Plzeň porazila Mladou Boleslav 4:2 a je v semifinále poháru

Plzeň - Fotbalisté Plzně ve čtvrtfinále poháru doma porazili Mladou Boleslav 4:2 a poprvé od roku 2016 postoupili v MOL Cupu mezi nejlepší čtyřku. Viktoria zvítězila i ve čtvrtém soutěžním utkání pod trenérem Adriánem Guľou, Středočeši naopak ani napočtvrté v jarní části sezony nevyhráli. Už v prvním poločase skórovali domácí Jan Kopic, Jean-David Beauguel a Joel Kayamba, krátce po změně stran zvýšil Radim Řezník na 4:0. Porážku hostů v závěru zmírnil dvěma góly Lukáš Budínský.

Plzeň nastoupila s třemi změnami oproti sobotnímu ligovému zápasu v Jablonci. V obraně hráli Řezník s Pernicou místo Havla a Hejdy, v útoku Kayamba nahradil Kovaříka. Za Boleslav v soutěžním utkání debutovali stoper Mazuch a brankář Mikulec.

Domácí si od začátku vytvořili tlak i velké šance. Beauguel hlavičkoval těsně vedle a hostující branku o kousek minul i Kopic. Plzeňský záložník byl přesnější ve 33. minutě, kdy otevřel skóre přízemní střelou po chybě hostujícího obránce Křapky.

Hned za šest minut přidal favorit druhý gól. Bucha, který na podzim v Boleslavi hostoval, posunul míč Kopicovi, ten našel Beauguela a francouzský útočník zblízka zamířil pod břevno.

Západočeši dominovali a o chvíli později Buchovu ránu vytáhl Mikulec. Hostující gólman potřetí kapituloval ve 45. minutě z Kayambovy výstavní střely do horního růžku. Druhou asistenci si připsal Kopic.

Plzeňští vstoupili dobře i do druhého poločasu a ve 49. minutě se po individuální akci prosadil Řezník. Domácí kontrolovali hru až do 77. minuty, kdy se jim cesta za jednoznačným triumfem začala mírně komplikovat. Brankář Hruška vyrazil před sebe Zeleného střelu z dálky, poradil si s první dorážkou, ale na další ránu Budínského už nestačil. Pro Boleslav to byl první gól v jarní části sezony.

Viktoria mohla znovu více odskočit v 84. minutě, střídající Chorý však z penalty nepřekonal gólmana Mikulce. Vzápětí na druhé straně Budínský další přesnou střelou snížil na rozdíl dvou branek. Větší drama už Plzeň nepřipustila a udržela stoprocentní jarní bilanci.

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 4:2 (3:0)

Branky: 33. Kopic, 39. Beauguel, 45. Kayamba, 49. Řezník - 77. a 85. Budínský. Rozhodčí: Orel - Blažej, Koval. ŽK: Řezník - Tatajev, Budínský. Diváci: 4519.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský (55. Kovařík) - Bucha, Kalvach, Čermák (78. Herc) - Kayamba, Beauguel (55. Chorý), Kopic. Trenér: Guľa.

M. Boleslav: Mikulec - Křapka, Tatajev, Mazuch, Zelený - Hubínek, Hönig - Douděra (71. Ladra), Budínský, Fulnek (53. Auer) - Wágner (46. Jiří Klíma). Trenér: Weber.