Plzeň porazila Slovácko 2:1 a přiblížila se mu na dva body

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 29. kole první ligy zvítězili nad Slováckem 2:1 a v neúplné tabulce zůstali pátí. Západočeši se čtvrtému týmu z Uherského Hradiště přiblížili na dva body, navíc mají k dobru odložené utkání na hřišti Sparty. Domácí poslal do vedení Adriel Ba Loua, těsně před pauzou srovnal Jan Kalabiška, ale v 73. minutě rozhodl Lukáš Kalvach. Viktoria protáhla sérii bez porážky v nejvyšší soutěži na 10 zápasů, Slovácko prohrálo potřetí z posledních čtyř kol.

"Cenné vítězství po kvalitním týmovém výkonu. Z mého pohledu velmi solidní první poločas. Měli jsme být ještě produktivnější a zápas uzavřít dřív," řekl plzeňský trenér Adrian Guľa na on-line tiskové konferenci. "Myslím, že to byl náš nejlepší jarní výkon," doplnil slovenský kouč.

Plzeňští začali lépe a stupňovali tlak. Ba Loua z první šance zamířil vedle, ale ve 14. minutě už se prosadil. Šulc ho vyslal do úniku na pravé straně a křídelník z Pobřeží slonoviny si umístěnou střelou k tyči připsal šestý ligový gól v sezoně.

Slovácko nestíhalo a aktivní Ba Loua se během chvilky dostal do dvou velkých příležitostí, ale pokaždé ho vychytal Nemrava. Hostující brankář později vytáhnul i Kalvachovu ránu a dorážející Beauguel byl v ofsajdu.

V druhé minutě nastavení hosté nečekaně vyrovnali. Sadílek nacentroval do šestnáctky a Kalabiška, kterému v úvodu dělal problémy Ba Loua, hlavičkou pod břevno překonal Staňka.

"Dostaneme se do soupeřovy šestnáctky, tam nepochopitelnou přihrávkou soupeře pustíme do brejkové situace a skóruje na 1:0. Pak se to valilo dál, hlavně Ba Lou měl dvě tři stoprocentní šance. Kdybychom prohrávali v poločase 0:4, nemohl se nikdo divit. To, že jsme v závěru dali gól, byl takový dar z nebes," uvedl trenér Slovácka Martin Svědík.

Západočeši do druhého poločasu vstoupili nervózně, jako by je rozhodil gól "do šatny". Poté však předvedli několik zajímavých akcí po pravé straně. Jednu z nich zakončil Beauguel nepřesnou střelou, na kterou těsně nedosáhl Šulc.

V 73. minutě Plzeňští vstřelili druhý gól. Ba Loua po rohu nacentroval do pokutového území, odražený míč se dostal ke Kalvachovi a ten se pohotově trefil k tyči. Za sedm minut se Beauguel radoval z pojistky jen chvilku, protože branka neplatila kvůli ofsajdu.

"Snažím se do střelby víc tlačit, je to potřeba. Jsem rád, že to tam propadlo, je to moje pozice po rohu," uvedl Kalvach. "Chlapci to dokázali mentálně posunout tak, že zlomili zápas na naši stranu. K tomu jim gratuluju," dodal Guľa.

Slovácko v dramatickém závěru několikrát sahalo po vyrovnání, ale Kalabiška ani Kohút v dobrých pozicích neuspěli. Viktoria mužstvo z Uherského Hradiště zdolala po třech ligových porážkách za sebou.

"Chybělo tomu moje lepší zakončení, podle mě to byla stoprocentní šance. Byl jsem kousek od brány. Sice jsem byl na přední tyči a natočený na druhou stranu, ale to musím dávat. Moje chyba, jasný gól," prohlásil Kalabiška.

"Byť jsme měli nějaké šance v závěru, zase jsme nechali okénka třeba na naší levé straně. Bylo tam hodně přihrávek. Kdyby to Plzeň vyřešila dřív, mohlo být po zápase. Myslím si, že Plzeň vyhrála naprosto zaslouženě," dodal Svědík.

Hlasy po utkání:

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko 2:1 (1:1)

Branky: 14. Ba Loua, 73. Kalvach - 45.+2 Kalabiška. Rozhodčí: Hrubeš - Vlček, Nádvorník - Ginzel (video). ŽK: Limberský, Ba Loua, Káčer, Staněk - Šimko, Kliment, Svědík (trenér). Bez diváků.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Kaša, Brabec, Limberský (68. Kopic) - Káčer, Kalvach, Šulc - Ba Loua (88. Mihálik), Beauguel (83. Ondrášek), Falta. Trenér: Guľa.

Slovácko: Nemrava - Reinberk, Hofmann (33. Šimko), Kadlec, Kalabiška - Daníček, Havlík (85. Kubala) - Petržela (69. Tomič), Sadílek, Navrátil (69. Kohút) - Kliment. Trenér: Svědík.