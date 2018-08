Plzeň - Fotbalisté Plzně v první lize deklasovali Mladou Boleslav 6:1 a zvítězili i v šestém kole. Hattrickem se blýskl domácí útočník Michael Krmenčík, který tak stylově oslavil 100. zápas v nejvyšší soutěži a se sedmi góly vede tabulku střelců. Dvakrát se trefil střídající Jakub Řezníček a jednou Radim Řezník, za hosty skóroval Nikolaj Komličenko. Obhájci mistrovského titulu vedou tabulku o tři body před Slavií a Ostravou.

Plzeňští se rozjížděli pomalu, ale postupně získávali převahu. Po několika náznacích ve 21. minutě otevřel skóre Krmenčík, který se položil do Hořavova centru a hlavou překonal brankáře Šedu.

Boleslavští ve 44. minutě vyrovnali. Komličenko využil nedorozumění mezi stoperem Pernicou a brankářem Kozáčikem a pohotově zakončil špičkou kopačky. Ruský útočník navázal na hattrick z minulého utkání s Opavou (6:1) a dal šestý ligový gól v sezoně.

Plzeňský tým v nejvyšší soutěži inkasoval po 486 minutách, ale v nastavení první půle si vzal vedení zpátky. Kopic se prodral hostující obranou a nacentroval na Krmenčíka, jenž dostal hodně prostoru na přesnou hlavičku.

Západočechům se povedl i nástup do druhého poločasu. V 52. minutě si Petržela s Čermákem pohráli s boleslavskou defenzivou a Krmenčík přízemní střelou dokonal hattrick. Skvělou střeleckou bilanci si vylepšil na jedenáct gólů v posledních osmi ligových zápasech.

Hosté působili hodně odevzdaným dojmem a za deset minut inkasovali počtvrté. Pernicovu ránu sice ještě zblízka vyrazil Šeda, ale Řezník už z dorážky nezaváhal. O chvíli později pohrdl čtvrtou brankou v utkání Krmenčík a z ideální pozice trefil jen bránícího hráče.

Na konci se během čtyři minut ještě dvakrát prosadil náhradník Řezníček ve svém jubilejním 250. ligovém duelu. Plzeňští tak dosáhli nejvyššího vítězství v ročníku a utnuli sérii čtyř výher 1:0.

Hlasy po utkání:

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Vyhrát 6:1 doma po těch výsledcích jednogólových, ale vítězných, je pro nás určitě příjemné. Budeme mít tento týden alespoň větší klid od médií. To, že jsme dali druhý gól ještě do poločasu, nám určitě strašně pomohlo. My jsme ty minulé zápasy hráli do soupeřů, kteří většinou bránili vlastní polovinu hřiště. Mladá Boleslav ve druhém poločase hodně otevřela hru, chtěla vyrovnat a získat nějaké body. Zápas byl nahoru dolů, bylo víc prostoru a v náběhových věcech jsme dneska byli lepší, protože jsme tam ty prostory měli. Pokud vám dá hrotový útočník tři góly a ještě se dostane do dvou situací, které jsou gólové, tak jste samozřejmě spokojený. Myslím, že Michael Krmenčík ukazuje, že momentálně je pro Plzeň hodně důležitý hráč."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Samozřejmě nezbývá než Plzni pogratulovat. Hlavně ve druhé půli jsme našim výkonem přispěli k tomu, že dnešní utkání bylo pro Plzeň exhibiční. Ještě ve 44. minutě jsme měli zaděláno na dobrý výsledek. I utkání splňovalo z mého pohledu to, co jsme od toho chtěli. Dobře jsme bránili, dokázali jsme být v přechodu rychlí. Ve 46. minutě nás ztrestalo to, co ještě ve druhé půli několikrát - naše nekvalita v dohraní situací. Měli jsme tam dost pološancí a nedohráli to ani do zakončení. Soupeř z protiútoku skóroval. Ve druhém poločase se to z těch čtyř gólů stalo tak dvakrát třikrát. Základ k tomu, že jsme byli neúspěšní a dostali góly, podali svým zbabělým výkonem hlavně ti ofenzivní hráči, kteří to měli před góly řešit jinak."

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 6:1 (2:1)

Branky: 21., 45.+1 a 52. Krmenčík, 90. a 90.+4 Řezníček, 62. Řezník - 44. Komličenko. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Koval. ŽK: Krmenčík - Konaté, Takács. Diváci: 10.532.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava (84. Procházka), Hrošovský - Petržela, Čermák, Kopic (87. Ekpai) - Krmenčík (73. Řezníček). Trenér: Vrba.

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Král (65. Kateřiňák), Keresteš - Hůlka, Takács - Konaté (53. Diviš), Ladra, Přikryl (82. Hubínek) - Komličenko. Trenér: Weber.