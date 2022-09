Plzeň porazila oslabenou Slavii 3:0 a vystřídala ji v čele tabulky

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve šlágru devátého kola první ligy doma zvítězili nad oslabenou Slavií 3:0 a vystřídali rivala v čele tabulky. Úřadující mistři mají na Pražany tříbodový náskok, navíc k dobru odložené utkání s Brnem.

Hostující obránce Eduardo Santos, který v minulé sezoně působil ve Viktorii, dostal už ve druhé minutě červenou kartu a následnou penaltu proměnil Tomáš Chorý. Do poločasové přestávky přidal druhý gól Jhon Mosquera a po změně stran uzavřel skóre Lukáš Kalvach.

Plzeň v nejvyšší soutěži porazila Slavii po devíti zápasech a poprvé od února 2019. Svěřenci trenéra Michala Bílka protáhli svou rekordní ligovou sérii bez porážky na 30 duelů a posedmé za sebou vyhráli. Slavia nebodovala po sedmi kolech, během nichž šestkrát zvítězila.

Zatímco Plzeň do posledního ligového utkání před reprezentační přestávkou nastoupila v očekávané základní sestavě, za vršovický tým od začátku hrál uzdravený záložník Ševčík a ve stoperské dvojici vedle Kačaraby dostal šanci Santos.

Bývalý obránce Viktorie ale už v první minutě po dlouhém nákopu brankáře Staňka nezvládnul v šestnáctce hlavičkou "malou domů" a pustil před sebe Mosqueru, kterého následně stáhnul. Brazilec Santos od rozhodčího Hocka dostal červenou kartu a nařízenou penaltu proměnil Chorý. Šlo o šestého vyloučeného hráče v posledních pěti vzájemných soutěžních duelech, během této série ale poprvé dostal červenou kartu slávista.

Plzeňští zvýšili ve 21. minutě. Po přetaženém rohu Jemelka vrátil míč před branku, volný Kolumbijec Mosquera zblízka překonal bezmocného gólmana Mandouse a stejně jako Chorý v ligovém ročníku skóroval počtvrté. Viktoria dala Slavii v jednom utkání dvě branky poprvé od února 2019.

Domácí mohli první poločas vyhrát i výraznějším rozdílem, ale Mandous ve 41. minutě vytáhnul ránu střídajícího Pilaře, jenž nahradil zraněného Sýkoru.

Západočeský tým už po 50 sekundách druhé půle dal třetí branku, ale Vlkanova se z premiérového zásahu v plzeňském dresu moc dlouho neradoval, protože gól byl odvolán kvůli ofsajdu přihrávajícího Chorého.

Hra ve vydatném dešti pak hodně ztratila tempo a 11.103 diváků dlouho neviděli zajímavější akci. Až v 68. minutě domácí Havel ve velké šanci špatně trefil míč.

Domácí se dočkali třetí branky v 73. minutě, kdy se Kalvach z dálky trefil přesně k tyči. Reprezentační záložník se v nejvyšší soutěži prosadil poprvé od dubna 2021.

Plzeň natáhla domácí ligovou šňůru bez prohry na 29 duelů a posedmé za sebou před svými fanoušky zvítězila. Částečně tak odčinila úterní domácí porážku 0:2 s Interem Milán ve skupině Ligy mistrů.

Viktoria dosáhla nejvyšší výhry nad Slavií od dubna 2012, kdy triumfovala rovněž 3:0. Naopak pro hosty šlo o nejtvrdší ligovou porážku pod trenérem Trpišovským. Před ním naposledy Pražané podlehli 0:3 v Brně v březnu 2015.

Hlasy po utkání:

Michal Bílek (trenér Plzně): "Situace z první minuty ovlivnila průběh utkání. Soupeř šel do deseti, my jsme dali důležitou branku. Potom jsme byli ve výhodě. Věděli jsme, že pokud chce Slavia otočit výsledek, musí hrát dopředu. My jsme hráli trpělivě, čekali na další šance, které přišly. Dali jsme tři branky, jsem velmi spokojen. Mosquera sehrál výborné utkání a hodně se zapříčinil o to, že jsme dnes vyhráli. Jsme rádi, že jsme skolili takhle silného protivníka. Mluvit teď o titulu je předčasné. Ligu jsme ale výborně rozehráli, to jednoznačně. Porazili jsme našeho velkého konkurenta v boji o přední příčky. Úvod sezony jsme zvládli skvěle a chceme tam zůstat co nejdéle."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Pro nás se to vyvíjelo nejhůř, jak mohlo. V první minutě červená karta a penalta. Prohrávali jsme 0:1 a bylo nás o jednoho míň. Inkasovali jsme další gól ze standardky, pro nás to byl katastrofální vývoj první půle. V druhé půli jsme se snažili dát kontaktní gól, dostat se do nějakých šancí a nepustit Plzeň do tlaku. Pár nějakých momentů tam bylo, ale bohužel jsme to nedotáhli do gólu. Plzeň dala třetí gól a definitivně rozhodla o utkání. Plzeň svoje zápasy zvládá, my jsme venku třikrát ztratili, a to dělá ten rozdíl. Pro nás to znamená, že nesmíme ztrácet a zvládat i zápasy venku stejně jako domácí. O postavení v tabulce rozhoduje vyrovnanost výkonů. To se nám teď nedaří, dostáváme zbytečné góly."

Viktoria Plzeň - Slavia Praha 3:0 (2:0)

Branky: 3. Chorý z pen., 21. Mosquera, 73. Kalvach. Rozhodčí: Hocek - Nádvorník, Hájek - Klíma. ŽK: Jemelka, Pilař, Mosquera - Oscar. ČK: 2. Santos (Slavia). Diváci: 11.103.

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora (10. Pilař, 81. Holík), Vlkanova, Mosquera (89. Jirka) - Chorý (88. Bassey). Trenér: Bílek.

Slavia: Mandous - Masopust, Santos, Kačaraba, D. Jurásek - Tiéhi, Ševčík - Douděra (79. Ewerton), Lingr (79. Jurečka), Olayinka (46. Oscar) - Tecl (66. Usor). Trenér: Trpišovský.