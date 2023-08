Plzeň porazila Ostravu a v ligové sezoně poprvé zvítězila

Plzeň - Fotbalisté Plzně porazili ve třetím kole první ligy doma Ostravu 3:1 a v sezoně nejvyšší soutěže premiérově zvítězili pod staronovým trenérem Miroslavem Koubkem. Viktorii v 19. minutě poslal do vedení Pavel Bucha, v nastavení úvodního poločasu proměnili penalty domácí Tomáš Chorý a ostravský Matěj Šín. V 77. minutě přidal pojistku střídající Ibrahim Traoré. Západočeši na svém stadionu v lize zvítězili po pěti zápasech. Baník podruhé v ročníku prohrál a na kontě má jediný bod.

Západočeši před desetitisícovou návštěvou navázali na čtvrteční výhru 2:1 nad kosovskou Dritou a dobře se naladili na čtvrteční úvodní domácí utkání 3. předkola Evropské konferenční ligy s maltskou Gzirou. Koubek udělal v základní sestavě hned pět změn oproti zápasu v Prištině. Poprvé v sezoně nastoupili osmnáctiletý obránce Paluska a záložník Šulc.

První velkou šanci si vypracoval v šesté minutě Baník. Tanko si pohrál s domácí defenzivou, ale tečovanou střelu mu zneškodnil brankář Staněk. Poté na druhé straně Hranáč hlavičkoval nad břevno.

Další příležitost už domácí v 19. minutě proměnili. Durosinmi po individuální akci přihrál Buchovi a ten zpoza šestnáctky zamířil přesně k tyči. Plzeňský záložník zaznamenal první ligový gól v sezoně.

Ve 30. minutě Baník výrazně podržel brankář Letáček, jenž nejprve vykopl Jirkovu střelu a o pár sekund později famózním zákrokem vytáhl na tyčku Durosinmiho hlavičku.

V závěru první půle sudí Starý nejprve neposoudil kontakt Durosinmiho s Lischkou v šestnáctce jako faul ostravského stopera, ale po zásahu videorozhodčího (VAR) a vlastní kontrole na monitoru změnil verdikt a nařídil pro Plzeň penaltu. Tu v první minutě nastavení proměnil Chorý, který skóroval poprvé v ligovém ročníku.

O chvíli později Jirka v pokutovém území podrazil Kubalu a Starý tentokrát odpískal penaltu pro hosty. Šín sice uspěl, ale gólman Staněk si na míč podobně jako předtím Letáček sáhl. Také Šín si připsal první zásah v ligové sezoně.

Hosté mohli krátce po změně stran vyrovnat, ale Tankovu ránu vytáhl Staněk konečky prstů na roh. Plzeňští se do větších příležitostí dlouho nedostávali. Až v 69. minutě Durosinmi po Klimentově přihrávce v ideální pozici vypálil nad břevno.

Západočeši pak zahodili několik slibných brejků, v 77. minutě se však dočkali třetí branky. Po Klimentově přihrávce promáchl Jirka, ale volný Traoré už prostřelil Letáčka. Záložník z Pobřeží Slonoviny se v soutěžním utkání trefil za Plzeň poprvé po letním příchodu ze Slavie.

Viktoria doma v nejvyšší soutěži porazila Ostravu pošesté za sebou a sérii bez porážek ve vzájemných duelech v Plzni protáhla na 16 duelů.

Hlasy trenérů po utkání:

Miroslav Koubek (Plzeň): "Byla tam produktivita. Dali jsme tři branky a mohli jsme jich dát víc. Byl to zápas, kdy se nám hrálo dobře, protože Baník hraje fotbal. To je vždycky i pro diváka atraktivnější. Nahoru dolů, podle mého názoru skvělé utkání. Opravdu hezké utkání s množstvím finálních a předfinálních situací a s velkým počtem šancí. My jsme nedali, Baník také nedal něco. Byl to fotbal, který se divákům asi musí líbit. Je to cesta. Ale nemůžeme si to udělat trošku lehčí. Kdybychom o poločase byli ve stavu 2:0, začíná se nám druhá půlka lépe. Každý ví, že když se soupeř napojí na 2:1, kór takhle do šatny, zase si nemohu být ničím jistý a jsem neklidný."

Pavel Hapal (Ostrava): "Viděli jsme velice zajímavý zápas. Myslím, že jsme k tomu přispěli i my, co se týká herní kvality. Bohužel k čemu jsme nepřispěli, to byly chyby hlavně v defenzivní činnosti. Hráčům jsme kladli na srdce, že nechceme, aby nám Plzeň chodila do brejkových situací. První a třetí gól jsme dostali z brejků. To mě mrzí, protože jinak zápas byl určitě hratelný. Nepropadli jsme herně. Měli jsme tam i dost zakončení. Vytvořili jsme si některé situace, bohužel nám to nepadá. Momentálně nedokážeme vstřelit branku, ale věřím, že se to v brzké době změní."

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 3:1 (2:1)

Branky: 19. Bucha, 45.+1 Chorý z pen., 77. Traoré - 45.+4 Šín z pen. Rozhodčí: Starý - Nádvorník, Váňa - Petřík (video). ŽK: Dweh, Sýkora, Durosinmi (všichni Plzeň). Diváci: 10.088.

Plzeň: Staněk - Paluska, Hranáč, Dweh (52. Hejda) - Jirka, Kalvach, Bucha (64. Traoré), Cadu (52. Sýkora, 81. Holík) - Šulc - Chorý (64. Kliment), Durosinmi. Trenér: Koubek.

Ostrava: Letáček - Ndefe (65. Pojezný), Blažek, Lischka, Kpozo - Boula (79. Rigo), Šín (65. Tetour) - Buchta, Kubala, Ewerton - Tanko (79. Almási). Trenér: Hapal.