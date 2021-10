Plzeň porazila Liberec 3:1, hosté padli pošesté v řadě

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 11. kole extraligy Liberec 3:1 a připsali si poprvé v sezoně třetí výhru za sebou. Trápící se hosté sice na západě Čech vedli, ale domácí rychle srovnali a na trefy Davida Jiříčka a Martina Langa v dalším průběhu už Bílí Tygři nedokázali odpovědět. Liberec si tak připsal šestou porážku v řadě.

Po opatrném úvodu musel zakročit proti šanci Kantnera nový muž v liberecké brance Pavelka. Ve 13. minutě udeřili nečekaně hosté, když střelu Klepiše pohotově dorazil do sítě Najman. O půl druhé minuty později ovšem vyloučení Filippiho potrestal vyrovnávací trefou do odkryté branky Dzierkals. Střelecky aktivnější Tygři ještě do první přestávky zahrozili z přečíslení dvou na jednoho, Birner ale nepřekonal uzdraveného gólmana Svobodu.

Do prostřední části vstoupili lépe Indiáni, Malát ovšem svůj samostatný únik zakončil nepřesným pokusem. V dobré pozici neuspěl také těsně vedle tečující Mertl. Až ve 31. minutě upravil táhlou střelou od modré čáry na 2:1 Jiříček.

Hosté se zpět do hry dostali až díky početní výhodě. Blízko vyrovnání byli po jejím skončení, když Faško-Rudáš najíždějící sám na Svobodu neuspěl se zakončením mezi betony. Krátce před druhou sirénou se zaskvěl liberecký Pavelka, jenž se stačil přesunout proti střele nekrytého Martina Langa z pravého kruhu.

Mladý plzeňský útočník si vše vynahradil ve 42. minutě, kdy z rychlé akce po levé straně vytěžil za přispění hostující obrany trefu na 3:1. Tygři ve snaze vstřelit kontaktní gól zjednodušili hru a při vyloučení Přikryla domácí uchránil od pohromy při dorážce na brankovišti volného Ordoše jen skvělý zákrok Svobody.

Indiáni spoléhali na rychlé protiútoky, po přihrávce Mertla ale Kaňák z mezikruží pálil nad. Nekrytý Bulíř zase zblízka nepřehodil levý beton Pavelky a strážce liberecké branky udržel svůj tým ve hře i po nájezdu Kuťáka. Nervózní hosté se k pořádnému náporu nadechli jen při vyloučení Graňáka v 56. minutě, ani přesilovka znásobená odvoláním brankáře už jim ale na zvrat nestačila.

Hlasy trenérů po zápase:

Miloš Říha (Plzeň): "První třetina byla z naší strany špatná. Nehráli jsme to, na co jsme se připravovali. Možná to bylo i delší pauzou. Dostávali jsme se do toho hůře. Začátek druhé třetiny byl obdobný, ale pak jsme si dali říct. Pohyb i naše hra celkově se zvedly a měli jsme i stálý tlak skoro deset minut. Očekávali jsme ve třetí třetině liberecký tlak, ale pomohl nám šťastný gól na 3:1, což bylo dnes rozhodující. Míra Svoboda nás podržel a poděkoval bych celému týmu za bojovný výkon."

Patrik Augusta (Liberec): "Odehráli jsme dobrou první třetinu, škoda inkasovaného gólu v oslabení. Hrubě se nám nepovedla druhá. Soupeř přidal, měli jsme problémy s forčekováním a nevyhrávali jsme osobní souboje. V této fázi sezony jdou hlavy hráčů rychle dolů. Snažili jsme se to potom nakopnout, naše tutové šance jsme ale neproměnili. Po nešťastném odrazu jsme navíc inkasovali gól na 1:3. Moc si nepomáháme přesilovkami. Kdybychom alespoň jednu využili, tak to mohlo být vyrovnané utkání. Máme dostatečně kvalitní hráče na to, aby se v koncovce prosazovali, ale bohužel nám to nejde. Psychika hráčů jde dolů, ale ničím jiným než tvrdou prací se z toho nedostanou. Pevně věřím tomu, že tým je kvalitní a mi tu nepříznivou sérii zlomíme."