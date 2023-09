Plzeň porazila Bohemians a v lize vyhrála počtvrté za sebou

Plzeň - Fotbalisté Plzně v sedmém kole první ligy porazili Bohemians 1905 doma 2:0, počtvrté za sebou naplno bodovali a vítěznou sérii protáhli na devět soutěžních zápasů. Už v úvodním poločase vstřelili branky Rafiu Durosinmi a Cadu.

Viktoria se posunula na čtvrté místo neúplné tabulky, navíc má k dobru odložené utkání v Mladé Boleslavi. Pražané prohráli třetí z posledních čtyř kol a jsou sedmí. Západočeši v nejvyšší soutěži porazili "Klokany" po předchozích dvou domácích porážkách.

Plzeňští nastoupili se dvěma změnami oproti čtvrteční odvetě 4. předkola Evropské konferenční ligy s Tobolem Kostanaj (3:0). V záloze od začátku dostali přednost Jirka s Traorém místo Kopice a Šulce.

Domácí začali velkým náporem. Cadu ještě vypálil nepřesně, ale v deváté minutě už otevřel skóre Durosinmi, který se protáhl kolem Hybše a Kadlece a po kličce gólmanovi Reichlovi zakončil do odkryté branky. Nigerijský útočník v ligové sezoně skóroval poprvé, tři branky si připsal v kvalifikaci Konferenční ligy.

Na druhé straně bývalý plzeňský záložník Kovařík našel přesným centrem Hůlku, jehož hlavičku vyrazil gólman Staněk. Domácí měli více šancí. Po standardní situaci Dweh na zadní tyči zakončil nad břevno, Buchovu přízemní ránu zase Reichl vytáhl na roh.

Bohemians znovu zahrozili ve 38. minutě. Další bývalý hráč Viktorie Hybš z dálky vystřelil a Prekop míč tečoval na tyčku. Poslední slovo v prvním poločase měla Viktoria a ve 45. minutě Cadu lehce tečovanou ranou do horního růžku zvýšil na 2:0. Brazilský krajní hráč v ligovém ročníku skóroval poprvé, za poslední čtyři soutěžní zápasy má bilanci dvě branky, čtyři asistence.

V úvodu druhého dějství se do zakončení dostali hosté, ale střídající Dostál hlavičkoval vedle. V 60. minutě se mohl uvést gólem čerstvý domácí náhradník Kliment, ale z voleje minul branku. Plzeňský útočník neoslavil gólem své páteční 30. narozeniny ani v 70. minutě, kdy znovu přestřelil.

O necelou čtvrt hodinu později selhal ve velké šanci i Chorý, který v ideální pozici napálil nohu Reichla. Gólman Bohemians uchránil hosty od debaklu, v závěru tváří v tvář vychytal Vydru i Klimenta.

Hlasy trenérů po utkání:

Miroslav Koubek (trenér Plzně): "Dnešní vítězství považuji za vysoce zasloužené. Jsem rád, že jsme ho docílili před repre pauzou. Pak se do ní vstupuje s dobrou náladou a chutí do práce. Je velmi cenné poznání, že jsme tuto (devítizápasovou) vítěznou sérii dokázali v anglických týdnech. To je chvályhodné a klobouk dolů před mužstvem. Ve druhé půli jsme měli šancí dost, ale v tu chvíli jsme v koncovce neměli kvalitu. Byl tam výborný brankář Reichl. Znám ho, tyhle věci zblízka chytá famózně. Je v tom jedinečný, dokáže zmenšit úhel, nepadá napřed, roztáhne se. I Chorasovi (Chorému) to dobře přečetl. To je jeho nejsilnější zbraň."

Jaroslav Veselý (trenér Bohemians): "O všem podstatném v utkání se rozhodlo v prvním poločase. Domácí do toho vstoupili dobře, přitlačili nás k vápnu, odolávali jsme ze všech sil. Domácí asi zaslouženě šli do vedeni. Pak se nám podařilo jejich tlak otupit, vyrovnali jsme hru. Škoda neproměněné velké šance. Byli jsme hodně nepřesní v přechodové fázi. Klíčový bod je druhá branka. Inkasujeme ve 45. minutě, kdy hloupě vystoupíme a nedohrajeme situaci. To rozhodlo o osudu utkání. Domácí to uklidnilo. Kdybychom na začátku druhé půle dali kontaktní gól, tak bychom to možná zdramatizovali. Ale nestalo se tak. Prohráli jsme zaslouženě, 2:0 asi odpovídalo. Musím domácím poblahopřát."

Viktoria Plzeň - Bohemians Praha 1905 2:0 (2:0)

Branky: 9. Durosinmi, 45. Cadu. Rozhodčí: Všetečka - Nádvorník, Hádek - Zelinka (video). Bez karet. Diváci: 9156.

Plzeň: Staněk - Hejda, Hranáč, Dweh - Jirka (84. Kopic), Kalvach, Bucha, Cadu - Traoré (66. Šulc) - Chorý (84. Vydra), Durosinmi (59. Kliment). Trenér: Koubek.

Bohemians: Reichl - Kadlec (83. Kozák), Křapka, Hybš - Köstl (46. Vala), Hůlka, Hrubý (32. Smrž), Kovařík (46. Dostál) - Matoušek (66. Mužík), Beran - Prekop. Trenér: Veselý.