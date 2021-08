Plzeň porazila Slovácko a v ligové sezoně i potřetí zvítězila 2:1

Plzeň - Fotbalisté Plzně doma porazili Slovácko po obratu 2:1 a stejným výsledkem zvítězili i ve třetím kole první ligy. Hosty poslal do vedení ve 23. minutě Václav Jurečka, jeho spoluhráč Stanislav Hofmann byl těsně před pauzou vyloučen. Z přesilovky Viktorie nejprve v 67. minutě srovnal střídající Jean-David Beauguel a v 83. minutě otočil skóre Jhon Mosquera. Tým z Uherského Hradiště v nové sezoně poprvé ztratil body a inkasoval.

Svěřenci trenéra Michala Bílka se tak dobře naladili na čtvrteční domácí odvetu 3. předkola Evropské konferenční ligy, ve které budou proti velšskému týmu The New Saints dohánět překvapivou úvodní ztrátu 2:4.

"Dneska jsme podali týmový výkon. Kluci potřebujou pochválit. Po té ráně ve Walesu nebylo úplně jednoduché se zvednout," řekl Bílek na on-line tiskové konferenci.

V základní sestavě udělal šest změn oproti čtvrtečnímu prohranému zápasu v Cardiffu. Po zranění se vrátil pravý bek Havel, záložník Mosquera nastoupil na levém kraji obrany, v útoku od začátku nastoupil Chorý. "Na klucích, kteří třeba dlouho nehráli, nebylo vidět, že nemají herní praxi. Odvedli velmi solidní výkon," ocenil Bílek.

Po úvodní opatrnější čtvrthodině jako první zahrozili domácí. Faltovu střelu z dobré pozice zblokovala obrana Slovácka, Buchovu ránu zase vyrazil brankář Nguyen.

Hosté ve 23. minutě z jediné větší šance otevřeli skóre. Bývalý plzeňský záložník Petržela snadno prošel okolo Falty a připravil ideální střeleckou pozici pro volného Jurečku, který zblízka nezaváhal. Petržela z úcty k bývalému klubu neslavil ani asistenci.

Plzeňští sevřeli soupeře a sahali po vyrovnání. Ba Loua však trefil tyčku a po dalším závaru jistý Nguyen znovu vychytal Buchu. Slovácko si v závěru první půle zkomplikovalo situaci. Hofmann trefil podrážkou kopačky Ba Louu do stehna a dostal žlutou kartu, kterou však sudí Julínek po zásahu videorozhodčího Hocka a kontrole u monitoru zrušil a ve 44. minutě udělil stoperovi hostů červenou. V nastavení ještě Bucha těsně minul.

"Za mě vyloučení přísné, ale pramenilo z toho, jak jsme hráli špatně. Nesbírali jsme odražené balony, prohráli souboje ve středu hřiště, neudrželi balon a nefungovala nám vůbec středová řada," upozornil kouč Slovácka Martin Svědík.

V úvodu druhého dějství několik příležitostí nevyužil Chorý, kterého také dvakrát vychytal Nguyen. Jeho branku znovu minul aktivní Bucha. "Filip (Nguyen) nás v několika případech výrazně podržel a jeho výkon snese ty největší parametry. To byl jediný hráč, kterého opravdu můžu pochválit," konstatoval Svědík.

V 67. minutě ale už dominantní Plzeň vyrovnala. Ba Loua nacentroval do šestnáctky na Buchu, ten našel Beauguela a francouzský útočník ve skluzu zaznamenal svůj jubilejní 50. gól v české nejvyšší soutěži. "Tam jsme tři hráči, dáváme si přednost a necháme to dohrát do gólové situaci," kritizoval Svědík.

Čtvrt hodiny před koncem mohl Beauguel otočit skóre, ale jeho hlavičku vytáhnul Nguyen. V 83. minutě už se Plzeň dočkala. Po rohu Pernica posunul hlavou míč před branku a tam se nejlépe zorientoval Mosquera. Kolumbijská letní posila si připsala premiérovou soutěžní trefu v Plzni. V závěru ještě dvě velké domácí možnosti zahodil Šulc.

Podle statistik Plzeň vyprodukovala 25 střel, z toho deset na branku, zatímco tým z Uherského Hradiště jedinou. "Ne každý zápas si vytvoříme tolik situací, kdy můžeme dát gól. Je potřeba v koncovce zachovat chladnou hlavu a víc situací proměňovat," uvedl Bílek.

Viktoria na svém stadionu v lize neprohrála podesáté za sebou. Slovácko v nejvyšší soutěži venku přerušilo sérii tří výher bez inkasované branky a v Plzni zvítězilo v jediném z posledních 14 ligových duelů.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "V první půli se soupeř dostal přes naší levou stranu do jednoho protiútoku a hnedka udeřil. Byla to pro nás nepříjemná rána, ale vzchopili jsme se. I v první půli jsme dobře kombinovali a měli situace, které byly nebezpečné pro soupeře. Bohužel jsme branku nedali. Pak přišlo vyloučení a ve druhé půli už to bylo na jednu bránu. Dneska jsme podali týmový výkon. Kluci potřebují pochválit. Po té ráně ve Walesu nebylo úplně jednoduché se zvednout. Udělali jsme poměrně dost změn v základní sestavě, a to se osvědčilo. Na klucích, kteří třeba dlouho nehráli, nebylo vidět, že nemají herní praxi a odvedli velmi solidní výkon. Můžeme být spokojení. Ale ne každý zápas si vytvoříme tolik situací, kdy můžeme dát gól. Je potřeba v koncovce zachovat chladnou hlavu a víc situací proměňovat."

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Plzeň jednoznačně lepší. Už od prvního rozehrání jsem nebyl spokojený s naší hrou. Nefungovalo nám skoro vůbec nic. V ofenzivě jsme nepodrželi balony a ztráceli je. Co se týká defenzivy, měli jsme slabý tlak na balon, nedostupovali jsme, špatně jsme presovali, neměli dostatečnou agresivitu a rychlost dostupování. Plzeň dobře otáčela těžiště hry, létaly nám tam centry a z toho pramenily šance. V obranné i útočné fázi jsme pracovali velice špatně. Po vyloučení mužstvo hrálo, na co mělo. Zápas se otočil. Je těžké Plzni odolávat, hrála dneska dobře, pak tam ještě dala dva vysoké útočníky. Ani tlak jsme nevydrželi, zase jsme udělali nějaké chyby. Nezasloužili jsme si vyhrát, Plzeň vyhrála naprosto zaslouženě."

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 2:1 (0:1)

Branky: 67. Beauguel, 83. Mosquera - 23. Jurečka. Rozhodčí: Julínek - Caletka, Podaný - Hocek (video). ŽK: Chorý, Šulc - Jurečka, Nguyen, Reinberk, Divíšek. ČK: 44. Hofmann (Slovácko). Diváci: 6118.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Havel (76. Řezník), Pernica, Brabec, Mosquera - Ndiaye (76. Janošek) - Ba Loua (83. Kayamba), Bucha, Šulc, Falta (58. Beauguel) - Chorý. Trenér: Bílek.

Slovácko: Nguyen - Tomič (61. Mareček), Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík - Petržela (61. Divíšek), Sadílek, Kohút (46. Reinberk) - Jurečka. Trenér: Svědík.