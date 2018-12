Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 26. kole extraligy Karlovy Vary 6:3 a ukončili sérii pěti domácích porážek. Západočeské derby přineslo rušnou první třetinu s dvěma obraty, kterou nakonec domácí ovládli 3:2. Poté už si Indiáni drželi vedení a především díky dvěma přesilovkovým gólům svého soupeře zdolali. Dvěma trefami přispěl k výhře domácích útočník Petr Straka.

Plzeňští vstoupili do utkání aktivně a dostali dobrým pohybem soupeře pod tlak. Hosté ještě díky zásahu Novotného přežili Kratěnovu střelu po přečíslení dvou na jednoho, ale ve třetí minutě už gólman Energie nemohl dosáhnout na Strakovu svižnou střelu pod břevno. Poté ve 4. minutě nekrytý Indrák z dobré pozice minul a udeřilo na druhé straně. Před brankou volný Rachůnek vyrovnal po ideální přihrávce Fleka na 1:1.

Navíc o 53 vteřin později po rychlém brejku otočil bombou z levého kruhu skóre Šenkeřík. Vzápětí mohl srovnat Čerešňák, neprostřelil však dobře vyjetého Novotného. V 10. minutě se už prosadil nově složený první plzeňský útok, když na konci kombinace střelou z velkého úhlu upravil na 2:2 Indrák. Záhy chtěl odpovědět Gorčík, jehož nahození zastavilo břevno Milčakovovy branky.

Hosté následně nevyužili početní výhodu a iniciativu znovu převzali Indiáni. Po šikovné Kratěnově přihrávce ještě neproměnil gólovou příležitost Kracík, ale 41 vteřin před první sirénou s přispěním Novotného propadla do sítě střela Allena.

Na začátku prostřední části zvýšil během přesilové hry na 4:2 tečí Čerešňákovy rány Kracík a do karlovarské branky nastoupil Kuchař. O pouhých 32 vteřin později ovšem nahození Grígera od levého hrazení propustil za svá záda Milčakov a putoval také na střídačku. Náhradník hostů Kuchař se před polovinou utkání blýskl zákrokem proti pokusu Kodýtka z mezikruží. Jeho protějšek Frodl zase dokázal zlikvidovat individuální průnik Beránka.

Směrem dopředu zůstali aktivnější Indiáni. Hráči Energie však přečkali šanci Stacha a po vyrovnání sahali při dvou přesilovkách. V pokračující početní výhodě ale po pauze Flek před odkrytou brankou trefil pouze Frodlův levý beton. Poté už bylo opět rušno před Kuchařem, jenž stačil zastavit šance Indráka s Kovářem a ve 48. minutě ho zblízka nepřekonal při přesilovce ani Gulaš.

Hosty zlomilo až vyloučení Šafáře, které potrestal v 53. minutě nechytatelnou ranou bez přípravy Gulaš. Dvě minuty na to navíc po chybě v rozehrávce upravil Straka na konečných 6:3.

Hlasy trenérů po utkání:

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání a konečně jsme se dostali do vedení. Pak se to přehouplo na druhou stranu, ale já jsem tomu dnes věřil. I v těžké situaci jsme předpokládali, že když budeme hrát dobře s pukem, tak šance přijdou. Mohlo jich být z naší strany více proměněných, ale i Vary měly šance. Jsem hlavně rád, že jsme to zvládli a odšpuntovali se i gólově. Výborně jsme sehráli oslabení a dva góly jsme dali v přesilovce. Přišlo hodně lidí a dali jsme jim vítězství. Děkuji hráčům za předvedený výkon, šlo to z nich. Pokud tu Honza Kovář vydrží, tak si myslím, že jsme konečně našli centra ke Gulašovi. Půjde jim to společně líp a líp. Jsou to hrozně inteligentní hráči a dokážou si vyhovět."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bylo to atraktivní utkání ve výborné atmosféře. Aktivní hokej z obou stran. Chtěli jsme ustát začátek, což se nám úplně nepovedlo a po zbytečné chybě jsme rychle inkasovali. Musím ocenit, že jsme se dokázali dvěma rychlými góly vrátit. Zlomový moment vidím v tom, že jsme měli být chytřejší, trochu si výsledek pohlídat a vydržet ve vedení. Hráli jsme ale s Plzní nahoru dolů a dvěma nešťastnými brankami jsme o vedení přišli a soupeř nám odskočil ještě na začátku druhé třetiny. Druhá pochvala pro mužstvo je za to, že jsme se nevzdali a znovu snížili. Nedokázali jsme pak proměnit vytvořené šance a to bylo klíčové. Domácí byli v koncovce chytřejší, důslednější a šikovnější. Zaslouženě vyhráli."

HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. P. Straka (Kodýtek, Čerešňák), 10. Indrák (Gulaš, Jan Kovář), 20. Allen (Stach, Kratěna), 24. Kracík (Čerešňák, Stach), 53. Gulaš (Pulpán, Kodýtek), 55. P. Straka - 7. T. Rachůnek, 8. Šenkeřík (T. Mikúš, O. Beránek), 24. Gríger (T. Rachůnek, Flek). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - Špringl, Zavřel. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:0. Diváci: 6222.

Plzeň: Milčakov (24. D. Frodl) - Čerešňák, Kvasnička, Jones, Allen, Vráblík, J. Kindl, Pulpán - Gulaš, Jan Kovář, Indrák - Kratěna, Kracík, Stach - Pour, Preisinger, V. Němec - Eberle, Kodýtek, P. Straka. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík, J. Špaček a Pejchar.

Karlovy Vary: F. Novotný (24. Kuchař) - Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Kozák, Sičák, Šafář - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš - Gorčík, Skuhravý, Stloukal - Kohout, Balán, Lapšanský. Trenéři: Pešout a Mariška.