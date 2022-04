Plzeň porazila Ostravu 2:1 a dál ztrácí bod na Slavii

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve 29. kole první ligy doma porazili Ostravu 2:1 a zvítězili po třech remízách za sebou. Svěřenci trenéra Michala Bílka z druhého místa tabulky dál ztrácí bod na vedoucí Slavii. Ve 31. minutě otevřel skóre Jhon Mosquera, po hodině srovnal vlastním gólem Milan Havel, ale krátce nato Viktorii vrátil vedení Pavel Bucha. Západočeši mají utkání před koncem základní části jisté, že do nadstavby půjdou nejhůře z druhé pozice.

Na lavičce Baníku nevyšla premiéra trenérovi Tomáši Galáskovi, který v týdnu nahradil odvolaného Ondřeje Smetanu. Slezané v lize nevyhráli pošesté za sebou a Viktorii neporazili ve 25. utkání nejvyšší soutěže v řadě.

Plzeňští si v úvodu vytvořili několik nebezpečných závarů, ale obrana Baníku odolávala. Ve 13. minutě Řezníkovu střelu zastavil brankář Laštůvka.

Po půl hodině hry už se domácí dočkali gólu. Santos nákopem z vlastní poloviny vyslal do úniku Mosqueru, který elegantně přehodil Laštůvku. Kolumbijský záložník zaznamenal šestou ligovou trefu v sezoně.

Viktoria mohla do konce první půle vedení navýšit, ale ostravský brankář vychytal Mosqueru a těsně před pauzou i Kopice.

Po bojovném začátku druhého poločasu Ostravští v 62. minutě šťastně vyrovnali, když si Buchtovu přihrávku Havel ve skluzu srazil do vlastní branky.

Nejlepší plzeňský střelec Beauguel mohl vzápětí skórovat, ale tváří v tvář ho vychytal Laštůvka. Hned v 65. minutě už si domácí vzali náskok zpátky díky Buchovi, jenž zblízka zakončil akci Sýkory a Kopice.

O chvíli později Bucha těsně přestřelil, Mosquerovu ránu zase vyrazil Laštůvka. Dvě minuty před koncem neměl daleko k vyrovnání Buchta, ale hlavičkoval o kousek vedle. Plzeňští doma protáhli sérii bez ligové porážky na 23 duelů.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Myslím, že jsme sehráli dobré utkání. Dobře jsme kombinovali, drželi míč. Hráli jsme pozorně vzadu, soupeře jsme do ničeho nepustili, vyjma takové situace ke konci zápasu, kdy to tam proletělo přes malé pokutové území. Jediná trošku chybička je v tom, že na šance, které jsme si vytvořili, jsme nebyli tolik produktivní. Takže zápas byl otevřený do samotného konce. Jinak dobrý zápas."

Tomáš Galásek (trenér Ostravy): "Když v Plzni uděláme dvě individuální chyby, tak nemůžeme pomýšlet na vítězství. A to se nám stalo. Podržel nás Lašty (brankář Jan Laštůvka) a zápas byl otevřený až do úplného konce. Díky střídání jsme ještě Plzeň dostali do určitých problémů, protože znejistěla při stavu 2:1 a vždycky tam může něco spadnout. Ale zasloužená výhra Plzně. My se musíme víc dostávat do šancí, být aktivnější. Hlavně jsem ale spokojený s výkonem mužstva, že ukázalo jinou tvář než s Hradcem doma."

Viktoria Plzeň - Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 31. Mosquera, 65. Bucha - 62. vlastní Havel. Rozhodčí: Berka - Kříž, Váňa - Ondráš (video). ŽK: Řezník - Takács, Pokorný, Jaroň. Diváci: 10.726.

Plzeň: Staněk - Řezník, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic (86. Šulc), Sýkora (69. Chorý), Mosquera (90.+2 Holík) - Beauguel (86. Čermák). Trenér: Bílek.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Takács (75. Chlumecký), Fleišman - Jaroň (67. Falta), Kaloč, Kuzmanovič (67. Budínský), Boula (71. Šín), Buchta - Klíma (75. Smékal). Trenér: Galásek.