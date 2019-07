Plzeň porazila Karvinou 3:2 a vyhrála i třetí ligový zápas sezony

Plzeň - Fotbalisté Plzně v první lize doma porazili Karvinou 3:2 a i po třetím kole zůstávají stoprocentní. Naopak Slezané, kteří prohráli i sedmý vzájemný zápas v nejvyšší soutěži, jako jediní v nové sezoně ještě nezískali ani bod.

Dvě branky vstřelil Michael Krmenčík, jednou se za Viktorii trefil Jakub Brabec. Na průběžných 1:1 vyrovnával Milan Rundič z penalty a těsně před koncem snížil Michal Petráň. Svěřencům trenéra Pavla Vrby se povedla generálka na úterní odvetu druhého předkola Ligy mistrů na stadionu Olympikosu Pireus, kam si vezou výsledek 0:0.

"Sice se všichni můžeme chlácholit, že jsme prohráli 2:3 proti mančaftu, který je úplně někde jinde než my svou kvalitou, ale ta nula tam vzadu zase je. To mě samozřejmě mrzí," řekl kouč Karviné František Straka na tiskové konferenci.

Vrba oproti zápasu s Olympiakosem udělal čtyři změny v sestavě. Vrátili se do ní krajní obránci Řezník s Limberským a poprvé v soutěžním utkání dostali v základní jedenáctce Viktorie šanci záložníci Mihálik a Janošek.

Domácí za silného deště soupeře očekávaně sevřeli a v osmé minutě otevřeli skóre. Kayamba lehce tečovaným centrem našel před brankou volného Krmenčíka a ten zblízka hlavou snadnou zakončil.

Reprezentační útočník vstřelil první soutěžní gól od loňského září, kdy dvakrát skóroval proti CSKA Moskva ve skupině Ligy mistrů. Na konci října si Krmenčík vážně poranil koleno a po operaci chyběl celé jaro.

"Nikomu bych nepřál to, co se mi stalo, je to opravdu nepříjemná záležitost. Ale já jsem říkal, že se vrátím silnější, a to jsem myslel vážně," prohlásil Krmenčík.

Chvíli nato Hrošovského zaváhání nepotrestal hostující Janečka a z úhlu zamířil těsně vedle. Na druhé straně Hrošovský v dobré pozici netrefil míč po Mihálikově centru, několik dalších střel karvinská obrana zblokovala.

Plzni nevyšel vstup do druhého poločasu. Limberský v pokutovém území podrazil rozběhnutého Janečku a nařízenou penaltu v 52. minutě proměnil srbský kapitán Karviné Rundič.

"Ten skluz byl úplně zbytečný. Podle mého se měl David v tom momentě pouze zachytit s tím hráčem a udělat to běžecky. Bohužel udělal chybu a byla z toho penalta," podotkl Vrba.

Favoritovi mohl rychle vrátit vedení Kayamba, ale povedenou akci na jeden dotyk zblízka zakončil střelou do tyče. V 63. minutě už se fanoušci Viktorie dočkali. Pernica přesnou kolmicí za obranu vyslal Řezníka, který našel před brankou Krmenčíka a obrozený plzeňský střelec v ideální pozici nezaváhal.

"To přece nejde, tady hrajeme proti top mančaftu, který má top kvality, a my si tam necháme zaběhnout hráče, aniž bychom nějak reagovali. Tohle já nesnáším, tyhle věci se musí zlepšit. To samé první gól, my se porážíme sami," upozornil Straka.

V 69. minutě Západočeši přidali pojistku. Hrošovský rozehrál roh na krátko na střídajícího Kovaříka, jehož centr nepokrytý Brabec zužitkoval hlavičkou o zem. Pro reprezentačního stopera to byl premiérový soutěžní gól v plzeňském dresu.

Karvinou pak podržel gólman Pastornický, když Hrošovského dalekonosnou ránu vytáhnul nad břevno. Zdánlivě rozhodnuté utkání ještě v 84. minutě zdramatizoval Petráň, jenž snížil přesným pokusem k tyči a zaznamenal první ligovou trefu. Na víc však už hosté nedosáhli.

"Oceňuji, že mužstvo ve fázi utkání, kdy jsme Karvinou trochu probudili, to zvládlo a dalo další dva góly. Akorát mě mrzí, že zase po chybě při rozehrávce od Honzy Kovaříka jsme se potom dostali do situace, kdy jsme dostali druhý gól a zdramatizovali utkání," dodal Vrba.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že pro nestranného diváky to asi bylo zajímavé utkání, bylo to nahoru dolů. Padlo pět gólů, bylo množství šancí, myslím si, že na naší straně velké množství. Zápas měl náboj až do konce. Vedli jsme 1:0, pak udělali chybu a soupeř vyrovnal na 1:1 po skluzu, který byl úplně zbytečný. Podle mého se měl David (Limberský) v tom momentě pouze zachytit s tím hráčem a udělat to běžecky. Bohužel udělal chybu a byla z toho penalta. O to víc oceňuji, že mužstvo to ve fázi utkání, kdy jsme Karvinou trochu probudili, zvládlo a dalo další dva góly. Akorát mě mrzí, že zase po chybě při rozehrávce od Honzy Kovaříka jsme se potom dostali do situace, kdy jsme dostali druhý gól a zdramatizovali utkání. Ale asi ten fotbal byl z pohledu diváků zajímavější, než kdybychom hráli třeba jenom na 1:0."

František Straka (trenér Karviné): "Sice se všichni můžeme chlácholit, že jsme prohráli 2:3 proti mančaftu, který je úplně někde jinde než my svou kvalitou, ale ta nula tam vzadu zase je. To mě samozřejmě mrzí. Tři zápasy, třikrát jsme mohli bodovat - tři zápasy, nula bodů. Když dokážete vyrovnat, i když z penalty, která byla bez diskusí, tak se nám nemůže stát, aby se nám na to hráč vyfláknul. Jak je vůbec tohle možné? To přece nejde, tady hrajeme proti top mančaftu, který má top kvality. A my si tam necháme zaběhnout hráče, aniž bychom nějak reagovali. Tohle já nesnáším, tyhle věci se musí zlepšit. To samé první gól, my se porážíme sami. V Boleslavi to samé, proti Baníku to samé. Když tyhle chyby odstraníme, budeme úspěšní."

Viktoria Plzeň - MFK Karviná 3:2 (1:0)

Branky: 8. a 63. Krmenčík, 69. Brabec - 52. Rundič z pen., 84. Petráň. Rozhodčí: Ginzel - Moláček, Vaňkát - Adam (video). ŽK: Kopic - Galuška, Bukata. Diváci: 7035.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Hrošovský, Janošek - Kayamba (65. Kovařík), Mihálik, Kopic (90.+1 Hloušek) - Krmenčík (85. Chorý). Trenér: Vrba.

Karviná: Pastornický - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Smrž (46. Bukata), Hanousek - Putyera (81. Puchel), Janečka, Galuška (68. Šašinka) - Petráň. Trenér: Straka.