsme si víc šancí než soupeř, ale Plzeň dala dva góly. Za stavu 3:4 jsme ještě cítili šanci, ale některá naše vyloučení byla hloupá. Chtěli jsme po hráčích play off hokej s energií a to splnili.“