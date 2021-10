Plzeň porazila Liberec 3:1, hosté padli pošesté v řadě

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 11. kole extraligy Liberec 3:1 a připsali si poprvé v sezoně třetí výhru za sebou. Trápící se hosté sice na západě Čech vedli, ale domácí rychle srovnali a na trefy Davida Jiříčka a Martina Langa v dalším průběhu už Bílí Tygři nedokázali odpovědět. Liberec si tak připsal šestou porážku v řadě.

Po opatrném úvodu musel zakročit proti šanci Kantnera nový muž v liberecké brance Pavelka. Ve 13. minutě udeřili nečekaně hosté, když střelu Klepiše pohotově dorazil do sítě Najman. O půl druhé minuty později ovšem vyloučení Filippiho potrestal vyrovnávací trefou do odkryté branky Dzierkals. Střelecky aktivnější Tygři ještě do první přestávky zahrozili z přečíslení dvou na jednoho, Birner ale nepřekonal uzdraveného gólmana Svobodu.

Do prostřední části vstoupili lépe Indiáni, Malát ovšem svůj samostatný únik zakončil nepřesným pokusem. V dobré pozici neuspěl také těsně vedle tečující Mertl. Až ve 31. minutě upravil táhlou střelou od modré čáry na 2:1 Jiříček.

Hosté se zpět do hry dostali až díky početní výhodě. Blízko vyrovnání byli po jejím skončení, když Faško-Rudáš najíždějící sám na Svobodu neuspěl se zakončením mezi betony. Krátce před druhou sirénou se zaskvěl liberecký Pavelka, jenž se stačil přesunout proti střele nekrytého Martina Langa z pravého kruhu.

Mladý plzeňský útočník si vše vynahradil ve 42. minutě, kdy z rychlé akce po levé straně vytěžil za přispění hostující obrany trefu na 3:1. Tygři ve snaze vstřelit kontaktní gól zjednodušili hru a při vyloučení Přikryla domácí uchránil od pohromy při dorážce na brankovišti volného Ordoše jen skvělý zákrok Svobody.

Indiáni spoléhali na rychlé protiútoky, po přihrávce Mertla ale Kaňák z mezikruží pálil nad. Nekrytý Bulíř zase zblízka nepřehodil levý beton Pavelky a strážce liberecké branky udržel svůj tým ve hře i po nájezdu Kuťáka. Nervózní hosté se k pořádnému náporu nadechli jen při vyloučení Graňáka v 56. minutě, ani přesilovka znásobená odvoláním brankáře už jim ale na zvrat nestačila.

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. Dzierkals (Mertl, Blomstrand), 31. Jiříček (Graňák, Bulíř), 42. M. Lang - 13. A. Najman (Faško-Rudáš, Klepiš). Rozhodčí: Hradil, Horák - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 3098.

Plzeň: M. Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang - Schleiss, Kodýtek, Kantner - M. Lang, Mertl, Dzierkals - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - Kuťák, F. Přikryl, Malát. Trenéři: Baďouček a Říha.

Liberec: J. Pavelka - Melancon, Šmíd, Rosandič, Vitásek, M. Ivan, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Zachar, Gríger, J. Vlach - Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman – J. Šír, P. Jelínek, Rychlovský. Trenér: Augusta.