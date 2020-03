Plzeň porazila Mladou Boleslav 4:2 a je v semifinále poháru

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve čtvrtfinále poháru doma porazili Mladou Boleslav 4:2 a poprvé od roku 2016 postoupili v MOL Cupu mezi nejlepší čtyřku. Viktoria zvítězila i ve čtvrtém soutěžním utkání pod trenérem Adriánem Guľou, Středočeši naopak ani napočtvrté v jarní části sezony nevyhráli. Už v prvním poločase skórovali domácí Jan Kopic, Jean-David Beauguel a Joel Kayamba, krátce po změně stran zvýšil Radim Řezník na 4:0. Porážku hostů v závěru zmírnil dvěma góly Lukáš Budínský.

"Náš cíl byl jasný - postoupit, což se podařilo a to je perfektní," řekl Guľa na tiskové konferenci. "I když jsme skóre v závěru trochu vylepšili, tak průběh a výsledek utkání odpovídá současnému stavu a formě obou mužstev," doplnil mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Plzeň nastoupila s třemi změnami oproti sobotnímu ligovému zápasu v Jablonci. V obraně hráli Řezník s Pernicou místo Havla a Hejdy, v útoku Kayamba nahradil Kovaříka. Za Boleslav v soutěžním utkání debutovali stoper Mazuch a brankář Mikulec.

Domácí si od začátku vytvořili tlak i velké šance. Beauguel hlavičkoval těsně vedle a hostující branku o kousek minul i Kopic. Plzeňský záložník byl přesnější ve 33. minutě, kdy otevřel skóre přízemní střelou po chybě hostujícího obránce Křapky.

Hned za šest minut přidal favorit druhý gól. Bucha, který na podzim v Boleslavi hostoval, posunul míč Kopicovi, ten našel Beauguela a francouzský útočník zblízka zamířil pod břevno.

Západočeši dominovali a o chvíli později Buchovu ránu vytáhl Mikulec. Hostující gólman potřetí kapituloval ve 45. minutě z Kayambovy výstavní střely do horního růžku. Druhou asistenci si připsal Kopic.

Plzeňští vstoupili dobře i do druhého poločasu a ve 49. minutě se po individuální akci prosadil Řezník. Domácí kontrolovali hru až do 77. minuty, kdy se jim cesta za jednoznačným triumfem začala mírně komplikovat. Brankář Hruška vyrazil před sebe Zeleného střelu z dálky, poradil si s první dorážkou, ale na další ránu Budínského už nestačil. Pro Boleslav to byl první gól v jarní části sezony.

Viktoria mohla znovu více odskočit v 84. minutě, střídající Chorý však z penalty nepřekonal gólmana Mikulce. Vzápětí na druhé straně Budínský další přesnou střelou snížil na rozdíl dvou branek.

"Zaměřili jsme se na to, abychom ve druhé půli další branky neinkasovali a nějakou vstřelili. Ne úplně se nám to povedlo. Rozdíl tam byl, Plzeň ve formě je výborná. Aspoň dva góly beru jako pozitivum dnešního utkání," podotkl Weber. "Jestli mě dnes nějaké věci potěšily, tak výkon mladého Mikulce. Výborný až na čtvrtý gól," dodal.

Větší drama už Plzeň nepřipustila a udržela stoprocentní jarní bilanci. "Nemyslím si, že v závěru jsem byl nervózní. Mužstvo má kvalitu, aby to uhrálo. Ale sami jsme trošku podráždili hada bosou nohou, potom vás může uštknout. Fanoušek si zaslouží, abyste šlapali celý zápas do koncovky a gólů. Namísto 5:1 je to 4:2, ale cením si výsledku i výkonu mužstva," řekl Guľa.

Hlasy po utkání:

Adrián Guľa (trenér Plzně): "Náš cíl byl jasný - postoupit, což se podařilo a to je perfektní. Chlapci až do nějaké 70. minuty podali velmi velmi kvalitní výkon, hráli jsme trpělivě, dostatečně rychle, produktivně. Závěr jsme samozřejmě měli uhrát líp, ale musíme uznat, že Boleslav má stále svou sílu. V závěru jsme trošku přestali hrát naším způsobem hry, nebyli jsme takoví draví směrem do finalizace. Soupeř se dostal do tří možností a skončilo to 4:2 místo toho, abychom proměnili penaltu. Ale jinak to chlapci zvládli výborně. Jdeme dále, máme z toho radost a připravíme se samozřejmě na další ligový zápas."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Musím pogratulovat Plzni, která naprosto zaslouženě postoupila. Myslím si, že i když jsme skóre v závěru trochu vylepšili, tak průběh a výsledek odpovídá současnému stavu a formě obou mužstev. Oddechlo se nám, že jsme dali na jaře konečně góly. To jsme si dali jako jeden z cílů do druhé půle. Nerad to říkám, ale dnes jsem hráčům řekl, že utkání je rozhodnuté o půli a byl bych nerad, abychom tady dostali pět nebo šest gólů. Tak jsme se zaměřili na to, abychom ve druhé půli další branky neinkasovali a nějakou vstřelili. Ne úplně se nám to povedlo. Rozdíl tam byl, Plzeň je ve formě a výborná. Aspoň dva góly beru jako pozitivum dnešního utkání."

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 4:2 (3:0)

Branky: 33. Kopic, 39. Beauguel, 45. Kayamba, 49. Řezník - 77. a 85. Budínský. Rozhodčí: Orel - Blažej, Koval. ŽK: Řezník - Tatajev, Budínský. Diváci: 4519.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský (55. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (78. Herc) - Kayamba, Beauguel (55. Chorý), Kopic. Trenér: Guľa.

M. Boleslav: Mikulec - Křapka, Tatajev, Mazuch, Zelený - Hubínek, Hönig - Douděra (71. Ladra), Budínský, Fulnek (53. Auer) - Wágner (46. Jiří Klíma). Trenér: Weber.