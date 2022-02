Plzeň porazila Kladno, které marně dotahovalo čtyřbrankové manko

Plzeň - Hokejisté Plzně porazili v 57. kole extraligy Kladno 4:3 a připsali si pátou domácí výhru za sebou. Západočeši šli sice již na začátku prostřední části do vedení 4:0, ale hosté ještě dokázali utkání třemi góly zdramatizovat. Přes kontaktní trefu při hře bez brankáře už však na zvrat neměli čas a síly a prohráli potřetí z posledních čtyř zápasů. V plzeňských barvách se připomněl dvěma asistencemi čerstvý bronzový medailista z olympiády Peter Čerešňák.

Domácí začali aktivněji, jenže průnik Budíka ve druhé minutě zastavil svým levým betonem gólman Bow a důrazná defenziva hostů kapitulovala až v 11. minutě, kdy po velkém tlaku v útočném pásmu otevřel skóre trefou od levého hrazení Kindl.

Díky Bowovi pasivní Rytíři sice přežili bekhendovou dorážku Blomstranda, ale ve 14. minutě při hře čtyři na čtyři po uvolnění Čerešňáka zvýšil Kaňák přesnou střelou pod horní tyčku na 2:0. Za chvíli mohl odpovědět ve vlastním oslabení Hlava, svůj nájezd však neproměnil a ještě navíc fauloval. Následnou početní výhodu pět na tři zužitkoval po křížné přihrávce Dzierkalse do odkryté branky pohodlně zakončující Lang.

Nápor Indiánů pokračoval také v úvodu prostřední části, švédští útočníci Thorell s Blomstrandem však své příležitosti nevyužili. Poté zahrozil střelou z mezikruží Jágr, ale udeřilo na druhé straně. Ve 25. minutě totiž sedmnáctiletý Dvořák šikovně tečoval Čerešňákovo nahození a navýšil svým premiérovým gólem v extralize stav na 4:0.

Hostující trenéři poslali do branky Januse, celý tým se následně probudil a v polovině utkání během dvouminutového náporu domácí odolali jen díky zákroku gólmana Pavláta proti pokusu Indráka. Poté znovu převzali iniciativu Indiáni. Nezužitkovali však přesilovku a pouhé tři sekundy před druhou sirénou snížil na 1:4 dorážkou Indrákovy střely Wood.

Otřesení domácí navíc inkasovali znovu ve 42. minutě, kdy Pavlát sice skvěle vleže zastavil zakončení Pytlíka, ale na střelu Melky do odkryté branky už nedosáhl. Rytíři vycítili příležitost vstřelit kontaktní gól, jenže nezvládli přesilovou hru. Indiáni se soustředili na ubránění vedení a nepouštěli soupeře do větších střeleckých šancí.

V 53. minutě se stačil Pavlát přesunout proti střele nekrytého Jágra a až 12 sekund před koncem při kladenské power play snížil Zikmund jen na konečných 3:4. Plzeňští se tak díky úspěchu vrátili na čtvrté místo o dva body před Spartu, která je dnes na poslední postupové pozici přímo do čtvrtfinále play off dočasně vystřídala.

Hlasy trenérů po utkání:

Václav Baďouček (Plzeň): "Měli jsme vlažnější vstup do utkání, pak se to zlepšilo a z toho vyplynuly ty tři branky. Soupeři se potom s maximální agresivitou a nasazením podařilo utkání zdramatizovat. Klukům chci poděkovat, že to ustáli a dokázali to ubojovat přes oslabenou sestavu. Vzhlížíme k zítřku, kdy se dozvíme, s kým budeme moci v úterý do sestavy počítat."

David Čermák (Kladno): "O výsledku dnes rozhodlo druhých deset minut první třetiny, kdy jsme inkasovali tři góly. Nevstoupili jsme do zápasu špatně, ale potom nás Plzeň přehrávala a nestíhali jsme s ní bruslit. Od druhé třetiny jsme se rozhodli, že to ještě zkusíme a vrhneme vše do útoku. Už se nám to však bohužel do konce zápasu otočit nepodařilo."

HC Škoda Plzeň - Rytíři Kladno 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. J. Kindl (Budík), 14. L. Kaňák (Čerešňák, Dzierkals), 17. M. Lang (Dzierkals, Kodýtek), 24. A. Dvořák (Čerešňák, Adamec) - 40. Wood (M. Indrák, Ticháček), 42. Melka (Pytlík), 60. Zikmund (Kubík, Dotchin). Rozhodčí: Hradil, Hejduk - Frodl, Malý. Vyloučení: 9:9. Využití: 1:0. Diváci: 4003 (omezený počet).

Plzeň: Pavlát - Čerešňák, L. Kaňák, Kremláček, Graňák, Budík, J. Kindl, od 38. navíc Kvasnička - Dufek, Kodýtek, F. Suchý - F. Přikryl, G. Thorell, Blomstrand - Dzierkals, Mertl, M. Lang - A. Dvořák, Malát, Adamec. Trenéři: Baďouček a M. Říha ml.

Kladno: Bow (24. Janus) - Dotchin, Arzamascev, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar, J. Suchánek - Hlava, Plekanec, Kubík - Pytlík, Zikmund, Melka - M. Indrák, Babka, M. Beran - Jágr, Kuťák, Donaghey. Trenér: D. Čermák.